Poseerauskuvasta noussut myrsky yllätti päätoimittajan: "Viimeistään nyt on päivänselvää, että sinimusta tarkoittaa eri asiaa Lapualla ja muualla maassa"

Lapuan kaupungin Vuoden kulttuuriteko-palkinnon sai viime joulukuussa ensimmäisen kerran järjestetty itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue. Palkinnon vastaanottivat kulkueen järjestäjät Matti Kiilunen (vas.), Johanna Lahdensuo ja Jussi Latikka. Onnea! 🇫🇮 💙 Tapahtuma saa jatkoa tulevana itsenäisyyspäivänä 💙 . . . . #lapua #lapuansanomat #lapuankaupunki #lapuankaupunki_official #itsenäisyyspäivä #suomi #finland #kynttiläkulkue #kulttuuriteko #vuodenkulttuuriteko2019 #himmetäeimuistotkoskaansaa #sankarivainajat #sankarihautausmaa