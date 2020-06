Nuori aviopari tuomittiin vuosien vankeustuomioihin törkeästä lapsenraiskauksesta – vaimo avusti miestä

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut avioparin vankeusrangaistuksiin törkeistä seksuaalirikoksista.

Vuonna 1992 syntynyt mies tuomittiin 7 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä lapsenraiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, salakatselusta, huumausainerikoksesta, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta ja alkoholirikkomuksesta.

Vuonna 1993 syntynyt nainen tuomittiin 4 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen avunannosta törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja salakatselusta.

Tapahtuma-aikaan viime helmikuussa uhri oli 14-vuotias ja tekijä 27-vuotias. Uhri ja tekijä olivat viestitelleet Snapchatissä ja sopineet tapaavansa hotellissa Tampereella.

Taustalla roolileikit

Aviopari kertoi, että teon taustalla olivat seksuaaliset roolileikit. Nainen antoi miehelle luvan harjoittaa seksiä toisen kanssa, mutta oli asiasta mustasukkainen. Tästä syystä pariskunta käytti videokameraa todistamaan tapahtumista.

Vaimo oli käräjäoikeuden mukaan osallistunut miehensä hotellihuoneen hankkimiseen, viestinyt puolisolleen laittavansa päälle tallennuksen ja päättävänsä vasta myöhemmin, katsooko tai haluaako katsoa nauhoitteen.

Uhrille oli annettu alkoholia ja huumausaineita, ja hän oli siksi avuttomassa ja tiedottomassa tilassa.

Sukupuoliyhteyksiä oli käräjäoikeuden mukaan lukuisia, ja asianomistajalle oli luvattu niistä palkkio. Tekijä tiesi käräjäoikeuden mukaan uhrin nuoren iän.

Käräjäoikeuden mukaan teko on ollut hyvin nöyryyttävä, koska tapahtuma on kuvattu ja mahdollistettu vaimon katsottavaksi, joka on sitä myös seurannut ilman, että asiasta olisi kerrottu uhrille.

Aviopari määrättiin korvaamaan uhrille kärsimyksestä yhteisvastuullisesti 14 500 euroa.

Tuomiot eivät ole lainvoimaisia eli niistä voi valittaa oikeuteen.

Oikeudenkäyntiaineisto on määrätty salassa pidettäväksi 60 vuoden ajaksi.

