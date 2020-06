Tällainen on itärajan pahamainen kaupunginosa – "Ei ole vielä päätä leikattu irti, naapurissa tosin leikattiin"

Kotkan Karhuvuori on tullut poliisille hyvin tutuksi. Monien mielestä alue on mainettaan parempi.

Kotkan Karhuvuoressa asuva Juha Ristolainen korjailee lippalakkinsa asentoa paikallisen R-kioskin edessä. Ristolainen on asunut asuinalueella 11 vuotta. Hänen mielestään Karhuvuori on värikäs paikka.

– Täällä on joka lähtöön ihmisiä, vähän rikkaampia ja vähän köyhempiä, Ristolainen sanoo.

Karhuvuoren asuinalue on levottoman alueen maineessa Kotkassa. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että viikonloppuina tulevat hälytystehtävät painottuvat nimenomaan Karhuvuoren ja Kotkansaaren alueille.

Ristolainen arvioi, että alueen levottomuus johtuu köyhyydestä. Hänen käsityksensä mukaan alueella asuu enemmän huumeidenkäyttäjiä kuin muualla Kotkassa.

– En muuttaisi tänne, jos minulla olisi perhettä.

Tuoreessa Ylen julkaisemassa 20 viime vuoden henkirikostilastoinnissa Karhuvuoren kaupunginosa jää Kotkan asuinalueista henkirikosmäärissä neljänneksi Karhulan, Kotkansaaren ja Hovinsaaren kaupunginosien jälkeen.

Karhuvuoren kaupunginosan lähiravintolan terassilla oli maanantaina vielä hiljaista. Antro Valo / Yle

Kaakkois-Suomen poliisin rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola kertoo, että Karhuvuori ei erotu muista asuinalueista vakavien henkirikosten määrässä. Henkirikoksella tarkoitetaan pääsääntöisesti tapausta, jossa on menetetty ihmishenki. Rikosnimikkeinä ovat yleensä murha tai tappo.

– Kymmenen vuoden otannalla Karhuvuoressa ei tapahdu kuolemaan johtavia henkirikoksia yhtään enempää kuin muuallakaan Kotkan alueella. Viimeisten vuosien aikana vakavia henkirikoksia alueella on sattunut, Rahkola sanoo.

Kolmen viime vuoden aikana Karhuvuoressa on tehty kaksi urhin vaatinutta henkirikosta.

Kotkassa viimeisin vakava henkirikos sattui toukokuussa läheisen Räskin asuinalueen ja Pyhtään kunnan rajan läheisyydessä. Se on noin neljän minuutin ajomatkan päästä Karhuvuoren kaupunginosasta.

– Minulle ei ole koskaan sattunut täällä mitään. Ei ole vielä päätä leikattu irti, naapurissa tosin leikattiin, Ristolainen naurahtaa ja suuntaa kioskin vieressä olevan ravintolan terassille.

11 vuotta Karhuvuoressa asunut Juha Ristolainen arvelee, että alueen levottomuudet johtuvat köyhyydestä. Antro Valo / Yle

Keskustat ja edulliset lähiöt levottominpia

Karhuvuorella on levottoman alueen maine Kotkassa. Näin alueen asukkaat kommentoivat Karhuvuorta.

Aurinkoisena maanantaina Karhuvuoressa on rauhallista. Ihmisiä liikkuu eniten liikekeskuksen edustalla. Samalla aukiolla on muun muassa lähikauppa, apteekki, baari ja pizzeria.

30 vuotta Karhuvuoressa asunut Riitta Töppönen sanoo, että palvelut ovat Karhuvuoressa edelleen hyvät.

Hänen mukaansa olosuhteet ovat asuinalueella menneet ajan myötä huonompaan suuntaan. Hän mainitsee syyksi alueella huonosti ja äänekkäästi käyttäytyvän nuorison.

– Valvontaa alueella voisi olla enemmän, ja nuorille voisi antaa kurinpalautusta.

Kaakkois-Suomen poliisin Kotkan kenttätoiminnasta vastaava komisario Riku Jäderholm kertoo, että nykyisillä resursseilla valvonnan lisääminen pelkästään yksittäisellä alueella on haasteellista.

Jäderholmin mukaan Karhuvuoren alueella käydään viikonloppuisin usein.

– Suurin osa hälytysten syistä on häiriökäyttäytymisiä ja kotihälytyksiä, Jäderholm sanoo.

