Eriarvoisuus näkyy kansantautien riskitekijöissä – lihavuus, tupakointi ja korkea verenpaine ovat yleisimpiä matalasti koulutetuilla miehillä

Matalasti koulutettujen ja pienituloisten elinajanodote on Suomessa selvästi lyhyempi kuin korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Väestön eriarvoisuus näkyy myös perinteisissä kroonisten kansantautien riskitekijöissä. Lihavuus, tupakointi, korkea verenpaine ja kohonnut kolesteroli ovat THL:n mukaan yleisimpiä matalasti koulutetuilla miehillä.

Riskitekijöillä on taipumus kerääntyä samoille henkilöille, koska niiden taustalla vaikuttavat usein samat elintavat. Mitä useampi riskitekijä henkilöllä on, sitä suurempi on myös todennäköisyys sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin. Näillä taas on THL:n mukaan usein altistava vaikutus muille taudeille, kuten esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamalle covid-19-taudille.

Yleisin yksittäinen riskitekijä korkea kolesteroli

Yleisin yksittäinen riskitekijä sekä miehillä että naisilla oli kohonnut kolesteroli. Kahden riskitekijän yhdistelmistä miehillä sekä naisilla yleisin oli kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine. Kolmen riskitekijän yhdistelmissä mukaan tuli myös lihavuus.

Myös matalasti koulutetuilla naisilla on enemmän riskitekijöitä kuin keski- tai korkeakoulutetuilla, mutta erot riskitekijöissä eivät ole yhtä suuria kuin korkeasti ja matalasti koulutettujen miesten kesken.

THL:n mukaan terveyden edistämisen toimia kannattaa kohdistaa erityisesti väestöryhmiin, joissa riskitekijät ovat keskimääräistä yleisempiä. Samalla laitos huomauttaa, että terveyserojen kaventaminen on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi

– Yksilötasolla elämäntapamuutosten tekeminen vaatii motivaatiota ja onnistuu usein parhaiten, kun oma elämäntilanne on suotuisa, kertoo erikoistutkija Laura Paalanen THL:n tiedotteessa.