Annika Saarikko harkitsee puheenjohtajakisaan lähtöä elokuuhun – poliittinen todellisuus muuttui äitiysloman aikana: "Oikein mikään ei ole entisellään"

Keskustan kansanedustajasta Annika Saarikosta puhutaan nyt paljon, vaikka nainen on ollut lähes vuoden sivussa politiikasta.

Voisiko suosittu Saarikko pelastaa kannatusalhoon ajautuneen keskustan? Pyrkiikö hän sittenkin puolueen puheenjohtajaksi korvaamaan Katrin Kulmunin, joka joutui eroamaan ministerin paikalta kohun saattelemana?

Paineet ovat kasvaneet koviksi. Keskustavaikuttajien enemmistö haluaisi nähdä Saarikon ehdolla syyskuun puoluekokouksessa.

Saarikko itse toteaa keskittyneensä viime aikoina pääasiassa aivan muuhun, vaikka on poliittista tilannetta toki seurannut.

Hän jäi viime vuoden elokuussa vanhempainvapaalle ministerin tehtävästä ja perheeseen syntyi syyskuussa toinen lapsi.

Annika Saarikko uskoo saaneensa perhevapaallaan väljyyttä ajatteluunsa. Silja Viitala / Yle

– Mahdollisuus olla poikien kanssa kotona on ollut poikkeuksellisen hienoa ja tärkeää minulle ihmisenä. Uskon, että se on tehnyt hyvää myös ammatillisesti. On ollut enemmän aikaa ajatella ja katsoa asioita etäämmältä.

Saarikko kertoo osallistuneensa perhevapaansa aikana kolmeen keskustan eduskuntaryhmän tapaamiseen: Kokoukseen, jossa todettiin epäluottamus Antti Rinteeseen (sd.) ja kokoukseen, jossa Matti Vanhanen (kesk.) valittiin valtiovarainministeriksi sekä yhteen "strategisempaan talvitapaamiseen".

Pian Saarikko kokee politiikan myrskyt jälleen niiden keskellä. Kuudes elokuuta hän palaa hallituksen tiede- ja kulttuuriministeriksi Hanna Kososen (kesk.) tilalle. Mutta Saarikko ei palaa takaisin vanhaan.

– Oikeastaan mikään ei ole entisellään. Ei ole enää Antti Rinteen hallitusta, josta lähdin. Ei ole Juha Sipilän keskustaa ja koronakriisi on runnellut kulttuurin ja urheilun kenttää voimalla.

Korona on myös sotkenut hallituksen suunnitelmat synkistämällä odottamattomalla tavalla talouden näkymät.

Kaiken lisäksi keskusta on pahemmassa kriisissä kuin kertaakaan Saarikon poliitikon uran aikana.

– Kyllä se on myönnettävä. Tosiasiat pitää tunnustaa, Saarikko toteaa.

"Keskusta ei kaipaa nyt uusia tyrskyjä"

Saarikko on tehnyt jo ennen Ylen haastattelua selväksi, että ei tule kertomaan kantaansa puheenjohtajakysymykseen – vielä.

– Puolue ei kaipaa nyt yhtään lisää tyrskyjä ja toisaalta kyseessä on oman elämäni näkökulmasta niin merkityksellinen asia, että haluan miettiä sen läheisteni kanssa huolella läpi.

Mutta pelkkä ehdokkuuden harkitseminen on aimo askel uuteen suuntaan.

Saarikko puheenjohtajakisaan lähtemisestä: "Olen velvoitettu pohtimaan asiaa". Silja Viitala / Yle

Katri Kulmunin kilpaillessa puheenjohtajan paikasta Antti Kaikkosen kanssa viime syksynä Saarikko ilmoitti julkisesti, ettei tule haastamaan uutta puheenjohtajaa heti seuraavassa puoluekokouksessa.

Viime viikkojen myllerrys ja Katri Kulmunin ero valtiovarainministerin tehtävästä on saanut Saarikon harkitsemaan asiaa uudelleen. Puoluekokouskin on siirtynyt alkukesästä syyskuulle ja Vantaalta Ouluun.

– Olin aidosti sulkenut tämän oven mielessäni. Olen ilmoittanut useaan otteeseen tämän vuoden aikana, että en ole käytettävissä. Mutta koska viimeisen kahden viikon aikana tilanne on monen mielessä muuttunut, niin minä olen velvoitettu pohtimaan asiaa.

Saarikko sanoo ilmoittavansa ratkaisunsa palatessaan töihin ministeriksi elokuun alkupuolella.

Kulmunin kujanjuoksu "ei missään mittasuhteessa"

Katri Kulmunin ministerieroon johtanutta kohua Annika Saarikko kommentoi vain lyhyesti. Hän toteaa, että Kulmunille kävi, kuten suomalaisessa politiikassa aika ajoin käy: päättäjä joutuu kujanjuoksuun, joka päättyy umpikujaan.

