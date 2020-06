Arvoituksellisia norsukuolemia tutkitaan Botswanassa: Yli 150 norsua kuollut – syynä eivät ole salametsästys tai myrkytys

Botswanassa viranomaiset ovat ihmeissään norsukuolemista maan luoteisosassa.

Ainakin 154 norsua on kuollut kahden kuukauden aikana. Syytä tutkitaan edelleen. Salametsästys ja myrkytys on suljettu pois.

Norsujen ruhot olivat koskemattomia, mikä viittaa siihen, ettei niitä ollut salametsästetty. Lisätutkimuksissa norsuista ei löytynyt ihmisiltä peräisin olevia myrkkyjä eikä pernaruttoa, joka toisinaan tappaa norsuja Botswanassa.

Botswana Daily Newsin lainaama (siirryt toiseen palveluun)lääkäri Wave Kashweeka sanoo, että yhteinen oire kuolleile norsuille on veltto sydän. Alueella on myös havaittu norsuja, joilla näyttää olevan vaikeuksia kävellä tai jotka raahaavat jalkojaan.

Viranomaiset ovat kehottaneet paikallisia asukkata olemaan kajoamatta kuolleisiin norsuihin. Viranomaiset polttavat ruhot ja varastoivat syöksyhampaat.

Norsut ovat tärkeä turistinähtävyys Botswanassa. Tällaisen näkymän turistit saivat norsuun Chobejoella vuonna 2008. Christian Heinrich / AOP

Ympäristöministeri Phildah Kereng pitää norsukuolemia huolestuttavina myös siksi, että maa on riippuvainen turismista ja norsut ovat tärkeä turistien kiinnostuksen kohde.

Vaikka Afrikan norsukanta on supistunut Botswanassa se on kasvanut muun muassa hyvin hoidettujen suojelualueiden ansiosta. Maassa on nykyisin noin 130 000 norsua, mikä on kolmannes maanosan norsuista.

Moni viljelijä pitää kuitenkin norsuja riesana, sillä ne ovat tuhonneet satoa. Presidentti Mokgweetsi Masisi kumosi viime vuonna suurriistan metsästyskiellon, joka oli voimassa viisi vuotta. Koronaviruspandemian vuoksi metsästys ei ole kuitenkaan lähtenyt vauhtiin.

Lähteet: Reuters, Yle Uutiset