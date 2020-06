Herätys: Suomen uudet talousnäkymät julki, etäkoulu eriarvoisti, kohuoikeudenkäynti Saksassa alkaa

Uusia arvioita Suomen talouden tilasta julkistetaan

Valtiovarainministeriö julkistaa aamupäivällä katsauksen, jossa käsitellään talousnäkymiä sekä talouspolitiikkaa ja julkista taloutta. Ministeriö julkisti edellisen ennusteensa huhtikuussa, kun koronaepidemiassa elettiin Suomessa vaikeaa vaihetta. Silloin ministeriö ennusti, että Suomen talous supistuu 5,5 prosenttia tänä vuonna. Katso lähetys suorana kello 11 tästä.

Etäkoulu toi perhetaustan vaikutuksen esiin

Koronan jäljet -sarjassa vuorossa koulujen sulkemisen seuraukset. Miikka Varila / Yle

Koulujen sulkeminen on ollut erityisen vahingollista niille, joiden koulunkäyntiä vanhemmat eivät syystä tai toisesta pystyneet tukemaan. Osa vanhemmista on ollut poissa kotoa omissa töissään. Osalla taas on jo valmiiksi sellaisia ongelmia, ettei tukemiseen ole aiemminkaan pystytty. Etäopetuksen onnistumista on määrittänyt pitkälti perhetausta. Se on jakanut oppilaat eriarvoisilta näyttäviin asemiin. Koronan jäljet -sarjassa vuorossa koulujen sulkemisen seuraukset.

Saksassa alkaa paljon kohua herättänyt murhaoikeudenkäynti

Poliisin erikoisjoukot saattoivat Walter Lübcken murhasta epäiltyä miestä. Arkistokuva heinäkuulta 2019. Ronald Wittek / EPA

Keskusta-oikeistolaisen CDU:n pakolaismyönteinen paikallispoliitikko Walter Lübcke tapettiin kotinsa terassille vuosi sitten. Tänään alkaa oikeudenkäynti kahta murhasta syytettyä äärioikeistolaista vastaan Frankfurtissa. Saksassa on tehty vuoden sisällä kolme tappavaa iskua, joiden motiiviiksi epäillään äärioikeistolaista vihaa. Tuoreiden rikostilastojen mukaan kasvussa on sekä äärioikeistolainen että äärivasemmistolainen rikollisuus. Sisäministeri Horst Seehofer nimesitoukokuun lopussa äärioikeiston suurimmaksi uhkaksi yhteiskunnalle.

Pekingissä jo toista sataa uutta koronavirustartuntaa

Uudet tartunnat näyttävät olevan peräisin torilta. Roman Pilipey / EPA

Kiinassa on vuorokauden aikana raportoitu 27 uutta kotoperäistä koronavirustartuntaa Pekingissä. Yhteensä Pekingistä on viiden viime päivän aikana löydetty jo 106 uutta tartuntaa. Kiinan viranomaisten mukaan kaikki nyt löydetyt tartunnat ovat kytköksissä pekingiläiseen liha- ja vihannestoriin.

Uusi voimalinja pilkkoo sukutilan lopullisesti – maanomistaja murheissaan

Antero Juhon maille Ylitornion Vuennonkoskelle on tulossa toinenkin voimalinja Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtoa varten. Kyösti Vaara / Yle

Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt aikovat rakentaa maiden välille uuden 400 kilovoltin voimalinjan. Sen alle on joutumassa muun muassa vanha sukutila, joka jäisi voimalinjarakentamisen jalkoihin jo toisen kerran. Maanomistajat Tornionjokivarressa tuntevat olevansa voimattomia, kun "yleinen etu" marssii omistusoikeuden yli. Heidän mukaansa ely-keskus ei ole kuunnellut sen paremmin alueen maanomistajia, kylää, kalastajia kuin kuntaa tai maakunnan liittoakaan.

Mittari hipoo sisämaassa 30:tä astetta

Yle

Ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa tänään etelässä ja lounaassa. Pohjoisessa hajanaiset sateet väistyvät ja sää poutaantuu. Päivä on muualla maassa suurelta osin aurinkoinen ja lämmin. Lämpötila voi paikoin etelän sisämaassa ja maan keskiosassa kohota liki +30 asteeseen.

