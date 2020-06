Perustuslakivaliokunta: perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuoja olisi poistettava

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä on kyse Mäenpään täysistunnossa esittämistä vieraslajipuheista.

Perustuslakivaliokunta esittää, ettäeduskunta antaa suostumuksensa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syytesuojan poistamiselle. Perustuslakivaliokunnan mietintö asiasta valmistui tänään.

Valiokunnan mietintö on pohjaehdotus täysistunnon äänestykseen. Mäenpään syytesuojan kohtalo ratkeaa vasta suuren salin äänestyksessä.

Poikkeuksellisesti perustuslakivaliokunnan mietintö ei ollut yksimielinen. Perustuslakivaliokunnan kanta ratkaistiin äänestyksessä äänin 12-5.

Vastalauseen jättivät valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Olli Immonen, Sakari Puisto ja Jukka Mäkynen sekä kokoomuksen Wille Rydman ja Heikki Vestman. Vastalauseen mukaan eduskunnan ei tulisi antaa suostumustaan syytteen nostamiseen.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) äänesti valiokunnan muista kokoomuslaisista poiketen syytesuojan poistamisen puolesta.

Tapauksessa on kyse Mäenpään eduskunnassa viime kesäkuussa pitämästä puheenvuorosta, jossa hän puhui ensin maahanmuutosta ja heti tämän jälkeen vieraslajien torjunnasta tavalla, joka rinnasti turvapaikanhakijat vieraslajeihin.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Valiokunnan enemmistön kannan mukaan parlamentaarista immuniteettia ei ole tarkoitettu ulotettavaksi rikollisen toiminnan suojaksi. Perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei ole tarkoitettu eduskunnan valtiopäivätoiminnan käyttämiseen ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin.

Vastalauseen jättäneiden mukaan asia tulisi käsitellä eduskunnan sisäisessä kurinpitomenettelyssä. Vastalauseen mukaan epäilty rikos on sen laatuinen, että syyteluvan todennäköinen seuraus olisi syyttämättäjättämispäätös tai vähäinen sakkorangaistus.

Valiokunnan asiantuntijat eivät vastustaneet syytesuojan poistoa

Yle kertoi aiemmin, että valtaosa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista on sitä mieltä, että perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuojan voi poistaa.

Eri lähteiden mukaan asiantuntijoiden mielestä ratkaisussa on silti tulkinnanvaraisuutta, tapaus ei ole oikeudellisesti kirkas. Asiantuntijoiden mukaan eduskunnalla on asiassa harkintavaltaa, perusteita on syytesuojan poistamisen puolesta ja vastaan.

Valtaosa asiantuntijoista päätyi kuitenkin siihen, että eduskunnan ei pitäisi estää normaalia rikosprosessia.

Perussuomalaiset ovat aiemmin ilmoittaneet puolueen vastustavan syytesuojan murtamista. Perussuomalaisten äänet koko eduskunnan äänestyksessä riittäisivät torppaamaan valtakunnansyyttäjän pyynnön.

Perustuslain mukaan kansanedustajan saa asettaa syytteeseen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta vain, jos viisi kuudesosaa eduskunnasta antaa sille suostumuksen.

Lain tarkoitus on suojata kansanedustajan toimintavapautta.

