Osa koronan takia lomautetuista on palannut töihin – Anna Braggelta hupeni hääkassa, hän ehti riemuita töihinpaluusta kunnes liukastui perunaan

Aluepäällikkö Elisa Penders on tehnyt koko koronakevään pitkää päivää, niin paljon PAMin jäseniltä on tullut yhteydenottoja. "Pakko toisaalta sanoa, että hallitus on tehnyt aivan loistavia helpotuksia, että ollaan pystytty auttamaan lomautettuja ja irtisanottuja vähän paremmin, kun työttömyysturvaa on katsottu uusin silmin." Kirsi Matson-Mäkelä / Yle