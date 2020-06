Tallinnan risteilyillä on vielä väljää, vaikka karanteeni poistettiin – Tallink Silja: "pallomeri on suljettu, mutta kaljahana auki"

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsen koronan jälkeen työmatkalle Virosta Suomeen. Asiakkaani ovat täällä ja on tärkeää, että voin tavata heitä kasvotusten, kertoo konerakennusyrityksen toimitusjohtaja Karel Saar.

Koronaviruksen vuoksi asetetut matkustusrajoitukset Baltian maiden, Norjan, Tanskan ja Islannin rajoilla päättyivät tänään. Näistä maista palaavilta matkustajilta ei myöskään enää edellytetä kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Koronavirus ei juurikaan huoleta Tallinnasta Helsinkiin saapunutta Karel Saarta. Hänen mukaansa turvallisuus laivalla on asennekysymys. Otso Ritonummi / Yle

Laivaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä vilkastui maanantaina lähes koronavirusta edeltävälle tasolle. Mitään ruuhkaa ei Länsisatamassa vielä kuitenkaan nähty.

– Kyllä tämä kesä on menetetty. Emme tule näkemään samanlaisia matkustajalukemia kuin edellisinä kesinä, toteaa Tallink Siljan kaupallinen johtaja Marco Palmu.

Tallink Siljan kaupallinen johtaja Marco Palmu ei usko, että tänä kesänä enää kyetään kuromaan kiinni edellisten kesien matkustajamääriä. Otso Ritonummi / Yle

Rajoitukset ovat kohdelleet varustamoita ankarasti, sillä ne tekevät normaalisti valtaosan koko vuoden tuloksestaan kesälomasesongin aikana.

Matkavarausten määrä lähti kuitenkin kasvuun heti viime torstaina, kun hallitus tiedotti rajoitusten purkamisesta. Matkustajamäärien odotetaan kasvavan vähitellen.

"Olemme nähneet viimeksi toukokuun puolivälissä"

Puoliltapäivin Helsingin Länsiterminaalissa on edelleen hiljaista. Suurin osa Viron-matkaajista on liikkeellä työ- tai perhesyistä, eikä kesälomaturisteja juurikaan näy.

Veli-Pekka Tynkkynen seurustelee tallinnalaisen kumppanin kanssa. Keväällä pariskunta joutui olemaan jopa kaksi kuukautta putkeen erillään. Nyt he aikovat viettää juhannusta yhdessä Virossa.

– Olemme nähneet viimeksi toukokuun puolivälissä. Silloin jouduin hakemaan erikoislupaa matkustamiseen Viron viranomaisilta ja vietin kahden viikon karanteenin molemmissa päissä. Nyt voi mennä ilman rajoituksia!

Veli-Pekka Tynkkynen iloitsi karanteenivaatimuksen poistumisesta, sillä kumppanin tapaaminen on huomattavasti helpompaa ilman kahden viikon karanteenia kummassakin päässä. Otso Ritonummi / Yle

Seisovan pöydän ruoka on yksittäispakattua

Laivoilla koronaan on varauduttu pitkälti samaan tapaan kuin maissa ostoskeskuksissa ja ravintoloissa. Siivousta on tehostettu, käsidesiä pidetään saatavilla, turvaväleistä muistutetaan kuulutuksin ja istumapaikoitusta ravintoloissa on väljennetty.

Poikkeusolojen vuoksi Tallink Silja on lisännyt Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen yhden ylimääräisen aluksen. Heinäkuussa kolmena perättäisenä tiistaina Turustakin pääsee risteilemään Ahvenanmaan kautta Tallinnaan. Eckerö Line on myös kertonut lisäävänsä Tallinnan vuoroja.

Mutta pääseekö risteilyllä perinteiseen buffetiin?

– Seisovan pöydän ruoka on yksittäispakattua tai sitten henkilökunta annostelee ruokaa ottimilla. Mutta edelleen buffetissa saa syödä niin paljon kuin haluaa, ja kaljahana on auki, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vakuuttaa.

Perheen pienimpien harmiksi pallomeret pysyvät toistaiseksi suljettuna, mutta leikkihuoneet, kaupat ja aurinkokannet ovat avoinna normaalisti.

Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä rajavalvonta jatkuu edelleen maiden erilaisten koronavirustilanteiden vuoksi. Helpotetun matkustamisen kohdemaista Islanti edellyttää maahan tulevilta karanteenia tai koronavirustestin tekemistä lentokentällä. Tanska ottaa asiaan kantaa tällä viikolla.

Lue myös:

Hallitus lieventää rajoituksia: yli 500 hengen ulkotilaisuudet sallitaan heinäkuussa, matkailu Baltiaan, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin vapautuu maanantaina

Turusta laivaristeilyjä Tallinnaan heinäkuussa

Hallitus päätti luopua valmiuslain käytöstä, Suomi palaa normaalioloihin – pääministeri Marin: "Epidemian uhka ei ole ohi"

Lomamatkailu Norjaan on mahdollista maanantaista alkaen – Norja poistaa matkustusrajoitukset Pohjoismaista, paitsi Ruotsista