– Se ei ole missään mittasuhteessa tehdyn työn määrään tai siinä onnistumiseen, eikä myöskään määritä kenenkään arvoa ihmisenä. Tämän olen myös Katrille halunnut kertoa, kun olemme tavanneet.

Kulmuni haluaa jatkaa puheenjohtajana, mutta voiko hallituspuoluetta johtaa menestyksekkäästi olematta ministeri?

– En tiedä. Minulla on kokemusta vain hallituksista, joissa puheenjohtajat ovat ministereitä. En sano, että se on mahdotonta, mutta vilpitön vastaus on, että en tiedä.

Annika Saarikko lähti perhevapaalle Antti Rinteen hallituksesta, mutta liittyy nyt jäseneksi Sanna Marinin johtamaan valtioneuvostoon. Silja Viitala / Yle

Olisiko syyskuun puoluekokoukseen hyvä saada useampia puheenjohtajaehdokkaita riippumatta omasta ratkaisustanne?

– Minulla on ihan riittävän iso työ pohtia, että lähdenkö ehdolle itse.

Pitääkö mielestäsi tulevan puheenjohtajan olla valtiovarainministeri?

– Minusta keskusta on tehnyt nyt erinomaisen valtiovarainministerivalinnan, Matti Vanhasen. Olen iloinen siitä, että hän oli valmis tähän tehtävään sitoutumaan, Saarikko vastaa.

Hallituksessa syytä jatkaa – "Kaikkia kortteja ei ole katsottu"

Annika Saarikko sanoo palaavansa hallitustyöhön innostunein mielin, vaikka ministeriarjen kiivas tahti myös mietityttää 5-vuotiaan Aarni-pojan ja 9-kuukautisen Kaarlo-vauvan äitiä.

– Eihän voi olla niin, että ensin käyn vuoden ajan keräämässä hyvä äiti-pisteitä ja sitten omistaudun puhtaasti vain hallitukselle tai keskustalle tai kansanedustajuudelle. Arki tästä eteenpäin tulee olemaan näiden asioiden yhteensovittamista.

Vuosia keskustan varapuheenjohtajana toiminut Saarikko on työskennellyt sekä oppositiopoliitikkona että kahden hallituksen ministerinä.

Annikka Saarikko on toiminut keskustan varapuheenjohtajana ja kahden hallituksen ministerinä. Silja Viitala / Yle

Hän katsoo, että surkeista kannatuslukemista huolimatta keskustan on syytä jatkaa osana Sanna Marinin johtamaa viiden puolueen hallitusta.

Hallituspuolueiden välisiin eroihin ja kiistoihin on kiinnitetty runsaasti huomiota. Saarikko toteaa koko keskustan eduskuntaryhmän kuitenkin istuneen hallitusneuvotteluissa ja tienneen tarkoin, mihin he sitoutuivat.

– Jos joku asia on ratkaistu, niin sitten sen takana seistään. Minulla on vakaa käsitys siitä, että keskustalla ja meidän tärkeinä pitämillä asioilla on tilaus tässä hallituksessa.

Saarikon mielestä hallitusyhteistyön "kaikkia kortteja ei olla vielä katsottu". Pääpuolueiden, SDP:n ja keskustan välinen liima löytyy ennen kaikkea työllisyyspolitiikasta.

– Lomautettujen tilastot eivät saa muuttua työttömyystilastoiksi. Varsinkaan pitkäaikaistyöttömyydeksi, niin kuin 90-luvulla kävi. Olen varma, että keskustalla ja demareilla on yhteinen tilannekuva siitä, että työllisyyden ja työpaikkojen kautta, työssä jaksamisen kautta me löydämme sen, minkä vuoksi tämän hallituksen tehtävä on relevantti ja tärkeä.

Hallitusohjelmaan kirjatut, jo itsessään kunnianhimoiset työllisyystavoitteet eivät Saarikon mukaan enää riitä. Tilannekuva on koronakriisin vuoksi muuttunut ja tämän demaritkin oivaltavat, Saarikko katsoo.

Keskustan oltava rakenteellisten uudistusten kirittäjä

Keskustan sitoutumista hallitustyöhön yhdessä vasemmistopuolueiden ja vihreiden kanssa on arvuuteltu pitkään. Oppositio lyö kiilaa keskustan ja muun hallituksen välille aina kun saa tilaisuuden.

Juuri keskusta vaati ja sai hallitusohjelmaan kirjaukset tiukoista taloudellisista reunaehdoista: työllisyysaste olisi nostettava 75 prosenttiin jo tällä hallituskaudella ja vieläpä niin, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.

Annika Saarikko sanoo, että keskusta ei kuitenkaan voi typistää hallitusrooliaan pelkäksi tiukan talouskurin vartijaksi.

– Jos se on ainut viesti, niin se ei vetoa tai herätä luottamusta. Talous on väline, ei päämäärä.

