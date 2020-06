"Tämän päivän puna on huomisen bruna" – Säteilyn asiantuntija tyrmää viisi yleistä auringonpalvontaa koskevaa uskomusta

Koko maata hellivä helteinen sää on houkutellut ihmiset rannoille ja puistoihin. Lämpö ja valo hoitavat mieltä ja kehoa, mutta ihon kärventäminen on terveydelle haitaksi.

Ihosyövät ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti. Melanoomaan sairastuu vuosittain noin 1 700 ihmistä ja kuolee noin 200 ihmistä.

Muihin ihosyöpätyyppeihin, okasolu- ja tyvisolusyöpään sairastuu reilut 10 000 ihmistä vuodessa. Ne eivät yleensä johda kuolemaan.

Suojautuminen auringon ultraviolettisäteilyltä on tärkeää. Mutta onko palaminen sitten kovin haitallista, ja eikö pohjarusketus anna suojaa?

Keräsimme viisi auringonpalvontaa koskevaa uskomusta, ja kysyimme pitävätkö ne paikkansa. Asiantuntijana jutussa on tarkastaja Anne Höytö Säteilyturvakeskuksesta.

1. Keväällä tai talven kaukomatkalta saatu pohjarusketus suojaa palamiselta Suomen kesässä

Koronakevät on pitänyt osan ihmisistä pitkään neljän seinän sisällä. Varsinkin hyvin vaaleaihoisten iho on silloin erityisen herkkä auringon ultraviolettisäteilyn vahingolliselle vaikutukselle.

Jos kevään mittaan on käynyt paljon ulkoilemassa, kasvoille ja käsivarsiin on jo voinut kertyä pohjarusketusta. Siitä saa hieman suojaa, mutta pohjarusketus vastaa kuitenkin korkeintaan suojakerrointa neljä. Pelkästään siihen ei siis voi täysin luottaa keskellä kesää, vaan muutakin suojautumista tarvitaan.

2. Helposti ruskettuvaa ihotyyppiä ei tarvitse suojata aurinkorasvalla

Ihotyypit voidaan jakaa kuuteen luokkaan, joista ykköstyyppi on kaikkein vaalein, yleensä punahiuksisen iho, ja kuudes luonnostaan hyvin tumma.

Suomalaisista noin kolmannes kuuluu ykkös- tai kakkostyyppiin, joka palaa herkästi. Noin puolet kuuluu kolmostyyppiin, jossa iho ruskettuu kohtalaisen hyvin ja palaa harvoin.

Silti myös helposti ruskettuva iho kannattaa suojata aurinkovoiteella, sillä uv-säteily vanhentaa ihoa. Koko elämän aikainen altistus auringolle lisää ihosyövän riskiä. Eli vaikka oma iho ei auringossa palaisikaan, on suojaaminen tärkeää.

3. Iho tottuu auringon ultraviolettisäteilyyn iän myötä

Ihon uv-säteilyn sietokyky vaihtelee eri ikävaiheissa. Aivan pikkulasten iho on hyvin herkkä auringon ultraviolettisäteilylle. Pikku hiljaa lapsen kasvaessa iho saa jonkinlaista suojaa riippuen ihotyypistä.

Aikuisena sekä hormonitoiminnan vaihtelut että jotkut lääkkeet voivat herkistää ihon säteilylle. Ja jälleen vanhana iho on herkempi kuin nuorena.

4. ”Tämän päivän puna on huomisen bruna”

Palaminen ei edistä ruskettumista, vaan vahingoittaa ja vanhentaa ihoa. Erityisesti lapsena ja nuorena palaminen lisää ihosyövän riskiä.

Nuoret eivät tyypillisesti ole kovin tietoisia auringonoton riskeistä, tai ajattelevat ettei siitä nuorelle ole niin haittaa. Moni ei ehkä myöskään tiedosta auringon muita riskejä, kuten että se vanhentaa ihoa.

Säteilyturvakeskus onkin aloittamassa yhdessä nuorten Fressis-sivuston (siirryt toiseen palveluun), Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa nuorille suunnatun tiedotuskampanjan auringon säteilyn vaikutuksesta nuorten terveyteen.

5. Auringon säteilystä varoittavat UV-indeksit ovat merkki siitä, että nyt on loistosää ja biitsihelle, eikä niistä tarvitse muuten välittää

Uv-säteilyn määrä riippuu vuodenajasta ja vuorokauden ajasta. Se on voimakkainta kesällä ja keskellä päivää. Ultraviolettisäteilyssä on myös alueellisia eroja: se on voimakkaampaa Etelä-Suomessa kuin muualla maassa.

Uv-indeksi kertoo, kuinka voimakasta säteily on, eli sillä on merkitystä auringolta suojautumisen kannalta. Kun indeksi on kolme tai enemmän, iho pitäisi suojata auringon säteilyltä.

Etelä-Euroopassa indeksi voi kesällä olla yli 10, jolloin herkkä suomalainen hipiä palaa muutamissa minuuteissa. Suuri indeksi ei siis ole kutsu rynnätä tuntikausiksi uimarannalle ihoa kärventämään, vaan terveyden kannalta tärkeä varoitus.

Kuuluuko sinun kesääsi auringossa loikoilu? Voit keskustella aiheesta 15.6. kello 23:een asti.

Lue myös:

Näitä karttoja kelpaa katsella – juhannusviikonlopusta tulossa aurinkoinen ja helteinen