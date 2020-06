Turku päätti pakkoraon edessä – Logomon sillalle lisärahoitus ja elämyskeskukseen 30 miljoonaa: "Tässä ei voi muuta tehdä kuin maksella"

Turun kaupunginvaltuustossa käytiin maanantai-iltana katkeraa keskustelua, kun Turun päättäjät suomivat ja syyttelivät toisiaan. Osa jopa itseään.

– On aivan haitarista, että me ollaan taas tässä tilanteessa, vihreitten Saara Ilvessalo pamautti.

– Tämä on surkea tilanne. Kyllä meidänkin pitää katsoa tässä peiliin, keskustan Jarmo Laivoranta jatkoi.

Puheenvuorot kuvastavat hyvin tunnelmaa, mikä valtuustosalissa oli, kun päättäjät kokoontuivat käsittelemään Logomon sillan lisärahoitusta ja Turun elämyskeskuksen rahoittamista.

Logomon silta

Turun ratapihan yli rakenteilla oleva kevyenliikenteen silta eli Logomon silta on ollut Turussa pilkan ja naurun aihe. Sillan piti valmistua jo vuosia sitten ja kustannusten olla aivan muuta kuin miksi se on muodostumassa.

Alunperin päättäjille esiteltiin viiden miljoonan siltaideaa. Varsinaisen kustannusarvion valmistuttua hinta oli jo 8 miljoonaa. Tämän jälkeen 12, sitten 16 miljoonaa ja maanantaina valtuutetut päättivät, että silta saa nyt maksaa 19,5 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan, kun hinta on noussut, on myös sillan rakentaminen viivästynyt ja viivästynyt. Alunperin sillan piti valmistua 2018, tämän hetkinen arvio on 2021.

Logomon silta alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen siltaa on saatu valmiiksi muutama kymmenen metriä kumpaankin päähän. Kimmo Gustafsson / Yle

Syynä hinnan nousuun ja viivästyksiin ovat olleet rakennustekniset seikat, joista kaupunki ja rakentaja ovat riidelleet. Rakentaja YIT keskeytti toukokuussa rakentamisen kokonaan.

Maanantaina valtuutetut hyväksyivät 3,5 miljoonan euron korotuksen pakkorakona.

– On kovin vähän asioita, mitä tälle asialle päättäjänä voisi tehdä, vihreitten Saara Ilvesalo totesi.

Vasemmistoliiton Johannes Yrttiahon mukaan sillan rakentaja YIT on vedättänyt Turkua. Yrttiahon mukaan jopa poliisitutkinta olisi aiheellinen.

Hän suomi hanketta kovin sanoin.

– Pelkään, että tämäkään ei ole lopullinen hinta, Yrttiaho sanoi.

Yrttiahon mielestä soppaan on vähintäänkin osasyyllisinä Turun virkamiehet. Perussuomalaisten Mikael Miikkolan mukaan päättäjien on turha syyttää virkamiehiä, sillä päätökset sillasta on tehty valtuustossa.

– Tämä Logomon silta on niin limbosuoritus ettei sitä ole oikeastaan edes olemassa, Miikkola täräytti.

RKP:n Nicke Wulffin mielestä Logomon sillan hinnankorotukseen on pakko suostua, sillä ei siltaa voi keskenkään jättää.

– Nyt ollaan siinä valitettavassa tilanteessa, että tässä ei voi muuta tehdä kuin maksella näitä laskuja, Wulff totesi.

Yhden miehen valtuustoryhmää edustava Pauli Kossila oli toista mieltä. Hänen mielestä Logomon sillan lisärahoittaminen olisi pitänyt keskeyttää.

– Hanke olisi pitänyt laittaa jäihin ja jättää Turun päätöksenteon tyhmyyden monumentiksi, Järjen Ääni -ryhmän Kossila selitti.

Pitkän ja vuolaan keskustelun päätteeksi Turun valtuusto äänesti Logomon sillan lisärahoituksen puolesta äänin 47 - 14.

Elämyskeskushanke

Toinen valtuustossa mieliä kuumentava asia oli Turun kaupungin osallistuminen ratapiha-alueelle suunniteltuun elämyskeskushankkeeseen.

Hankeyhtiö haluaa, että Turku lähtisi mukaan elämyskeskukseen tulevan monitoimihallin rahoittamiseen eli areenayhtiöön 30 miljoonaalla eurolla.

Valtuusto teki maanantaina periaatepäätökseen rahoituksesta äänin 46 - 20.

Havainnekuva Turun elämyskeskuksesta. GSP Group Oy

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan 30 miljoonan sijoittaminen elämyskeskukseen on Turun kokonaisedun kannalta järkevä ratkaisu.

– Tällä saadaan aikaan se, että saadaan syntymään yksityisellä rahalla 600 miljoonan euron sijoitukset Turun keskustan ytimeen. Ne tuovat sinne liiketoimintaa, uusia asuntoja ja viihdekeskuksen.

Vasemmistoliiton Li Andersson hyökkäsi Orpoa vastaan. Hänen mukaansa juuri nyt ei ole oikea aika rakentaa, saati kaupungin mennä mukaan elämyskeskushankkeeseen.

– Korona on iskenyt poikkeuksellisen voimakkaasti kongressi- ja tapahtuma-alalle eikä me vielä tiedetä, mitkä nämä pitkäaikaiset vaikutukset tälle alalle tulevat olemaan.

Myös perussuomalaisten Mikael Miikkolan mielestä elämyskeskusta ollaan rakentamassa väärään aikaan eikä kaupungin rahoja siihen pitäisi hassata.

– Yksikään halli Suomessa ei ole pärjännyt. Miten me voidaan kuvitella, että tuo halli nyt pärjäisi omillaan.

Järjen Äänen Pauli Kossila nosti esiin Turun kaupungin palvelujen heikkenemisen, jos kaupunki sijoittaa elämyskeskukseen 30 miljoonaa.

– Tämä on nollasummapeliä. Johonkin käytetty raha on pois toisaalta.

Kokoomuksen Petteri Orpo kiirehti korjaamaan Kossilan ajatuksenkulkua. Orpon mukaan asia ei ole niin.

– Tämä 30 miljoonaa ei ole pois palveluista, vaan se tehdään sijoituksena velkarahalla. Mielikuva, että tämä 30 miljoonaa olisi pois palveluista, on väärä.

Petteri Orpo korosti myös sitä, että elämyskeskukseen sijoittaminen edellyttää hankeyhtiöltä tiettyjä asioita. Vasta sitten periaatepäätös muuttuu lihaksi.

– Aivan oleellista on se, että koko hanke toteutuu koko laajudessaan eli asuntoineen ja liikehuoneistoineen. Toinen tärkeä reunaehto on se, että 30 miljoonaa on se, mitä kaupunki tähän laittaa. Kaupungin kukkarolle ei tulla sitten uudestaan ja uudestaan.

Andersson naureskeli Orpon hurskaalle toiveelle.

– Näyttäisi siltä, että tässä on jonkinlaisen katastrofin ainekset kasassa taas kerran.

Lue lisää:

Turun Logomon silta kallistuu ja viivästyy

Logomon sillan rakennustyöt keskeytyneet

Turun päättäjät eivät halua sijoittaa 30 miljoonaa euroa elämyskeskukseen nykyisillä tiedoilla – asia etenee uuteen valmisteluun

HIFK:n mies puuhaa tapahtumakeskusta samaan aikaan jopa viiteen kaupunkiin – esimerkiksi Turun on päätettävä 30 miljoonan osuudesta jättiareenaan