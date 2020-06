Ihmiset juhlivat kaduilla New Yorkissa – kuvernööri uhkaa lykätä koronarajoitusten vaiheittaista purkamista

Ihmiset jonottivat ravintoloihin lauantaina New Yorkissa. Kaupungissa puretaan koronarajoituksia asteittain.

Ihmiset jonottivat ravintoloihin lauantaina New Yorkissa. Kaupungissa puretaan koronarajoituksia asteittain. AOP

Kuvernöörin kanslia on saanut 25 000 valitusta koronarajoitusten rikkomisesta.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo uhkaa lykätä koronarajoitusten purkamista, jos nykyisiä rajoituksia ei noudateta paremmin. Hän tiedotti asiasta sunnuntaina.

New Yorkin kaupungissa viikonloppuna baareihin ja ravintoloihin kerääntyneet ihmiset rikkoivat muun muassa koronarajoituksiin liittyviä kokoontumisrajoituksia.

Cuomo kertoo, että hänen kansliansa on saanut 25 000 valitusta sen jälkeen, kun palvelut saivat jälleen avautua rajoitusten höllennyttyä.

– Lukuisia rikkeitä liittyen turvaetäisyyksiin, kaduilla juhlimiseen, baarien ja ravintoloiden lainmukaiseen toimintaan, Cuomo sanoo Twitterissä.

Hän kehoitti viranomaisia valvomaan lakien noudattamista tai osavaltio ryhtyisi omiin toimiin tilanteen korjaamiseksi.

New Yorkin kaupunki avaa koronarajoituksiaan neljässä vaiheessa ja tällä hetkellä on meneillään ensimmäinen vaihe.

Ensimmäisen vaiheen aikana ravintolat ja baarit saavat myydä ruokaa ja juomia asiakkaiden noudettavaksi. Asiakaspaikat on mahdollista ottaa käyttöön vasta toisen vaiheen aikana, jonka arveltiin alkavan myöhemmin kesäkuussa.

Ensimmäisen vaiheen aikana kokoontumiset on rajattu kymmeneen ihmiseen. Lisäksi alkoholin nauttiminen julkisella paikalla on kielletty New Yorkissa.

Kuvernööri Cuomo uudelleentviittasi myös videon, jossa ihmiset juhlivat kadulla Manhattanin East Villagen -alueella perjantaina.

– Älkää pakottako minua tulemaan sinne, Cuomo toteaa saatetekstissä.

New York on yksi pahiten koronapandemiasta kärsinyt kaupunki Yhdysvalloissa.

New Yorkin osavaltiossa on lähes 31 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, Johns Hopkins -yliopiston kokoamista luvuista selviää. Sunnuntaina vahvistettiin 23 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta viimeisen vuorokauden aikana, mikä on ennätyksellisen pieni lukema.

Lähteet: AFP, Reuters