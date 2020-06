Kotimaan matkailubuumi ei pelasta majoitusalan kesää – eurot ovat tiukassa paitsi hotelleilla myös leirintäalueilla

Majoitusala on yksi koronakriisin suurimmista kärsijöistä, eikä kotimaan matkailun suosio auta pelastamaan kesää.

Karavaanarimäärät ovat nousussa ja etujärjestö SF-Caravanista kerrotaan, että etenkin nuoria jäseniä on tullut lisää. Siitä huolimatta leirintäalueet ovat hotellien tapaan pulassa, koska ulkomaalaiset asiakkaat puuttuvat.

Ounaskosken leirintäalueella Rovaniemellä ei ole yhtään ulkomailta saapuneita matkailuautoja tai asuntovaunuja. Kotimaan karavaanarit sen sijaan ovat jo parkkeeranneet Kemijoen rannalle.

Helinä Arola, Jouko Arola ja Antti Korkalo nauttivat auringon lämmöstä Kemijoen rannalla. Pekka Viinikka/Yle

Antti Korkala jakelee ohjeita Jouko Arolalle, joka vääntelee tottuneesti pakettiauton rattia. Ison pakettiauton ohjaaminen ei vaadi suuria ponnisteluja, mutta kun vetokoukussa on auton perässä monimetrinen asuntovaunu, niin silloin vaaditaan jo ajotaitoa.

Korkala on kokenut karavaanari, ja ajoi ensimmäiset reissunsa jo vuosikymmeniä sitten.

– Matkusteltiin paljon, kun lapset olivat pieniä. Tämä on minulle varmaan jo kolmas vaunu. Karavaanarin vuosia on kertynyt jo lähes 30, laskee Korkala.

Viime vuodet Antti Korkala on matkustanut useimmiten hyvien ystäviensä Jouko ja Helinä Arolan kanssa.

Helinä Arola saapuu ja huikkaa muulle seurueelle, että leirintäpaikka on maksettu, summa on koko kolmen hengen seurueelta sähköineen ja leirintäalueen palveluineen ripauksen alle 50 euroa.

Helinä Arola kertoo, että ulkomaillakin on matkusteltu, mutta reissut ovat viime vuosina rajoittuneet kotimaahan.

– Pidämme tästä, ja varsinkin nyt korona-aikana. Suomessa on niin paljon kaunista katseltavaa, Helinä Arola ihastelee Kemijoen rannalla.

Karavaanarimäärät nousussa, mutta ulkomaalaisten puute painaa leirintäalueiden tulosta

Matkailuajoneuvojen etujärjestö SF-Caravanista kerrotaan, että jäsenmäärä on ollut hienoisessa kasvussa muutaman vuoden. Toukokuussa yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi kymmenen prosenttia viime vuoden toukokuusta. Ulkomaalaisten vieraiden puuttuminen laskee kuitenkin huomattavasti leirintäalueiden kayttöasteita.

Jorma Puljula on hoitanut Ounaskosken leirintäaluetta pitkään, mutta koronakriisiä vastaa ei ole koettu. Pekka Viinikka/Yle

Jorma Puljula on pyörittänyt Ounaskosken leirintäaluetta 80-luvun lopulta saakka. Koronapandemian kaltaista kriisiä ei ole aiemmin tullut vastaan.

– Kymmenesosa on tällä hetkellä asiakkaita viime kesän vastaavaan aikaan verrattuna. Meillä tämä kevät ja alkukesä on aina ollut ulkomaalaispainotteinen, vieraita on saapunut Norjasta, Saksasta ja Hollannista, Puljula kertoo.

Puljula uskoo, että tämä kesä on pääasiassa suomalaisten matkailijoiden varassa, mutta esimerkiksi Norjan rajojen aukeaminen luo uskoa, että myös ulkomaalaisia turisteja saataisiin asiakkaiksi.

– Norjalaiset ovat ulkomaalaisista suurin ryhmä meidän asiakkaista. Suomalaiset kotimaan matkailijat saapuvat yleensä juhannuksen jälkeen ja heitä on eniten täällä heinäkuussa.

