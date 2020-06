Perussuomalaiset suhtautuu epäilevästi feminismiin – Puheenjohtaja Halla-ahon mukaan aate lietsoo "sotaa sukupuolten välille"

Perussuomalaisten suhtautuminen tasa-arvoon ja naisiin on noussut kuumaksi puheenaiheeksi.

Puheenjohtaja Halla-aho ja varapuheenjohtaja Riikka Purra linjasivat Ylen A-studiossa, mitä puolue ajattelee feminismistä ja ajatuspaja Suomen Perustan julkaisemasta kirjasta Totuus kiihottaa, joka nousi otsikoihin naisvihamielisen sisällön myötä.

– Feminismin merkitys tuntuu joustavan aina tarpeen mukaan. Joidenkin mielestä se tarkoittaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tässä mielessä kuka tahansa meistä ilmoittautuu feministiksi, Halla-aho aloitti.

– Käytännössä toki tiedämme, että poliittinen feminismi menee paljon pidemmälle. Se ei keskity sukupuoltenväliseen tasa-arvoon käytännön asioissa, vaan pikemminkin lietsoo jonkinlaista identiteettiin perustuvaa sotaa sukupuolten välille. Tässä merkityksessä perussuomalaiset on ilman muuta antifeministinen puolue.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Riikka Purra A-studiossa.

Myös varapuheenjohtaja Purran mukaan nykypäivän feminismi on lipunut kauas tasa-arvoajatuksesta.

– Minä olen ehdottomasti nuorempana ollut feministi, kun se ymmärretään sillä tavalla, että naisten oikeudet ovat tärkeitä, mies ja nainen ovat tasa-arvoisia ja Suomessa on hyvä olla.

– Se [ideologinen feminismi] lähestyy maailmaa tällaisen eräänlaisen uhrinäkemyksen kautta. Se asettaa naisen tiettyyn uhripositioon, kuten monia muitakin vähemmistöjä, ja näkee, että rakenteissa tapahtuva syrjintä tai maskuliinen patriarkaatti on se, jonka uhreja me olemme. Meillä ei oikeastaan ole muita vaihtoehtoja kuin ottaa se uhriasema tai jollain erityisen räväkällä konventioita rikkovalla tavalla haastaa kaikki, Purra sanoi.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten agendan ja puolueohjelman ytimessä ovat sellaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja ongelmat, jotka ovat hyvin pitkälle sukupuolineutraaleja eli ne koskettavat kaikkia ihmisiä riippumatta heidän sukupuolestaan.

Hankamäki tiedettiin "sanavalintojensa puolesta värikkääksi blogikirjoittajaksi"

Halla-aho ja Purra kertoivat, etteivät ole kumpikaan lukeneet ajatuspaja Suomen Perustan julkaisemaa Jukka Hankamäen kirjaa. Purra kuitenkin kuuluu ajatuspajan hallitukseen, ja Halla-aho osallistui kirjan julkistustilaisuuteen.

– Nämä katkelmat, joita on julkisuudessa pyöritelty, tulivat itselleni aivan samanlaisena uutisena ja yllätyksenä kuin ne ovat tulleet kaikille muillekin. Toki ne särähtivät korvaan ja kuulostivat siltä, mitä en haluaisi, että perussuomalaisten logon alla julkaistaan, Halla-aho totesi.

Suomen Perusta on keskeyttänyt Jukka Hankamäen kirjoittaman teoksen julkaisun arvioidakseen sen uudelleen.

Halla-ahon mukaan Suomen Perusta on "itsenäinen tutkimusta tekevä ajatuspaja", joka tekee julkaisupäätökset puoleesta riippumatta. Hän arvioi, että ajatuspajalle ei ole kommunikoitu riittävän selkeästi, että sen julkaisujen ajatusten tulee olla linjassa perussuomalaisten poliittisten tavoitteiden kanssa, koska mielikuvissa Suomen Perusta liitetään kuitenkin aina puolueeseen.

– Tässä on ollut ilmeisiä prosessuaalisia vaikeuksia johtuen osittain siitä, että Suomen Perustan toiminnanjohtaja vaihtui kesken tämän kirjaprojektin.

– Suomen Perustan edustaja ei ole lukenut käsikirjoitusta ainakaan sillä tarkkuudella kuin olisi pitänyt, Halla-aho sanoi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Suomen Perustaa rahallisesti: vuonna 2020 ajatuspajalle myönnettiin 120 000 euroa. Ministeri Hanna Kosonen on kertonut, että ministeriö selvittää, rikkooko ajatuspaja julkaisullaan valtionavustuksen ehtoja.

Kyseisen yleisavustuksen saajan yhtenä velvollisuutena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.



Vaikuttaa kuitenkin selvältä jo nyt, että mainittu julkaisu ei tätä velvollisuutta täytä. — Hanna Kosonen (@KosonenHanna) 10. kesäkuuta 2020

Puheenjohtaja Halla-aho on aikaisemmin kyseenalaistanut motiivit rahoitukseen puuttumisen takana. Varapuheenjohtaja Purran mukaan avustus on saatu koko ajatuspajan toimintaan, josta Jukka Hankamäen naisvihamielisiä osuuksia sisältävä teos edustaa vain hyvin pientä osaa.

Vaikka Halla-aho ja Purra eivät perehtyneet Totuus kiihottaa -teokseen ennen sen julkaisua, molemmat tunsivat Hankamäen kirjoitustyylin. Purra kuvasi häntä A-studion lähetyksessä "provokatiivikseksi kirjoittajaksi".

– Tiedän, että hän on erittäin tuottelias ja sanavalintojensa puolesta värikäs blogikirjoittaja ja ajattelija. Olen tuntenut hänet joidenkin vuosien ajan, mutta mikään, minkä tiesin Jukka Hankamäestä, ei antanut minun olettaa, että Suomen Perustan läpi pääsisi tällaista tekstiä, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaiset ei halua "salonkikelpoiseksi"

Varapuheenjohtaja Riikka Purran mukaan perussuomalaisten tavoitteena ei ole päästä "salonkikelpoiseksi puolueeksi".

Puoluetta vaivannut negatiivinen julkisuus ja ajoittaiset "möläytykset" johtuvat puheejohtaja Halla-ahon mielestä siitä, että perussuomalaiset ovat "ruohonjuuritason liike". Perussuomalaisiin tulee paljon ihmisiä politiikan ulkopuolelta, eivätkä he ole Halla-ahon mukaan välttämättä sisäistäneet politiikan perinnäisiä käytöstapoja.

– Siinä ei ole mitään pahaa, että virheitä tapahtuu, mutta virheistä pitää ottaa opiksi, Halla-aho sanoi.

A-studiossa varapuheenjohtaja Purra toi myös ilmi, että perussuomalaisissa ajatellaan, että osa ihmisistä on lähtökohtaisesti puoluetta vastaan.

– On olemassa perussuomalaisten ikuinen oppositio, joka ei ole tyytyväinen meihin oikeastaan ennen kuin me pahoittelemme olemassaoloamme. Tämän ryhmän mielestä se, että me puhumme Suomelle haitallisen maahanmuuton kustannuksista on rasismia. Se, että me kritisoimme ideologisen feminismin ylilyöntejä on naisvihaa. Se, että me arvostelemme vääriä poliittisia päätöksiä on maalittamista. Me emme pyri miellyttämään tätä segmenttiä, eikä meillä ole tarvetta vaikuttaa sinne, koska se on mahdotonta.

