Moni asunnoton on ollut koronakuukausina jopa viikkoja peseytymättä – saunarekan juhannuslöylyihin oli ensimmäisenä päivänä jonoa

Kun asunnottomien päiväkeskukset ja kohtaamispisteet lyötiin turvallisuussyistä kiinni, jopa pesulla käymisestä saattoi tulla mahdotonta.

– Pahimmissa tapauksissa ollaan oltu viikkoja peseytymättä, kertoo Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Kimmo Karvonen työntekijöidensä kuulemia kokemuksia.

– Päätettiin sitten järjestää tällainen tapahtuma, että pääsee tänne Kinaporinpuistoon saunomaan ja vaihtamaan vaatteita. Ruokaa ja bändejä paikalle ja niin poispäin, Karvonen kuvailee tänään maanantaina alkanutta tapahtumaa.

Viljo oli saapunut saunomaan ratikalla. "Tähän mennessä tämän kesän voittajahetki". Matti Myller / Yle

Yleishyödyllinen, kristilliseen arvopohjaan nojaava järjestö Sininauhasäätiö toi siis Helsingin Teollisuuskadun kupeeseen Kinaporinpuistoon Juhannussaunarekan. Luvassa on viikon verran ilmaista saunomista, makkaraa, lettuja sekä parina päivänä myös hiustenleikkuuta ja jalkahoitoa. Viimeisen kerran saunotaan juhannusaattona perjantaina, kunnes sauna kylmenee kello 18.

Rekka sai alueen ihmisiltä ja yrityksiltä mukavasti apua. King Kebab tarjoaa pizzaviipaleita, viereisestä taloyhtiöstä saatiin vedenjakelu.

– Kinaporinpuistoon on helppo tulla. Hyvin viihtyisä paikka keskellä Kalliota, kertoo Karvonen sijaintivalinnasta.

Kimmo Karvonen kertoo kaikkien olevan tervetulleita Juhannusrekalle. Matti Myller / Yle

"Joissain tapauksissa päihteidenkäyttö on lisääntynyt"

Karvosen mukaan pesupaikkojen puute ei suinkaan ole ainoa asia, joka koronatilanteessa on aiheuttanut ahdistusta.

– Huoli tilanteesta on iso ja joissain tapauksissa päihteidenkäyttö on lisääntynyt, kertoo Karvonen asunnottomien kuulumisia.

Vaikka asunnottomille ja muille huono-osaisille suunnattu toiminta alkaa vähitellen taas pyöriä, on Karvonen huolissaan heikontuneen taloustilanteen pitkäaikaisista seurauksista.

– Toimeentulo tulee olemaan iso ongelma, työttömyys voi johtaa asunnottomuuteen. Meidän pitää olla nyt yhteiskuntana tarkkana.

Kinaporinpuistossa pääsee tällä viikolla myös kuulemaan teltoilla esiintyviä bändejä. Matti Myller / Yle

Toisaalta Karvosen mukaan Suomessa asunnottomuuden ongelmia ollaan lähestytty esimerkillisesti.

– Suomihan on sinänsä asunnottomuuden hoidon mallimaa. Meillä otetaan päihdeongelmaiset vastaan, joissakin muissa maissa pitäisi ensin hoitaa muut ongelmat kuntoon. Mutta miten pääset muista ongelmista, jos sinulla ei ole edes asuntoa, miettii Karvonen.

Moni järjestön asiakas on mahdollisuuden saatuaan onnistunut muuttamaan elämäänsä.

– Tämänkin tapahtuman järjestäjistä ainakin viisi on ollut aikoinaan meidän asiakkaitamme asunnottomina. Sittemmin he ovat jättäneet päihteet ja kouluttautuneet vertaistoimintaan. He osaavat lähestyä asunnottomia oikealla tavalla, Karvonen sanoo.

"Joka aamu katsotaan, mitä kukin pystyy tekemään"

Työvalmennusesimies ja vertaistoiminnan asiantuntija Juha-Pekka Pääskysaari rakensi tapahtuma-alueen yhdessä työryhmänsä kanssa. Siihen kuului muiden muassa yksi yhdyskuntapalvelusta suorittava henkilö ja kolme Sininauhasäätiön asukasta. Hän kertoo työnsä vaativan tietynlaista luonnetta.

Juha-Pekka Pääskysaaren työryhmästä moni on kokenut asunnottomuuden itse. Matti Myller / Yle

– Moni lukee lehdistä, että tässä hommassa on rankkaa glamouria. Totuus on aika karu. Tosiasiassa esimerkiksi aineissa olevat asiakkaat voivat olla pelottavia tai äänekkäitä. Tämä ei ole joka Maijan ja Matin homma, kertoo Pääskysaari.

Asukkaat auttelevat Pääskysaarta töissä vaihtelevasti, oman kykeneväisyytensä ja tilansa mukaan. Jos he haluavat auttaa töissä, ketään ei puhalluteta tai testata huumeiden varalta.

– Pikku maistissa voi siivota pihaa ja näin, mutta rakennushomma ei onnistu. Joka aamu katsotaan, mitä kukin pystyy tekemään.

Avajaispäivänä saunojia oli jonoksi asti. Turvallisuussyistä saunaan pääsee vain tietty määrä saunojia kerrallaan, ja etäisyyksistä pyritään pitämään huoli.

Suomessa elää vajaat 5 000 ihmistä vailla omaa vakituista kotia, heistä suurin osa on pääkaupunkiseudulla.