Hotelliketjujen kesämyynti kaukana normaalista

Suurten hotelliketjujen varaukset alkoivat hiipua maaliskuusta alkaen. Yksityisissä ja suurissa ketjuissa kassavirta tyrehtyi ja henkilökunnasta jouduttiin lomauttamaan noin 90 prosenttia, suurin osa hotelleista suljettiin.

Viimeaikaiset päätökset rajoitusten purkamisista ja suositusten lieventämisistä luovat majoitusalalle uskoa, mutta toistaiseksi ollaan kaukana viime kesän luvuista.

S-ryhmän hotelleissa lasketaan, että kesäkuussa jäädään viime vuoden vastaavasta ajasta alle puoleen. Auki olevissa hotelleissa majoitusmyynti on noin 40 prosenttia viime vuoden kesäkuusta.

- Jos kaikki kiinni olevatkin lasketaan mukaan, niin silloin majoitusmyynti on neljäsosa 2019 kesäkuusta, laskee SOK:n matkailu- ja ravitsemusohjausyksikön johtaja Nina Nieminen.

S-ryhmällä oli korona-ajan pahimpana hetkenä auki Suomessa 17 hotellia, mutta kesäkuun loppuun mennessä jo yli 30.

Myös Scandic-hotelliketjusta todetaan, että kysyntä pysähtyi koronakriisin vuoksi kuin seinään ja noin 90 prosenttia henkilökunnasta jouduttiin lomauttamaan.

– Jos saamme reilut puolet hotelleista käyttöön tänä kesänä, niin se on hyvä saavutus. Pyrimme avaamaan hotellin kaikissa kaupungeissa, sillä nyt selkeästi erottuu perinteinen road trip-tyyppinen matkailu omalla autolla, toteaa Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg.

Lapland Hotels on laajentunut voimakkaasti viime vuosina. Konsernin hotellit aukeavat kesäkuun lopulla.

Lapland Hotels sulki koronakriisin vuoksi kaikki 18 hotelliaan, joista osa aukaistaan 26.6. Kysyntä on ollut maltillista, toteaa Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

– Kysyntää on ollut viimeisen kahden viikon aikana Lapissa, mutta kaupungeissa rauhallisempaa. Uskomme, että varauksia tehdään aiempaa pienemmällä varoajalla kuin aiemmin.

Ulkomaalaisia matkailijoita saapuu Suomeen todennäköisesti reilusti vähemmän kuin viime kesänä, ja se näkyy varsinkin Helsingin hotellien käyttöasteessa.

– Muuallakin Euroopassa keskitytään lähimatkailuun omissa maissa ja se näkyy markkinoilla Suomessa, ennustaa Christian Borg Scandic-hotelliketjusta.

Jouko Arola ja Antti Korkala valmistelvat asuntovaunua leirikuntoon Ounaskosken leirintäalueella. Pekka Viinikka/Yle

Jouko Arola ja Antti Korkala säätävät asuntovaunun tasapainoon, sillä oikea paikka hyvällä näköalalla on löytynyt. Muutaman minuutin päästä vaunuun menevät portaat ovat paikoillaan, pihalla ovat puutarhatuolit ja pöytä. Joku kyselee jo pelikortteja.

– Meillä oli tarkoitus lähteä katsomaan yötöntä yötä ja meille on luvattu, että täällä Rovaniemellä ei aurinko laske. Matka suuntautuu vielä korkeammalle ja Ylläksellä pyritään näkemään myös yötön yö. Sitä emme ole vielä nähneet, Helinä Arola kertoo matkasuunnitelmista.

Ounaskosken leirintäalueella on vielä tilaa, ja yrittäjä Jorma Puljula laskeekin, että jos tänä kesänä päästään asiakkaiden määrässä puoleen viime vuodesta, niin täytyy olla tyytyväinen.

– Se on torjuntavoitto silloin, sillä meillä on matkailijoista 55-60 prosenttia ulkomaalaisia ja loput kotimaisia, enemmistö matkailijoista on ollut ulkomaalaisia.