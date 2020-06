Sukupuolenkorjaukset uhkaavat viivästyä, nuoret ahdistuvat ymmärtämättömien vanhempien nurkissa, ja Pridetkin peruttiin - näin korona iski sateenkaariväkeen

Suurin osa tämän vuoden Pride-tapahtumista on peruttu tai siirretty.

Suurin osa tämän vuoden Pride-tapahtumista on peruttu tai siirretty.

Poikkeusolot ovat asettaneet monet sateenkaari-ihmiset epävarmaan tilanteeseen, jossa valmiudet selvitä ja pärjätä ovat lähtökohtaisesti huonommat kuin muilla.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiin ongelmiin lukeutuvat viivästyneet sukupuolenkorjausprosessit ja entistä heikommat työllistymismahdollisuudet. Sateenkaarinuoret ovat olleet tavanomaista ahdistuneempia epidemian aikana ja sosiaalinen eristäytyminen on ollut vaikeaa varsinkin niille, joita oma identiteetti mietityttää.

– Me tiedämme, että osalla sukupuolivähemmistöön kuuluvista on enemmän terveyteen liittyviä riskitekijöitä, jolloin poikkeusolot voivat vaikuttaa heihin enemmän kuin muihin, valtakunnallisen Setan eli suomalaisen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestön pääsihteeri Kerttu Tarjamo kuvaa.

Poikkeusolojen kaikkia vaikutuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ei vielä tiedetä. Tarjamon mukaan yksi iso kysymysmerkki on työllistymismahdollisuudet. Seta on huolissaan sukupuolivähemmistöön kuuluvista, joilla on paljon työllistymiseen liittyviä haasteita.

– Paljon on puhuttu siitä, että tulee jonkinlainen merkittävä taloudellinen taantuma. Se tulee vaikuttamaan ihmisiin, joiden työllistyminen on vaikeampaa jo valmiiksi.

Kotona ei ole rauhaa osallistua tapaamisiin

Pelastakaa lapset ry teettää vuosittain Lapsen ääni -kyselyn, jossa selvitetään 13–17-vuotiaiden lasten ajatuksia erilaisista teemoista. Tänä vuonna teemana oli korona. Kyselyssä nousi esille, että kaikkein haavoittuvin ryhmä olivat nuoret, joiden taloudellinen tilanne perheessä on huono.

– Mutta aivan yhtä rajusti korona iski nimenomaan sateenkaarinuoriin, joiden keskuudessa koettiin enemmän masentuneisuutta ja ahdistusta. Me emme siis ole huolissamme turhaan, Tarjamo toteaa.

Kerttu Tarjamo muistuttaa, että kaikkia yhteiskunnan toimia tulee tarkastella yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lähtökohdista. Seta

Sateenkaarinuoret ovat voineet asua poikkeusoloissa vanhemmillaan, jotka eivät välttämättä ymmärrä nuoren seksuaalista suuntautumista. Lisäksi kesäkuu on tavallisesti tunnettu Pride-kuukautena, mutta tänä vuonna suurin osa Pride-tapahtumista on siirretty tai peruttu. Tapahtumat ovat monelle ilon juhla ja kohtaamispaikka. Muun muassa Helsinki Pride on siirretty syksylle.

Tarjamon mukaan nuorten tilanne on tiedostettu ja sateenkaaripalveluita on pyritty pyörittämään niin, että tukea on saatavilla jatkuvasti.

– Mitä sateenkaaritapahtumien tilanteeseen tulee, on totta, että ne ovat monille tapahtumia, joita on saatettu odottaa pitkään ja on todella harmi, että osa niistä on jäänyt järjestämättä.

27. kesäkuuta järjestetään maailmanlaajuinen Global Pride -virtuaalitapahtuma. Yle/Nora Engström

Valtakunnallisesti sateenkaarijärjestöjen palvelut on siirretty verkkoon. Tarjamon mukaan etäpalvelut, -ryhmät ja -vastaanotot ovat olleet suosittuja.

Henkilökohtaiset keskustelu- ja neuvontapalvelut on pystytty pitämään puhelimitse ja paikoitellen niitä on lisätty. Esimerkiksi Jyväskylässä henkilökohtaiset keskusteluajat ovat säilyneet.

Jyväskylän Setan hallituksen puheenjohtaja Petri Janhusen mukaan puheluita ja sähköposteja on tullut tavanomaista enemmän, mutta joukkoryntäystä ei ole tapahtunut.

Tarjamo pohtii, että etäpalvelut eivät välttämättä sovi kaikille. Moni saattaa pohtia mahdollisuuksia tai halua osallistua etätapahtumiin ja -ryhmiin.

– Jos esimerkiksi asuu kotona, jossa ei ole rauhallista tilaa, osallistuminen tai etätuen hakeminen voi olla vaikeaa. Nämä ovat isoja ja haastavia juttuja.

Sukupuolenkorjausprosessit voivat viivästyä

Seta on ollut huolissaan nuorten lisäksi sateenkaarisenioreista. Heitä koskevat muiden iäkkäiden tavoin kaikkein raskaimmin erilaiset rajoitukset.

