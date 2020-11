Woltin ruokalähetti Suzy Otieno on tienannut parhaimmillaan 3 000 euroa kuussa – loman pitäminen tai auton hajoaminen jättävät lähetin palkkiotta

Ruokalähetit työskentelevät yrittäjinä. Töitä on tehtävä paljon, jotta käteen jäävä summa on riittävä.

Suzy Otieno, 43, rakastaa työtään.

Kello on kymmenen aamulla, ja Otieno pakkaa lämpölaukkuun kahta ravintola-annosta Tampereen Aleksanterinkadulla. Hän kuljettaa annokset asiakkaan luokse muutamassa minuutissa.

Puhelin piippaa. Uusi tilaus on noudettavissa seitsemän minuutin kuluttua.

Otieno on työskennellyt Woltin ruokalähettinä vuodesta 2018. Viime keväänä hänen bruttopalkkionsa oli keskimäärin 3 000 euroa kuussa.

– Tämä on ensimmäinen työ, josta olen tienannut enemmän kuin 1 500 euroa kuussa sen jälkeen, kun muutin Eurooppaan vuonna 2003. Joten kyllä, tämä on paras työ, joka minulla on koskaan ollut.

Syyskuussa Otieno matkusti kolmeksi viikoksi Keniaan ja jäi matkan jälkeen jälkeen kahden viikon karanteeniin. Samaan aikaan auton kanssa oli ongelmia, ja korjaus kesti muutaman viikon. Palkkioton ajanjakso venyi seitsemään viikkoon.

– Jos sairastun tai pidän lomaa, kukaan ei maksa minulle. Se on huono puoli työssäni, Otieno toteaa.

Ruokalähettien asemasta työmarkkinoilla on kiistelty jo pitkään. Meri Lantela / Yle

Ruokalähetit työskentelevät yrittäjinä, joten palkkiosta vähennetään verojen lisäksi sosiaaliturvamaksut ja kaikki työn sivukulut, kuten auton ylläpitäminen.

Viime keväänä Otieno piti useimmiten yhden päivän viikossa vapaata. Vapaapäivän hän pyhitti paperitöille. Nyt Otieno työskentelee joka päivä hoitaakseen perheensä kulut.

– Lähettejä on palkattu syksyllä lisää, ja työ on ollut hiljaisempaa, Otieno sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto on linjannut, että ruokalähetit ovat työsuhteessa, eivät yrittäjiä. Hallitus ottaa neuvoston kannan huomioon työlainsäädännön uudistuksessa.

Yhtiöt ovat pitäneet ruokalähettejä itsenäisinä yrittäjinä, joiden tekemään työhön ei sovelleta työlainsäädäntöä. Woltin mukaan ruokalähettien siirtyminen työsuhteeseen laskisi heidän ansioitaan.

Ruokalähetti syö silloin, kun ehtii

Ruokalähetin työssä lounas- ja päivällisajat ovat kiireisiä. Lähetin tauko on silloin, kun tilauksia ei ole. Kahden jälkeen näyttää hiljaiselta, ja Suzy Otieno etsii parkkipaikkaa kaupungin keskustasta.

Taukoa pitävät lähetit etsivät lyhytaikaiseen pysäköintiin sopivia parkkipaikkoja. Näitä ovat esimerkiksi huoltoajolle tarkoitetut paikat. Tilausta kuljettava tai noutava lähetti pysäköi tavallisesti riskillä lähelle kohdetta.

Otieno työskentelee lähes joka päivä, myös juhlapyhinä. Vapaapäivinään hän hoitaa paperitöitä. Meri Lantela / Yle

Parkkisakot eivät katso pysäköinnin kestoa. Sakko saattaa napsahtaa kolmessa minuutissa.

– Olen saanut lukemattomia sakkoja. Se on todella turhauttavaa, sillä 80 euroa on lähes koko päivän palkka, Otieno sanoo.

Otieno ajaa muutaman kerran korttelin ympäri ennen kuin sopiva paikka vapautuu. On lounasaika, ja Otieno kaivaa eväsboksin lattialta auton takapenkiltä. Siellä se on pysynyt melkein viileänä, vaikka aurinko on paistanut sisään autoon koko aamun.

Lounaaksi on paahdettu voileipä kinkulla, juustolla ja kananmunalla. Otienon poika valmisti sen aamulla. Lapset valmistavat äitinsä eväät vuorotellen. Otieno haukkaa leivästä ja silloin puhelin piippaa.

– Aah, uusi tilaus. Syöminen on päättynyt, Otieno toteaa ja pakkaa leivän takaisin rasiaan.

Lounastauko on siirtynyt etäämmäs.

Ruokalähetti maksaa itse autonsa huollon ja korjaukset. Meri Lantela / Yle

Tampereella iltapäivä alkaa muuttua illaksi. Otieno selaa puhelimen näyttöä. Woltin sovelluksesta voi seurata päivän tienestejä.

11 toimitusta tähän mennessä.

Asiakkaat tilaavat muutakin kuin lämpimiä lounas- ja päivällisruokia. Toimitus saattaa olla esimerkiksi yksi smoothie tai erikoiskahvi.

Joskus asiakas tilaa ruokaa 200 metrin päähän, tai tilaus sisältää vain euron arvoisen hampurilaisen. Otienoa se ei hetkauta.

– Tavoittelen 20–25 tilauksen päivätahtia. Silloin tienaan noin 100 euroa joka päivä, Otieno sanoo.

Aikaisemmin Otieno työskenteli lähihoitajana, mutta ei selkävaivojen vuoksi pystynyt jatkamaan työssään. Nykyinen työ on fyysisesti kevyttä.

Tärkeintä hänelle on kuitenkin se, että voi työskennellä silloin kun haluaa, ja niin paljon kuin haluaa.

– Mitä enemmän teen töitä, sitä enemmän tienaan, Otieno summaa.

Lapset mukaan autoon

Päivä lähestyy loppuaan. Kello on yksitoista illalla, kun Otienon poika Robbie hyppää äitinsä kyytiin palattuaan kuntosalilta. Kaksikko tervehtii toisiaan italiaksi ja vaihtaa sitten nopeasti englanniksi. Kotona puhutaan myös suomea ja swahilia.

Tilauksia tulee kuitenkin vielä yhdentoista jälkeen. Otieno hyväksyy niistä kaikki. Robbie odottaa autossa sillä aikaa, kun hänen äitinsä toimittaa tilauksia.

Otieno kuljettaa tilauksia niin kauan kun ravintolat ovat auki. Viikonloppuisin työpäivät venyvät usein aamuyöhön. Meri Lantela / Yle

Otieno on töissä suurimman osan valveillaoloajastaan, ja perheen yhteinen aika on sen vuoksi vähäistä. Lapset eivät voi koulupäivinä odottaa äitiään kotiin keskiyöhön saakka, joten yhteistä aikaa vietetään autossa.

– Lapset tulevat toisinaan kyytiini koulun jälkeen ja ajamme yhdessä useimmiten kuuteen saakka, jonka jälkeen he menevät kotiin, Otieno selittää.

Perjantai-dokkari: Ruokalähetti nyt Areenassa.

Lue myös:

Työneuvosto linjasi: Ruokalähetit ovat työsuhteessa – eivät yrittäjiä

Woltin mukaan ruokalähettien siirtyminen työsuhteeseen laskisi heidän ansioitaan – työneuvosto päätti, että lähetit eivät ole yrittäjiä

Ruokalähetti kuljettaa asiakkaille pizzaa ja kiinalaista yrittäjänä, mutta saa tuntipalkkaa – ruokalähetit haluaisivat työsopimuksen tuomaa turvaa