Brexit tapahtui jo, mutta kaikki asiat ovat vielä sopimatta – neljä kysymystä ja vastausta Britannian EU-eron jatkosta

Britannian ja Euroopan unionin johtajat pitävät tänään videoneuvottelun, jonka aiheena on osapuolten välinen taloussopimus.

Neuvotteluja on käyty maaliskuusta asti ministeri- ja virkamiestasolla. Tämänpäiväinen neuvottelu on ensimmäinen, johon osallistuu myös Britannian pääministeri Boris Johnson.

Mukana on myös EU:n korkein johto, kuten komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja pääneuvottelija Michel Barnier.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa ja ero on vahvistettu erosopimuksella. Nyt on käynnissä vuoden loppuun kestävä siirtymävaihe, jonka aikana on saatava aikaan osapuolten välistä taloudellista toimintaa säätelevä sopimus.

1. Mikä taloussopimuksen laatimisessa on ongelmana?

Osapuolet eivät ole toistaiseksi päässeet sopuun edes siitä, mitä asioita sopimus koskisi.

EU haluaa, että sopimus kattaisi kaiken yhteistoiminnan, ei pelkästään taloutta.

EU pelkää, että Britannia yrittää saada itselleen taloudellista etua polkemalla EU:ssa hyväksyttyjä standardeja. Tästä syystä EU vaatii, että sopimukseen on otettava pykälät, jotka estävät Britanniaa heikentämästä esimerkiksi työläisten oikeuksia tai ympäristönsuojelua.

EU:n mielestä olisi järkevää, että samassa yhteydessä sovittaisiin myös esimerkiksi turvallisuusyhteistyöstä, diplomaattisista suhteista, tutkimustoiminnasta ja tiedonsiirrosta.

Britannia haluaa, että sopimus koskisi tiukasti vain talouteen liittyviä seikkoja. Brittien mielestä sopimukseen ei saa kirjata mitään mainintoja EU-laeista tai EU-oikeuden päätöksistä. Nämä kirjaukset kaventaisivat Britannian itsemääräämisoikeutta.

Paljon julkisuutta saanut kiista koskee kalastusta. Kuinka paljon brittiläistä kalaa saa tuoda EU-alueelle ja missä määrin EU-maiden kalastajat saavat hyödyntää Britannian vesiä? Kalastuskiista koskee suhteellisen pientä ihmisjoukkoa ja EU:n mitassa pienehköä rahamäärää, mutta Britanniassa kalastajat ovat nousseet maan itsemääräämisoikeuden symboleiksi

Pohjois-Irlannin tilanne on ollut yksi neuvottelujen hankalimmista yksityiskohdista, eikä sen rajatarkastusten teknisestä toteutuksesta ole vieläkään tietoa.

2. Onko neuvotteluilla määräaikaa?

Sopimus on saatava valmiiksi siirtymävaiheen aikana, eli vuoden loppuun mennessä.

Britannia ilmoitti viime viikolla, ettei se aio hakea jatkoaikaa siirtymäkaudelle, kävi neuvotteluissa miten tahansa. Jatkoajan pyytämiseen olisi ollut aikaa kesäkuun loppuun saakka.

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier talous- ja sosiaalikomitean kokouksessa. Olivier Hoslet / EPA

EU:n taholta on todettu, että taloussopimus on neuvoteltava valmiiksi lokakuun loppuun mennessä, jotta jäsenmaat ehtivät käsitellä ja ratifioida sen omissa parlamenteissaan.

3. Voiko määräaikoja taas lykätä?

EU:n ja Britannian välisissä neuvotteluissa on ollut jopa tavanomaista, että määräaikoja lykätään. Nytkin asiantuntijat uskovat, että jos sopimus saavutetaan, sen syntyminen menee aivan kalkkiviivoille.

Britannian yleisradion BBC:n asiantuntija (siirryt toiseen palveluun) arvelee, ettei kesän aikana saavuteta mitään suuria edistysaskeleita, koska kumpikaan ei vielä halua tehdä myönnytyksiä. Kompromisseja voi syntyä vasta siinä vaiheessa, kun on aivan pakko.

Britannia sanoo olevansa sitoutunut sopimuksen saamiseen ajoissa. Tästä huolimatta se näyttää varautuvan mahdollisuuteen, ettei tulosta synny määräaikaan mennessä. Viime viikolla se ilmoitti, että täysimittaiset rajatarkastukset otetaan käyttöön vasta heinäkuussa 2021.

FT: Britannia perui suunnitelmat täysistä rajatarkastuksista EU-alueen tuotteille

Britannialle olisi nöyryyttävää anoa neuvotteluille jatkoaikaa, eikä näin varmaankaan tehdä. BBC:n kommentaattori arvelee sen sijaan, että sama asia voidaan tehdä eri nimellä, jos neuvotteluissa todella ollaan lähellä yksimielisyyttä ja rajoitettu jatkoaika tarvitaan.

EU on ilmoittanut olevansa valmis jopa kahden vuoden jatkoaikaan.

4. Onko mahdollista, ettei sopimusta synny?

Tässä vaiheessa no deal -brexit näyttää hyvinkin mahdolliselta, koska neuvotteluissa ei ole ollut minkäänlaista edistystä koko keväänä.

Tätä selittää osittain koronapandemia, mikä on pakottanut neuvottelijat pitämään vain etäkokouksia. Neuvottelutahdin on joka tapauksessa kiristyttävä huomattavasti, jos sopimusta vielä aidosti tavoitellaan realistisessa määräajassa, eli seuraavien neljän ja puolen kuukauden aikana.

Sopimukseton ero olisi vaikea asia molemmille osapuolille, mutta Britannialla on paljon enemmän pelissä.

Jos sopimusta ei tule, Britannian kauppa vaikeutuu huomattavasti sen tärkeimmän kauppakumppanin kanssa. Rajoille tulee tulli, joka on keskimäärin kuusi prosenttia. Joidenkin tuotteiden, kuten elintarvikkeiden kohdalla tulli on selvästi korkeampi. Lisäksi kauppaa haittaa lisääntyvät rajamuodollisuudet ja -tarkastukset.

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD arvioi (siirryt toiseen palveluun), että sopimukseton brexit leikkaisi Britannian taloudesta vuodessa lähes 30 miljardia euroa.