Hanna Hämynen, 18, leipoo Suomen parhaat mokkapalat – nyt hän paljastaa kauniiden pitsileivosten reseptin

Hanna Hämysen mokkapalat voittivat 600 osallistujan Pimp my mokkapala -kilpailun. Hanna Hämynen

Hämyselle leipominen ei ole vain harrastus, vaan hän on myös kesäkahvilayrittäjä.

Suomen parhaiden mokkapalojen tekijä löytyy nyt Pohjois-Karjalan Juuasta.

18-vuotias Hanna Hämynen on leiponut lapsesta saakka. Leivontataidot ovat karttuneet myös kesäkahvilan pidossa ja tänä keväänä hän voitti 600 kilpailijan joukosta Pimp my mokkapala -kilpailun. Kilpailu on kaupallisen toimijan, Dr. Oetkerin, järjestämä.

– Huomasin ilmoituksen kilpailusta ja päätin osallistua, Hämynen kertoo.

Hänen pitsikoristeiset leivonnaisensa äänestettiin voittajiksi Instagram-äänestyksenä kymmenen finalistin joukosta.

– Pidän pitsikoristeluista ja halusin tehdä jotain erilaista, siksi tein pitsikoristelut mokkapaloihin, Hämynen sanoo.

– Mokkapalojen ei tarvitse olla tylsiä. Koristeluilla ja täytteellä niistä saa persoonallisia, Hämynen vinkkaa. Ari Haimakainen / Yle

Kilpailumokkapalat ovat keränneet runsaasti ihasteluja Hämysen Instagram-tilillä:

“Miten näitä raaskii syödä, kun nämä ovat kunnon taideteoksia!”, mokkapalojen kuvien alla kommentoidaan.

Hämysen voittoleivonnaiset olivat samalla lahja.

– Ukin syntymäpäivät olivat sopivasti siinä, niin pystyin yhdistämään kilpailun ja lahjan, Hämynen kertoo.

89-vuotias syntymäpäiväsankari ilahtui lahjasta.

Mokkapalojen resepti: herkullinen täyte, koristelu ja pitsi

Vaikka leipurit usein salaavat parhaat reseptinsä, Hanna Hämynen haluaa jakaa mokkapalakilpailun voittoreseptin.

– Mokkapalojen pohjana olen käyttänyt ihan Valion reseptiä, Hämynen sanoo.

Hämynen kokosi kaksi mokkapalasiivua päällekkäin ja täyttää ne suklaanougattäytteellä. Täytteeseen tulee nougattia, kermaa ja tuorejuustoa.

– Ensin vatkataan kerma, sitten notkistetaan tuorejuusto ja yhdistetään sulatettu nougat ja tuorejuusto keskenään. Ihan viimeiseksi lisätään kerma joukkoon, Hämynen neuvoo.

Mokkapalojen päälliskuorrute on suklaaganachea, eli kuorrutetta kuohukermasta ja suklaasta. Suklaaganacheen tulee myös aavistus glukoosisiirappia.

– Koristelupikeeri taas tehdään kananmunanvalkuaisesta ja tomusokerista, Hämynen kertoo.

Koristeluideoita Hämynen hakee Instagramista ja Pinterestistä. Hän neuvoo muitakin katsomaan mallia muilta ja etsimään inspiraatiota somen leivontatileiltä.

Kesäkahvilan avaaminen oli vaakalaudalla, tutut asiakkaat palasivat heti

Hanna Hämyselle leipominen ei ole pelkästään harrastus, vaan hän pitää myös kesäkahvilaa ystävänsä Miia Lehikoisen kanssa. He ovat 4H-yrittäjiä. 4H-yrittäjyys tarjoaa tänä vuonna monelle nuorelle kesätyötä.

Lehikoisen ja Hämysen Kotikallion Kesäkahvila oli auki ensimmäistä kertaa viime kesänä. Kahvila on vanhainkodin tiloissa. Juuan kunta tuli tilojen vuokrassa vastaan.

Kahvilan vastaanotto oli viime kesänä hyvin positiivinen ja asiakkaita riitti.

– Meille tuli nopeasti vakioasiakkaita. Sana kulkee Juuassa hyvin, Lehikoinen sanoo.

Hanna Hämynen (vasemmalla) ja Miia Lehikoinen ovat tunteneet pienestä asti. He lähtevät syksyllä lukion kolmannelle. Meri Remes / Yle

Maanantaina kahvila aukesi jälleen kuukaudeksi. Tänä kesänä aiempaa harvemmalla nuorella on kesätöitä, sillä koronakevät rokotti yritysten kesätyörekrytointeja.

– Kahvilan aukaiseminenkin oli vähän vaakalaudalla koronan takia. Pidetään täällä tarkasti turvavälit pöytien välillä, Hämynen sanoo.

Kahvilaan virtaa nopeasti tuttuja asiakkaita ensimmäisenä aukiolopäivänä.

Viime kesän suosikit, juustokakut, valitaan vitriineistä tälläkin kertaa muita useammin.

– Juuasta ei saa muualta juustokakkuja, niistä tuli meillä viime kesänä valttikortti, Lehikoinen ja Hämynen kertovat.

Hanna Hämysen mokkapalat kuuluvat kesäkahvilankin leivonnaisiin. Meri Remes / Yle