Saarikon mukaan velkaelvytys on juuri nyt oikea lääke taantumaan. Hän viittaa ahkerasti Vesa Vihriälän raporttiin, josta kannattaisi etsiä lääkkeitä talouden tervehdyttämiseen.

Annika Saarikko katsoo, että syvässä kriisissä kyntävän keskustan on sitouduttava hallitusyhteistyöhön. Silja Viitala / Yle

Erityistä painoa tulisi antaa pitkän aikavälin rakenteellisille uudistuksille.

– Keskustan pitää olla rakenneuudistusten kirittäjä. Enemmän, kuin vain muistuttaa rajallisista euroista, meidän tehtävämme on muistuttaa rakenteellisten uudistusten tärkeydestä.

Jonkinlainen rakenneuudistusten äiti on sote, jonka edellistä versiota Saarikko ajoi Juha Sipilän porvarihallituksen perhe- ja peruspalveluministerinä. Tuo hanke tunnetusti kaatui, mutta tällä kertaa on toivoa, Saarikko sanoo.

– Esitys on nyt sopivan kokoinen mittaluokaltaan ja se on uskottava. Se jo pelkästään on yksittäinen iso syy, minkä takia kannattaa taistella tämän (hallitus)yhteistyön puolesta. Se esitys on hyvin keskustan tavoitteiden mukainen.

Vanhanen "erinomainen valinta" rahaministeriksi

Annika Saarikko katsoo, että kokeneen Matti Vanhasen valinta valtiovarainministeriksi osui vaikeassa tilanteessa nappiin.

Kahden hallituksen pääministerinä toiminut 64-vuotias asiapoliitikko ja keskustan entinen puheenjohtaja tuo Saarikon mielestä mukanaan juuri sitä vakautta, jota keskusta ja koko hallitus nyt kaipaavat.

– Hän on sen ajan puheenjohtaja, jolloin itse tulin puolueeseen mukaan. Olen liittynyt Matti Vanhasen keskustaan.

Saarikko uskoo, että Vanhasen kokemus antaa tälle kyvyn kertoa ymmärrettävästi talouspoliittisten päätösten syy-seuraussuhteista.

Vanhasen valinta on Saarikon mukaan tärkeä myös toisesta syystä, joka liittyy mielikuvaan koko hallituksesta. Saarikko toteaa ajatuksensa tästä olevan "vielä vähän keskeneräinen".

– Sipilän hallitus sai osakseen arvostelua oikeistolaisten, keski-ikäisten miesten johtamiskulttuurista. Marinin hallitus on saanut osakseen ihailua, mutta myös vähän sellaista vähättelyä, että "siellä ne nuoret naiset yrittävät hoitaa asioita". Matti Vanhasen valintahan sekoittaa hieman tätä pakkaa ja se voi olla hyvä.

Onko poliittisella keskustalla tulevaisuus?

Annika Saarikko sanoo olevansa monen suomalaisen tavoin sekä kaupunkilainen että maalainen. Silja Viitala / Yle

Palataan vielä keskustan rooliin tulevaisuuden poliittisena voimana. Voiko se säilyttää asemansa yhtenä suurista puolueista?

Annika Saarikon usko on vahvaa, vaikka hän toteaa haasteiden olevan syvemmällä kuin Katri Kulmunin tai edes Juha Sipilän kausissa, saati päivänpoliittisissa kuohuissa.

– Siihen liittyvät yhteiskunnallinen rakennemuutos, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja myös puolueiden merkityksen väheneminen, Saarikko luettelee.

Keskusta on ainakin alueiden puolue. Kantaako aluepolitiikka puoluetta tulevaisuudessa?

Saarikko uskoo, että suomalaisten identiteetti on edelleen myös maaseudussa kiinni, asuinosoitteesta riippumatta. Hän toteaa itse olevansa tästä "monipaikkaisuudesta" elävä esimerkki.

Saarikko myi puolisonsa kanssa perheen kodin Turusta juuri ennen koronakevään alkua. Nyt toiseksi kodiksi on remontoitu Saarikon edesmenneen isän maatalo Varsinais-Suomen Oripäässä.

Toinen koti on pääkaupunkiseudulla, jonne elämä taas vanhempien perhevapaiden jälkeen alkaa enemmän painottua.

– Kaupunki ja maaseutu eivät ole vastakkain, vaan suurella osalla suomalaisista identiteetti kerrostuu molemmista. Siinä on keskustan sanomalle potentiaalia.

Saarikko sanoo koronakevään osoittaneen, miten poliitikot voivat laittaa erimielisyytensä myös syrjään ja toimivat tehokkaasti yhdessä, kun hätä on suuri.

– Silti ääriajattelun nousu ei ole kadonnut minnekään. Suurin osa suomalaisista asettuu äärilaitojen väliin. Siksi keskivoimalle on poliittisella kartalla tilaa. Jos siellä ei ole keskusta, niin siellä on jotain muuta.

