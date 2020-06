Rajat avautuvat laajalti Euroopan ytimessä – Suomesta voi matkustaa täysin vapaasti vain Baltiaan ja Norjaan

Liikkuvuus EU:n alueella otti maanantaina aimo harppauksen takaisin kohti vapaata, kun Saksa luopui valvonnasta maarajoillaan. Rajojen yli pääsee jo tällä viikolla korona-aikaa vapaammin myös muun muassa Ranskassa, Belgiassa, Itävallassa ja Kreikassa.

EU:n ja Schengen-alueen tiukennettua ulkorajavalvontaa on tarkoitus jatkaa ainakin heinäkuun alkuun asti. EU-komissio on esittänyt, että siihen mennessä jäsenmaat laatisivat yhteisen listan maista, joiden vastaiset rajat EU:n alueella voitaisiin avata. Ensimmäisinä voisivat komission mielestä olla vuorossa Länsi-Balkanin maat.

Ulkorajat avattaneen kuitenkin vasta pitkällä aikavälillä ja asteittain, joten tässä jutussa keskitytään EU:n ja Schengen-alueen sisäiseen liikenteeseen ja ennen kaikkea vapaa-ajan matkoihin.

Espanja suosii saksalaisturisteja

Saksan ja sen yhdeksän rajanaapurin talouksille on eduksi, että liikenne Euroopan ytimessä sujuu jälleen esteittä. Lomakauden kynnyksellä saksalaisten liikkumisvapaudesta iloinnevat erityisesti paitsi Tanskan ja Itävallan, myös Italian ja Espanjan matkailuyrittäjät.

Sveitsi avasi jälleen rajansa Italiaan maanantaina. Kyltti Chiasson raja-asemalla lähellä Comojärveä toivottaa tervetulleeksi Italiaan. Elia Bianchi / EPA

Saksalaiset ovat Euroopan innokkaimpia matkailijoita. Kestosuosikkikohteessaan Mallorcalla saksalaisturistit ovat niin tärkeitä, että sinne ja muille Baleaarien saarille heitä pääsee tuhansittain jo maanantaista lähtien. Virallisesti Espanja ottaa turisteja Schengen-alueelta vastaan vasta viikon päästä.

Kyseessä on Espanjan viranomaisten pilottiprojekti, jolla saksalaismedian mukaan (siirryt toiseen palveluun) halutaan näyttää, että Espanja on turvallinen matkailukohde koronakriisistä huolimatta. Matkailusta on tullut viime vuosina Espanjan taloudelle yhä tärkeämpi tukijalka.

Euroopan muista suurista matkailumaista Italiaan on päässyt pian kahden viikon ajan ilman karanteenia. Tiukkoja koronatoimiaan kehunut Itävaltakin avaa maarajansa Italiaan tiistaina. Kyprokselle saa tulla useimmista EU-maista vapaasti lauantaista lähtien, Kroatiaan maanantaista lähtien.

Saksassa varoitetaan sekä Ruotsista että Suomesta

Pohjoismaissa vedetään pääosin tiukempaa linjaa kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Monet EU-maat sallivat pääsääntöisesti matkustuksen EU- ja Schengen-maista, ja jotkut saattavat rajata pois tiettyjä maita, kuten Ruotsin tai Britannian koronatilanteen takia.

Harri Vähäkangas / Yle

Tanska, Norja ja Suomi taas suosittelevat välttämään tarpeetonta matkustamista lukuun ottamatta tiettyjä maita, eivätkä salli vielä vapaata matkustusta edes Schengen-alueelta.

Tästä seuraa, että esimerkiksi Saksa kehottaa välttämään vapaa-ajan matkustusta sekä Ruotsiin että Suomeen – ensin mainittuun koronaepidemian, jälkimmäiseen raja- ja karanteenikäytäntöjen takia.

Lue lisää: Suomen päätös jatkaa matkailun rajoittamista yllätti Saksassa - Saksalaispariskunnan juhannusreissu peruuntui: "Kuin ilmat olisi lyöty pihalle"

Suomesta kuitenkin voisi matkustaa vaikkapa Italiaan tai Kreikkaan kyseisten maiden puolesta jo nyt ilman karanteenia. Ulkoministeriö suosittelee kuitenkin välttämään matkustamista kaikkialle muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin sekä Baltian maihin.

Vain Norjaan ja Baltiaan pääsee vapaasti

On hyvä muistaa, että rajanylityksessä on aina mukana kaksi valtiota. Niinpä Tanskaan ei noin vain pääse, vaikka Suomen mielestä sinne voisikin matkustaa.

Tanskan poliisi listaa tukun syitä (siirryt toiseen palveluun), joiden takia Tanskaan voi matkustaa, mutta vain Saksassa, Norjassa ja Islannissa asuvat pääsevät tällä hetkellä maahan pelkästään lomailemaan, hekin tietyin ehdoin.

Islanti puolestaan edellyttää (siirryt toiseen palveluun) maanantaista lähtien maahan tulevilta joko 14 päivän karanteenia tai negatiivista tulosta rajalla tehtävässä koronatestissä. Testi on maksuton kesäkuun loppuun asti.

Norjaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan voi matkustaa sen sijaan vapaasti. Näiden maiden maahantulosäännöt on tällä hetkellä sidottu matkustajan kotimaan koronatilanteeseen, ja kriteerien mukaan Suomessa tilanne on pysynyt jo jonkin aikaa riittävästi kurissa.

Lähtevien lentojen listaa Brysselin lentokentällä maanantaina, kun Belgia avasi EU- ja Schengen-rajojaan. AOP

Muiden maailman maiden osalta rajavalvonta Suomessa jatkuu, ja periaatteessa EU- ja Schengen-maihinkin sallitaan näillä näkymin 14. heinäkuuta asti vain välttämättömänä pidetty rajaliikenne.

Tosin sisäministeriö toteaa nyt tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) rajavalvonnasta, että Suomen kansalaisella on aina oikeus maasta poistumiseen sekä maahan palaamiseen.

Rajavalvonnan ja matkustussuositusten lisäksi matkustamista voi hankaloittaa kotimaahan palatessa suositeltu omaehtoinen kahden viikon karanteeni, jos siitä ei vaikkapa ole päässyt sopimukseen työnantajan kanssa.

