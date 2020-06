50-vuotias sairaalavanhus kokee elämänsä muutoksen – synnyttämään pääsee vaikka liilanväriseen veteen

Kymenlaakson keskussairaalan laajennus Kotkassa on valmis. Kaksi ja puoli vuotta kestäneen rakentamisen jälkeen uusiin tiloihin pääsevät leikkaussalit, päivystys, teho- ja valvontahoito, äitiyspoliklinikka ja synnytykset sekä välinehuolto.

Laajennusosan käyttöönotto nykyaikaistaa keskussairaalan kertaheitolla.

– Hoitotilaa on enemmän ja esimerkiksi potilaiden yksityisyyden suoja ja infektiosuoja ovat paljon paremmalla tolalla kuin yli viisikymmentä vuotta sitten valmistuneissa vanhoissa tiloissa, kertoo johtajaylilääkäri *Marja-Liisa Mäntymaa *Kymenlaakson sosiaali- ja terveysyhtymä Kymsotesta.

Keskussairaan seiniin on tuoto rauhoittavaa näkymää. Antro Valo / Yle

Muutto tapahtuu vaiheittain, ja ensimmäisenä uusissa tiloissa aloittaa päivystys juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 8.

Sen jälkeen muuttopäiviä on useita aina heinäkuun alkuun saakka.

Mäntymaa myöntää, että ajanmukaisia tiloja on odotettu innolla.

– Tunnelma on odottava ja mukavalla tavalla jännittynyt, vähän kuin joulupukkia odottelisi, hän sanoo.

Synnytyksiä värivaloissa

Uutuuksien joukkoon kuuluu muun muassa vesisynnytykset mahdollistava synnytysamme.

Veteen Kymenlaakson keskussairaalassa on voinut synnyttää aiemminkin, mutta nyt käyttöön on saatu nimenomaan synnytyksiä varten suunniteltu amme. Synnytyshuoneen voi halutessaan himmentää ja valita ammeen veden valaisevan värin. Tarjolla on muun muassa vihreää, sinistä, liilaa ja punaista.

– Nämä alkavat sairaaloissa olla jo varsin yleisiä, ja Kotkaankin näitä on pitkään toivottu, sanoo palveluesimies ** Paula Järvisalo **tyytyväisenä.

Tällainen synnytysamme on tuttu jo useissa sairaaloissa. Nyt se on saatu Kotkaankin. Antro Valo / Yle

Synnytysyksikön uudistustyössä on haettu kodinomaista lopputulosta, synnyttäjille ja heidän tukihenkilöilleen on muun muassa rakennettu oma olohuone sohvaryhmineen.

Uusien tilojen käyttöä on pitänyt harjoitella

Muutto uusiin tiloihin ja toiminta niissä on vaatinut sairaalan henkilökunnalta paljon koulutusta ja harjoituksia.

Esimerkiksi tehovalvontayksikössä on mallihuoneisiin luotu kuvitteellisia potilastilanteita, joissa pienryhmät ovat testanneet potilaan saapumista ja poistumista.

– Kyse on siitä, että kulkureitit toimivat ja hoitolaitteet on sijoitettu oikeisiin paikkoihin. Ne olemme nyt löytäneet, sanoo palveluesimies Jukka Tiitola.

Keskussairaalassa ovat innoissan uusista tiloista.

Yksikkö huolehtii muun muassa sydänpotilaiden valvonnasta, myöhemmin syksyllä myös aivoverenkierron häiriöitä saaneista potilaista.

Tiitola on uusista tehovalvonnan tiloista innoissaan. Muuttoon on aikaa enää noin viikko.

– Tätä on vuosia odotettu, nyt tuntuu jo siltä, että tästä tulee totta.

Rakentaminen jatkuu vielä vuosia

Keskussairaalaan uusien tilojen toiminnoissa yksi avainsana on liikkuvuus. Vanhoissa tiloissa potilasta saatettiin joutua siirtämään osaston sisällä tai osastolta toiselle, jotta tarvittavia hoitolaitteita saatiin käyttöön.

Nyt tilanne muuttuu päinvastaiseksi.

– Jatkossa potilas liikkuu vähemmän kuin vanhoissa tiloissa. Uudet tilat on suunniteltu niin, että laitteita voidaan liikutella potilaan luo, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Luonnonvalo tuo rauhallisuutta tiloihin. Antro Valo / Yle

Potilaan liikuttelussa iso muutos tulee myös ambulanssiliikenteeseen. Laajennusosaan on valmistunut ambulanssihalli, johon mahtuu yhdellä kertaa useita autoja. Halli mahdollistaa potilaan siirtämisen sairaalahoitoon lämpimissä tiloissa.

Viime viikolla säikäyttänyt vesivuoto sairaalan uudessa heräämössä ei tällä tietoa vaikuta muuttoaikatauluun eikä heräämön toimintaan jatkossa.

– Se ei ollut mikään massiivinen vuoto. Vaikka onhan se surullista, että uudessa rakennuksessa ihan valmistumisen viime metreillä tapahtuu tällaista, toteaa Mäntymaa.

Sairaalan laitteistot odottavat jo asiakkaita. Antro Valo / Yle

Kymenlaakson keskussairaalan laajennus on osa vuosikausia kestävää sairaalan uudistustyötä (siirryt toiseen palveluun).

Listalla ovat muun muassa uusi niin sanottu F-rakennus, johon on tulossa vuodeosastoja. Myös vanhan sairaalan peruskorjaus on suunnitelmissa. Tällä hetkellä se on ajoitettu alkamaan vuoden 2023 alussa.

