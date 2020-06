Järvenpäässä viime vuonna kadonneen miehen ruumis on löytynyt

Viime marraskuussa Järvenpäässä kadonneen kolmekymppisen miehen ruumis on löydetty, kertoo keskusrikospoliisi. Ruumis löytyi viime torstaina alueelta, jolla miehestä tehtiin viimeinen havainto ennen katoamista.

Poliisi tutkii yhä miehen kuolemaa tappona. Tutkinnanjohtaja Sanna Springaren mukaan on myös mahdollista, ettei miehen kuolema ole ollut tahallinen teko.

– Sanotaan näin, että sen perusteella, mitä viime aikoina on saatu selville, kaikki on mahdollista. Sen takia teemme varmistuksia, että selviää, onko tämä rikos vai onko tässä jotakin muuta. Kaikki siltä väliltä on mahdollista.

Tutkinta jatkuu teknisellä tutkinnalla, kuulusteluilla ja kuolemansyyn selvittämisellä.

Ainakin osa epäillyistä tunsi miehen

Poliisi kertoi toukokuun lopulla ottaneensa kiinni useita ihmisiä, joita epäiltiin osallisuudesta henkirikokseen. Taposta epäiltyinä vangittiin 36-vuotias mies ja 25- ja 34-vuotiaat naiset.

Naiset vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä ja mies syytä epäillä -perusteella. Tämä tarkoittaa, että poliisilla on rikosepäilystä naisten osalta vahvempaa näyttöä kuin miehen.

Springare sanoo, että kolmikko on edelleen vangittuna.

KRP kertoi toukokuussa, että tapauksen tutkinnassa oli tullut kevään mittaan ilmi seikkoja, jotka viittaavat siihen, että vuonna 1990 syntynyt mies on joutunut henkirikoksen uhriksi.

– Kuulemisten, havaintojen ja poliisien tutkimusten perusteella on tullut sellaista tietoa, että on päädytty siihen, että kyseessä on henkirikos. Tässä vaiheessa on arvioitu, että se olisi tapporikos. Se on se perusrikos, mistä lähdetään tutkimaan. Asiathan voivat mennä alas- tai ylöspäin tutkinnan edetessä, Springare sanoi.

Springaren mukaan vuonna 1990 syntynyt mies ja ainakin osa epäillyistä tunsivat toisensa.

Vielä toukokuussa poliisi pyysi asiasta jotain tietäviltä havaintoja miehen katoamiseen liittyen. Enää havainnoille ei Springaren mukaan ole tarvetta.