Riitta Töppönen toivoisi Karhuvuoreen enemmän valvontaa. Antro Valo / Yle

Se että henkirikoksiin johtavat tilanteet keskittyvät tietylle alueelle, ei ole Helsingin yliopistotutkija Martti Lehden mukaan kovinkaan epätavallista. Lehti kertoo, että tilastollisesti Karhuvuoren kaltaisia alueita on muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yleisesti alueet ovat sellaisia, joissa on paljon kaupungin omistamia edullisia vuokra-asuntoja.

– Asuinalueen sosiaalinen profiili on sellainen, mikä selittää rikosmääriä. Tälläisella alueella asuu väkivallan riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. Tälläiseen ryhmää kuuluu työelämän ulkopuolella olevia ja päihteitä väärinkäyttäviä ihmisiä.

Edullisten lähiöiden lisäksi Lehti muistuttaa, että henkirikoksiin johtavia tilanteita sattuu paljon myös kaupunkien keskustoissa, joissa on vilkasta ravintolaelämää.

Kotkassa henkirikoksien määrät eivät ole laskeneet

Törkeän väkivallan määrä on kasvanut Suomessa koronakevään aikana. Alkuvuonna 2020 Suomessa on tehty tahallisia henkirikoksia ja niiden yrityksiä enemmän kuin vastaavana aikana kertaakaan kymmenneen viime vuoteen.

Kotka on Kaakkois-Suomessa henkirikostilastossa kärkipaikalla. Asukaslukuun suhteutettuna kaupungissa tehdään selkeästi enemmän henkirikoksia verrattuna Kaakkois-Suomen muihin isoihin kaupunkeihin Kouvolaan ja Lappeenrantaan.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan Karhuvuoressa ei tehdä muuta Kotkaa enemäpää vakavia henkirikoksia. Antro Valo / Yle

20 viime vuoden aikana on Kotkassa on tehty 120 henkirikosta. Tilastointiin on laskettu mukaan tapot, tapon yritykset, murhat ja murhan yritykset.

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tilastoinnista käy ilmi, että Kotkan henkirikosmäärät eivät kääntyneet muun maan tavoin laskuun 2010-luvulla. Kotkan lukemat pysyivät 2000-luvun kaltaisina. Miesten kuolleisuus henkirikostapauksissa on kaupungissa noussut.

Tilastoinnista tehtävä havainnollistaminen kertoo, että tyypillisin henkirikoksen uhri Kotkassa on noin 30–40-vuotias päihteitä käyttävä mies.

Karhuvuoren asuinalue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Kotkan keskustasta. Antro Valo / Yle

Henkirikoksissa keskimääräistä useammin mukana ampuma-ase ja huumeet

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on tilastoinut henkirikoksia vuosilta 2003–2018. Yliopistotutkija Martti Lehti ei osaa sanoa, miksi juuri Kotkassa tehdään näin paljon henkirikoksia. Hän kuitenkin nostaa Kotkan tilastoinnista esiin mielestään kiinnostavimmat kohdat.

– Kotkassa ei ole ajanjaksolla tapahtunut lainkaan lapsiin kohdistuneita henkirikoksia, mikä on varsin harvinaista. Kotkassa ei myöskään ole tehty muuta maata enempää henkirikoksia pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisena. Kotkassa ei ole tehty myöskään muuta maata enempää parisuhteeseen liittyviä henkirikoksia, eli tapauksia jossa tekijä olisi parisuhteessa uhrin kanssa, Lehti kertoo.

Lehden mukaan Kotkassa tehdään henkirikoksia muuta maata enemmän huumeiden vaikutuksen alaisensa. Myös tekoaseena on muuta maata yleisemmin ampuma-ase.

– Myös velkasuhteisiin ja vasikointiepäilyihin liittyvät henkirikokset ovat Kotkassa keskimääräistä yleisimpiä.

Nämä tiedot voivat Lehden mukaan viitata siihen, että korkean rikollisuudentason taustalla on usein rikolliseen toimintaan liittyvää aktiivisuutta.

– Esimerkiksi huumekauppaa.

Karhuvuoren maine on tiukassa

Timo Ollikaisen mukaan Karhuvuori on mainettaan parempaa asuinaluetta. Antro Valo / Yle

Kolme vuotta Karhuvuoressa asunut Timo Ollikainen seurailee aiempaa haastattelutilannetta vierestä. Hänen mukaansa kotkalaisten mielissä Karhuvuoren huono imago on pinttynyt tiukkaan. Ollikaisen mukaan asuinalue on mainettaan parempi.

– Se on niin kuin eräässä laulussa sanotaan: maine kauas kantautuu. Mielestäni ne ovat vain yksittäisiä tapauksia, jotka aiheuttavat koukkuja tilastoissa. Näin alueen maine menee, ainakin hetkellisesti.