– Voi olla, että joudumme tekemään erityisjärjestelyjä pisimpään sateenkaariseniorityön parissa eli mietimme, kuinka pitkään vertaistapaamisia järjestetään etänä heidän osaltaan, Tarjamo pohtii.

Kokkolassa kannettiin translippua vuonna 2018. YLE/Ida-Maria Björkqvist

Myös terveyspalveluiden käyttö on aiheuttanut pohdintaa.

– Me tiedämme, että sateenkaari-ihmiset saattavat karttaa terveyspalveluita syrjinnän pelossa jo valmiiksi. Nyt olemme olleet tilanteessa, jossa tavallaan kehotetaan pidättäytymään terveydenhuollon palveluiden käytöstä. Se saattaa pahentaa ihmisten terveydentilaa huomattavasti.

Seta on ollut huolissaan sukupuolenkorjausprosessien viivästymisestä. Järjestö toivoo, ettei niissä tulisi enää pitkiä odotusaikoja, sillä prosessit ovat pitkiä jo ennestään.

– Usein ihminen, joka on hakeutunut sukupuolenkorjaukseen, on jo odottanut kauan. Nämä asiat eivät ole meidän mielestämme toissijaisia asioita, joita voisi jättää hoitamatta tai joita voisi pidentää koronan takia, Tarjamo korostaa.

Hän kertoo, että poikkeusaikoina on ollut viitteitä, että poliklinikkakäynnit olisivat viivästyneet, mutta Setalla ei ole siitä vielä tarkempaa tietoa.

– Vaaditaan enemmän aikaa, että saamme kokonaiskuvan siitä, miten korona on vaikuttanut konkreettisesti ihmisiin.

Ei kesää ilman Pride-juhlaa

Vaikeiden aikojen keskelläkin on valopilkkuja. Viikon mittainen Lappeenranta Pride järjestettiin 8.-13. kesäkuuta täysin etänä. Viikko huipentui lauantaina virtuaaliseen kulkueeseen. Lappeenrannan tämänvuotisen Pride-viikon teemana oli sateenkaarinuorten oikeudet.

27. kesäkuuta järjestetään maailmanlaajuinen Global Pride. Pride-tapahtuma on virtuaalinen ja kaikki ihmiset ympäri maailmaa voivat osallistua siihen. Lisäksi moni kaupunki on suunnitellut Pride-tapahtumaa kesän lopulle tai alkusyksyyn. Esimerkiksi Torniossa ja Haaparannalla on tarkoitus järjestää BorderPride 29. elokuuta.

Petri Janhunen on mukana järjestämässä Jyväskylään kaupungin viidennettä Pride-tapahtumaa. Isto Janhunen/Yle

Petri Janhusen mukaan Jyväskylä Pride -tapahtuman järjestelyt ovat vielä auki rajoitusten ja suositusten takia. Jyväskylän Seta on valinnut Pridelle päivämääräksi 15. elokuuta ja varapäivämäärän 5. syyskuuta.

– Tämä viikko on varmasti ratkaiseva. Selvitän viranomaiselta, onko heillä toiveita tai käskyjä, kuinka Pride voidaan järjestää.

Vuonna 2019 Jyväskylä Prideen osallistui 1 500–2 000 marssijaa.

Janhusen mukaan Jyväskylässä keksitään tapa juhlia Prideä. Vaihtoehtoina on mietitty striimausta tai piknikkiä.

– Me yritämme kehittää jotain nuorille ja vähän vanhemmille, koska Pridessä yhteenkuuluvuuden tunne ja vertaisuus ovat todella tärkeitä. Tunne siitä, että en ole yksin, vaan meitä on muitakin. Silloin pystyy jakamaan niitä omia tuntemuksia ja fiilareita, Janhunen hymyilee.

Pride-tapahtumat ovat monelle kohtaamispaikka. Berislav Jurišić / Yle

Tarjamon mukaan olisi hienoa, jos kaupungit osallistuisivat Prideen, vaikka itse kulkue ei toteutuisikaan.

– On selvää, että etätapahtuma tai etäkohtaaminen ei ole aina sama asia. Siksi olisikin hienoa, että kaupungissa olisi esimerkiksi sateenkaariliputuksia tai jotain sellaista, jolla yhdenvertaisuutta voisi juhlistaa.

Tasa-arvo ei voi keskittyä vain Prideen

Vaikka monia sateenkaarevia tapahtumia on peruuntunut tänä vuonna, Tarjamo muistuttaa, ettei sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämistä viranomaistyössä tai organisaatioissa tulisi rajoittaa vain Prideen tai sateenkaariliputukseen kerran vuodessa.

Sen sijaan edistämistoimia tulisi tehdä koko ajan.

– Esimerkiksi lastensuojelussa tulisi huomioida sateenkaarevien alaikäisten tilanteet tällaisissa poikkeusoloissa.

Tarjamon mukaan sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta edistäviä toimia tarvitaan kaikilla sektoreilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksen piirissä ja työelämässä. Seta on vienyt asiaa eteen päin viranomaisille.

– Toivotaan, että se huomioidaan jollain tavalla sitten, kun tätä yhteiskunnan normaaliin paluuta mietitään. Me olemme halunneet muistuttaa, että kaikkia näitä toimia pitää aina arvioida yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lähtökohdista.