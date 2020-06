Pohjois-Ruotsissa muutamassa päivässä yli sata uutta koronatapausta – Norjaan matkaavat suomalaiset voivat kulkea Ruotsin läpi ilman karanteenia

Norrbottenin aluehallinnon mukaan perjantaina läänissä todettiin 41 uutta koronavirustartuntaa, lauantaina 33 ja sunnuntaina jälleen 41. Viikonloppuna uusia tartuntoja tuli siis ilmi yhteensä 115 kappaletta.

Kaikkiaan Norbottenissa on nyt varmistettu 693 koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on 19 ihmistä. Heistä seitsemän on tehohoidossa. Covid-19-tautiin on kuollut Norrbottenissa 59 ihmistä.

Norjaan voi ajaa Ruotsin läpi

Norja avasi maanantaina rajansa vapaaseen kulkuun muille pohjoismaalaisille paitsi ruotsalaisille. Norjan suurlähetystön mukaan suomalaiset voivat ajaa Ruotsin läpi Norjaan eikä heitä aseteta karanteeniin.

Ruotsissa ei saa suosituksen mukaan kuitenkaan matkalla yöpyä ja pysähdyksiäkin pitää tehdä mahdollisimman vähän.