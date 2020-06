Herätys: Kumotaanko valmiuslain pykälät, miten sinä pysäyttäisit Suomen velkaantumisen, koronakevät kasvatti taidetarvikkeiden myyntiä

Kumotaanko valmiuslain pykälät pian? Hallitus neuvottelee lain jatkamisesta

Hallitus kokoontuu tänään neuvottelemaan koronavirustilanteen vuoksi käyttöön otetun valmiuslain jatkamisesta. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus saa asiantuntijoiden arvion epidemiatilanteesta sekä oikeudellisen arvion valmiuslain jatkamisen edellytyksistä. Valmiuslain toimintavaltuudet ovat voimassa kesäkuun loppuun saakka, mutta Marinin mukaan ne voidaan kumota jo aikaisemmin.

Hallitus esittelee sote-uudistuksen yksityiskohdat

Esitysluonnosta esitellään yhdeksältä alkavassa tiedotustilaisuudessa Juha Heikanen / Yle

Hallitus esittelee tänään maanantaina myös sote-uudistuksen yksityiskohdat, kun sitä koskevat lakiluonnokset lähtevät lausuntokierrokselle. Esitysluonnoksessa selviää miten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus aiotaan toteuttaa. Esitysluonnosta esitellään yhdeksältä alkavassa tiedotustilaisuudessa. Myös tätä tilaisuutta voi seurata Yle Areenassa.

Verot vai leikkuri? Pelasta Suomi kuiville Ylen velkaleikkurilla

Leikkaukset säästävät menoja, mutta lisäävät niitä herkästi toisaalla. AOP

Suomen velan kasvun taittaminen on tulossa poliitikkojen pöydälle enemmin tai myöhemmin, mutta Ylen verkkosivulla voit asettua itse poliitikon saappaisiin jo nyt ja ratkaista, miten velkaantuminen pysäytetään. Voit päättää, miten vaadittava 7 miljardin euro sopeutustarve katetaan veroilla ja menoleikkauksilla. Velkaleikkurilla voit päättää nostaa vaikkapa palkkaveroja tai turvautua kulujen leikkaamiseen.

Yksi ala kuuluu koronakevään voittajiin

Maalaamisesta etsitään vastapainoa koronauutisille. Matti Myller / Yle

Koronakevät on näkynyt selvänä piikkinä taidetarvikkeiden myynnissä. Esimerkiksi akryylimaalien suosio on ollut niin suurta, että paikoin hyllyt ovat olleet jopa tyhjinä. Maalaamisesta etsitään vastapainoa koronauutisten täyttämään arkeen. Yksi maalausharrastukseen hurahtaneista on Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuva Sara Vanninen.

Ranskan presidentti ilmoitti rajoitusten höllentämisestä

Ranska on yksi koronaviruksen pahiten koettelemista Euroopan maista. Chritophe Petit Tesson / EPA

Presidentti Emmanuel Macron piti sunnuntai-iltana odotetun televisiopuheen, jossa hän ilmoitti rajoitusten nopeasta höllentämisestä talouden vauhdittamiseksi. Ranska on yksi koronaviruksen pahiten koettelemista Euroopan maista, jossa myös rajoitustoimet ovat olleet Euroopan tiukimpia.

Macron otti puheessaan kantaa myös kansainväliseen rasisminvastaiseen liikehdintään, joka on saanut viime viikkoina paljon kaikupohjaa myös Ranskassa. Eri puolilla maata on järjestetty useita poliisiväkivallan vastaisia protesteja.

Lämpötila nousee hellelukemiin

Seija Paasonen / Yle

Maanantaina Lappiin virtaa tilapäisesti kylmempää ilmaa ja siinä yhteydessä tulee myös hajanaisia sateita. Suurimmassa osassa maata päivä on poutainen ja aurinkoinen.

Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila kohaa yleisesti hellelukemiin, lännessä paikoin lähelle 30 astetta. Rannikolla merituuli viilentää kuitenkin huomattavasti.

