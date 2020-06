Yhdysvallat vetää noin puolet joukoistaan Saksasta

Yhdysvallat puolittaa Saksassa olevien amerikkalaissotilaiden määrän, sanoo presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan vähennyksen syynä on se, että sotilaat tulevat erittäin kalliiksi Yhdysvalloille. Presidentin mukaan Yhdysvalloilla on Saksassa 52 000 sotilasta, ja määrä vähenee nyt 25 000 sotilaaseen.

– Saksa on kykenemätön maksamaan velkojaan. He ovat olleet kykenemättömiä jo vuosia ja ovat velkaa Natolle miljardeja dollareita, jotka heidän on maksettava. Me suojelemme Saksaa, ja he eivät maksa velkojaan. Siinä ei ole järkeä, Trump perusteli.

Tämän lisäksi Saksa kohtelee Trumpin mukaan Yhdysvaltoja huonosti kauppasuhteissa.

– Neuvottelemme heidän kanssaan parhaillaan, mutta en ole tyytyväinen sopimukseen, jonka he haluavat tehdä. Yhdysvallat on menettänyt satoja miljardeja vuosien mittaan: eli me kärsimme kaupassa, ja me kärsimme Natossa, presidentti vuodatti.

Trumpin mukaan Saksalle on myös taloudelleista hyötyä joukkojen läsnäolosta.

– He ovat hyväpalkkaisia sotilaita. He asuvat Saksassa, he kuluttavat suuria määriä rahaa Saksassa. Kaikkialla tukikohtien ympärillä on hyvinvoivaa Saksaa. Siispä Saksa ottaa, Trump jatkoi.

Amerikkalaisia joukkoja on ollut Saksassa toisen maailmansodan päättymisestä saakka. Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin mukaan Saksassa on nykyisin vajaat 35 000 sotilasta, vaikkakin joukkojen rotaation aikana sotilaita saattaa tilapäisesti olla yli 50 000.

Aiheesta lisää:

Trump määräsi Yhdysvallat vetämään osan joukoistaan pois Saksan sotilastukikohdista

Lähteet: AFP