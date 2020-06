Sananvapautta puolustava toimittaja Maria Ressa tuomittiin Filippiineillä kunnianloukkauksesta – presidentin arvostelijalle on tehtailtu jo kahdeksan syytettä

Rappler-uutissivuston toimitusjohtaja Maria Ressaa ei suojele hänen maineensa rohkeana sananvapauden puolustajana. Hänet on muun muassa valittu yhdeksi Time-lehden vuoden henkilöistä vuonna 2018. Nyt häntä ja toimittaja Reynaldo Santos Jr:ia uhkaa kuitenkin kuuden vuoden vankeus kotimaassaan Filippiineillä, jossa tuomioistuin tuomitsi heidät tänään verkossa tehdystä kunnianloukkauksesta.

Ressan monia oikeudenkäyntejä on seurattu viime vuodet salamavalojen loisteessa, mutta nyt hän sai tuomionsa lähes tyhjässä oikeussalissa koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten takia.

Ressa pitää tuomiota ajojahtina häntä vastaan.

– Lehdistönvapaus on perusta Filippiinien kansalaisten kaikille oikeuksille. Jos emme voi vahtia vallanpitäjiä, emme voi tehdä mitään, Ressa sanoi lehdistötilaisuudessa tuomion jälkeen.

Rappler-verkkosivun jutut suututtavat hallintoa

Oikeusjuttu oli yksi monista syytteistä Ressaa ja hänen johtamaansa suosittua Rappler-uutissivustoa vastaan. Ressa on joutunut Filippiinien hallinnon hampaisiin arvosteltuaan presidentti Rodrigo Duterten käynnistämää veristä huumeiden vastaista sotaa.

Tuomio koskee Rappler-uutissivuston verkossa julkaisemaa artikkelia, jossa kerrottiin vauraan liikemiehen Wilfredo Kengin yhteyksistä korruptiosta syytettyyn korkeimman oikeuden puheenjohtajaan Renato Coronaan.

Jutun mukaan korruptiosta epäilty tuomari oli ajellut autolla, joka kuuluisi Kengille. Vuonna 2012 julkaistussa jutussa kerrottiin tiedusteluraportista, jonka mukaan Keng olisi ollut mukana huumeiden salakuljetuksessa ja ihmiskaupassa.

Juttu kirjoitettu jo ennen lain voimaan tuloa

Laki verkossa julkaistusta kunnianloukkauksesta ei ollut vielä voimassa jutun julkaisun aikaan. Filippiinien oikeusministeriö päätti kuitenkin nostaa sytteen tämän lain voimalla Ressaa ja Santosia vastaan viime vuonna. Oikeusjuttu nostettiin viranomaisten mukaan, koska Keng oli tehnyt valituksen jutun rikosväitteistä vuonna 2017.

Tapaus vietiin oikeuteen sen perusteella, että artikkelista oli korjattu kirjoitusvirhe vuonna 2014. Siten juttu katsottiin uudelleen julkaistuksi.

Filippiinien hallinto on nostanut kahdeksan oikeusjuttua Maria Ressaa ja hänen johtamaansa Rappler-uutissivustoa vastaan. Rappler-uutissivusto on kirjoittanut paljastuksia presidentti Rodrigo Duterten tukikampanjoista ja huumeiden vastaisesta sodasta. EPA-EFE

Amal Clooney arvostelee tuomiota

Tuomio on nostanut kohua niin Filippiineillä kuin maailmalla. Filippiinien kansallinen toimittajien liitto sanoi, että tuomio käytännössä tappaa sananvapauden ja lehdistönvapauden.

Kansainvälinen Committee to Protect Journalists -järjestö sanoi (siirryt toiseen palveluun) tuomiota törkeäksi rikokseksi lehdistönvapautta vastaan.

– Jos lakiamme ja insituutioitamme voidaan käyttää lehdistönvapautta vastaan, meidän pitäisi olla tarkkana siitä, mitä se tarkoittaa tavallisille kansalaisillemme, kommentoi puolestaan oppositiossa olevaan liberaalipuolueeseen kuuluva Filippiinien varapresidentti Leni Robredo Twitterissä.

Tunnettu kansainvälinen ihmisoikeusasianajaja Amal Clooney sanoi tuomiota vahvaksi varoitukseksi lehdistölle ja iskuksi Filippiinien demokratiaa vastaan. Clooneyn mukaan on selvää, että syytteillä ei ole pohjaa.

Presidentti Duterte ei ole peitellyt suuttumustaan Ressaa ja Rappleria kohtaan. Hän on muun muassa väittänyt, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA rahoittaa Rappleria.

Rappler paljasti trolleja ja valeinformaatiota

Verkkosivu on raportoinut ahkerasti huumesodan nimissä tehdyistä surmista köyhälistöalueilla. Se on paljastanut disinfomaatiota ja Dutertea tukevia trolliarmeijoita.

Poliisi haki Maria Ressan toimituksestaan viime vuonna. Hänet on pidätetty kahdesti ja hän on joutunut maksamaan takuita jo kahdeksan kertaa oikeusjuttujen takia.

– Me olimme ensimmäisenä tutkimassa hallituksen käyttämää propagandakoneistoa. Se oli valeinformaatioverkosto. Sitä piti yllä sama sosiaalisen median kampanjakoneisto, joka auttoi presidentti Dutertea voittamaan vaalit, Ressa kuvaili Ylen haastattelussa Manilassa viime vuonna.

– Toimittajamme näkivät joka yö keikoillaan keskimäärin kahdeksan ruumista. Se ei ole normaalia. Me jatkoimme juttujen tekoa. Pidimme lukua poliisin kertomasta uhrien määrästä ja huomautimme, jos luvut eivät pitäneet paikkaansa, Ressa kertoi maaliskuussa 2019 ensimmäisen pidätyksensä jälkeen.

Maria Ressaa vastaan jo kahdeksan syytettä

Valtio on nostanut presidentti Rodrigo Duterten valtakaudella yhteensä kahdeksan syytettä Rappleria vastaan.

Niistä mikään ei koske suoraan Dutertea arvostelevia juttuja. Syytteet koskevat muun muassa ulkomaista omistusta ja veronkiertoa. Yhdessä nämä tarkoittaisivat jopa sataa vuotta vankeutta, jos Ressa tuomittaisiin kaikista syytteistä.

Oikeusjutut rasittavat Ressan ja Rappler-verkkosivun työtä. Ressa on pidätetty jo kahdesti ja hän on maksanut takuita pidätysmääräysten takia jo satojatuhansia euroja.

Filippiinit maailman vaarallisimpia maita toimittajille

Presidentti Duterte on haukkunut lehdistöä koko valtakautensa ajan. Hänen on arvosteltu vaarantavan toimittajien hengen, koska hän väitti toimittajien salamurhien Filippiineillä johtuvan toimittajien korruptiosta.

– Ette voi välttyä salamurhilta, jos olette huoranpentuja, Duterte napautti, kun häneltä pyydettiin kommenttia toimittajan murhaan.

Filippiinit on yksi maailman vaarallisimpia maita toimittajille. Committee to Protect Journalist -järjestön tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 2000-luvulla maassa on surmattu 77 toimittajaa.

Filippiinien hallitus on koventanut otteitaan mediaa vastaan koronaviruspandemian aikana. Maan suurin TV-kanava ABS-CBN pimeni toukokuussa koronavirusrajoitusten alettua.

Hallitus ei uusinut viihdesarjoistaan ja uutisistaan tunnetun kanavan toimilupaa. Presidentti Duterte ei pitänyt senkään tavasta raportoida huumeiden vastaisen sodan surmista.

