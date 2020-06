Stora Enso alkaa valmistaa puusta materiaalia sähköautojen akkuihin – koelaitos käynnistyy ensi vuoden alussa Kotkassa

Stora Enson uuden koelaitoksen valmistelutyöt etenevät suunnitellusti Kotkassa.

Sunilan tehdasalueelle tulee koelaitos, jossa havusellumassasta erotellusta ligniinistä valmistetaan biopohjaista hiilimateriaalia. Siitä voidaan valmistaa akkuja, joita käytetään esimerkiksi sähköautoissa, kuluttajaelektroniikassa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä.

Ligniinistä valmistetulla hiilimateriaalilla voidaan korvata grafiitti akuissa.

Metsäyhtiö kertoi viime kesänä investoivansa 10 miljoonaa euroa uuteen koelaitokseen. Käytännössä koelaitoksessa käsitellään ligniiniä erilaisissa lämpökäsittelyuuneissa. Lopputuloksena on tummaa hiilipölyä, jota voidaan käyttää akkujen raaka-aineena. Koelaitoksen tarkoituksena on sekä testata uutta teknologiaa että tuottaa raaka-ainetta yhtiön asiakkaiden akkukokeita varten.

Ligniini on puun liima-aine, joka sitoo puun kasaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi hartsin ja liimojen valmistuksessa. Koelaitoksessa on tarkoitus hyödyntää juuri Stora Enson Sunilan tehtaan tuottamaa ligniiniä.

Ligniininerotuslaitos käynnistyi Sunilassa vuonna 2015. Se on yksi harvoista ligniiniä tuottavista tehtaista maailmassa.

Suunnitelmia tarkennetaan

Koelaitos rakennetaan Sunilan sellutehtaan alueella sijaitsevaan rakennukseen, jota on aiemmin käytetty varastona.

Tähän mennessä koelaitokseen on hankittu laitteita, ja tiloissa on tehty valmistelevia töitä. Tiloja on tyhjennetty, putkistoille on tehty kytkentäpisteitä ja seinäpintoja maalattu.

Esimerkiksi sähkö-, putkisto- ja prosessisuunnitelmat vaativat vielä tarkennusta. Koelaitoksen laitteet, kuten lämpökäsittelyuunit on tarkoitus asentaa loppuvuodesta.

– Koelaitoksen sijoittamisessa tehdasympäristöön on paljon hyötyjä. Pystymme hyödyntämään olemassaolevan tehtaan sähköä, vettä ja paineilmaa sekä resursseja. Myös kunnossapito löytyy paikan päältä. Jos koelaitos sijoitettaisiin ihan erilleen tehtaasta, sinne jouduttaisiin hankkimaan kaikki tämä erikseen, Stora Enson koetehtaiden johtaja Kari Nikunen sanoo.

Stora Enso tuottaa Sunilassa 50 000 tonnia ligniiniä vuodessa. Se tarkoittaa kymmentä 600 kilon säkkiä tunnissa. Annamari Luukkainen

Laitos käyntiin ensi vuonna

Koelaitoksen on määrä käynnistyä ensi vuoden alussa. Koetehtaiden johtaja Kari Nikusen mukaan koelaitoksen kohdalla toiminnan ylösajoa ei voida suunnitella samalla tavalla kuin sellaisissa prosesseissa, joista on jo entuudestaan kokemusta.

– Kun tutkitaan uutta ja tehdään asioita, joita kukaan ei ole koskaan tehnyt, törmätään todennäköisesti ongelmiin. Se on koelaitostoiminnan tarkoituskin, että ongelmia kohdataan ja niitä ratkaistaan. Tässä nimenomaan tehdään sitä tutkimusta, että mitkä ongelmat pitää ratkaista ennen investoimista täyden mittakaavan laitokseen, Nikunen sanoo.

Lue lisää:

Metsäjätti rakentaa uutta koelaitosta vanhaan varastorakennukseen Kotkassa: ''Tässä mennään tulevaisuuden asioihin''

Stora Enso investoi 10 miljoonaa euroa koelaitokseen Kotkassa – yhtiö tähtää akkumarkkinoille

Suomessa muhii jättipotti – tehdas eristi puusta aineen, josta voi tehdä ympäristöystävällisiä maaleja ja liimoja