Harvinainen tapaus: kolme villikarjua rymisteli kesäyössä kohti Helsingin keskustaa – Uhittelevat eläimet lopetettiin, lihat saattavat päätyä pannulle

Kolme nuorta villikarjua eksyi tiistain vastaisena yönä Helsinkiin ja pyrki junanaradan vartta kohti kantakaupunkia. Villieläimen eksyessä lähelle Helsingin keskustaa, on sen kohtalo lähes varma. Myös nyt porsastelu päättyi lyhyeen.

Poliisi ampui ensin kaksi uhittelevaa sikaa Käpylän Louhenpuistossa. Lauman viimeisestä vauhkoontuneesta karjusta saatiin havaintoja pitkin yötä Oulunkylän, Malmin ja Tapanilan alueella. Poliisi tavoitti villieläimen Tapanilan aseman pohjoispuolelta ja lopetti sen ratapihalla.

Se on kohta juhannusburgeria😁 pic.twitter.com/rSKqOf4BR0 — juha peltonen (@tuplajuha) 16. kesäkuuta 2020

#Helsingin_poliisi sai useita ilmoituksia Oulunkylän, Malmin ja Tapanilan alueella liikkuneesta, vauhkoontuneesta villisiasta. #Poliisi lopetti eläimen Tapanilan aseman pohjoispuolella sen päästyä junaraiteille. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 16. kesäkuuta 2020

Yle uutisoi aiemmin, että ampumisen kohteeksi olisi joutunut emakko ja kaksi possua. Helsingin riistanhoitoyhdistyksestä korjataan, että kyseessä oli sen sijaan kolme villikarjua.

– Kun urosporsaat kasvavat ylivuotisiksi, ne karkotetaan emakon johtamasta laumasta. Nämä kolme nuorta karjua olivat lähteneet etsimään omaa elinaluettaan vähän väärästä suunnasta, kuvailee Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Paula Laukkanen.

Harvinainen tapaus voi yleistyä tulevaisuudessa

Villisikojen harhaantuminen Helsinkiin on harvinaista. Sen paremmin poliisi kuin riistanhoitoyhdistyskään ei muista, että villisikoja olisi aiemmin tavattu näin lähellä Helsingin keskustaa.

Ilmaston lämpenemisen myötä kanta Suomessa kuitenkin kasvaa, ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan villisikoja saatetaan tulevaisuudessa nähdä useamminkin kaupunkialueilla.

– Villisikoja on eniten itäisellä Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa, mutta laji leviää ilmastonmuutoksen seurauksena. Tulevaisuudessa sitä tavataan yhä useammin myös kaupungissa, arvioi Luken erikoistutkija Mervi Kunnasranta.

Villisika on Suomessa tulokaslaji, mikä tarkoittaa, että se on saapunut maahan omin sorkin eikä ihmisen tuomana. Kantaa pidetään kurissa metsästämällä, mutta suotuisten elinolosuhteiden vuoksi eläimen uskotaan vakiintuvat osaksi Suomen luontoa.

Baltian maissa ja Keski-Euroopassa villisikoihin törmätään toistuvasti kaupunkialueilla. Erikoistutkija Kunnasrannan mukaan nämä nuoret karjut eivät hakeutuneet kaupunkiin tarkoituksella, vaan tulivat taajamaan eksyttyään kesäyössä.

Miksi villisiat ammuttiin, ja mitä lihalle tehdään?

– Silloin kun villisika on eksyksissä kaupunkiympäristössä, se voi olla aggressiivinen. Etenkin, jos emo on liikkeellä porsaiden kanssa. Villisika on nopea eläin, ja sillä on terävät torahampaat, erikoistutkija Kunnasranta Lukesta kertoo.

Tavallisemmin ihmisen ja villisian välisiä kohtaamisia tapahtuu luonnossa – ei kaupungissa. Muiden villieläinten tapaan villisika välttää ihmistä parhaansa mukaan. Tiistain vastaisena yönä nuoret karjut kuitenkin päätyivät ihmisasutuksen keskelle. Siat tapettiin kaupunkilaisten turvallisuuden takaamiseksi.

– Villisika voi hätääntyä joutuessaan väärään ympäristöön ja on erittäin vaarallinen liikenteessä, Laukkanen riistanhoitoyhdistyksestä kertoo.

Poliisi ei kommentoi ampumistapausta tarkemmin. Riistanhoitoyhdistyksen mukaan poliisi käyttää yleensä villieläinten lopettamiseen haulikkoa. Kivääri olisi taajama-alueella vaarallinen sivullisille, koska sen luodit kantavat kauas.

Nyt poliisi on luovuttanut villisikojen ruhot riistanhoitoyhdistyksen käsiin. Yhdistys on toimittanut Ruokavirastolle näytteet, joista varmistetaan etteivät yksilöt kanna afrikkalaista sikaruttoa. Tautia ei toistaiseksi ole löydetty Suomesta. Loisten varalta eläimistä otetaan myös trikiininäytteet.

Jos näytteet osoittautuvat puhtaiksi, liha voidaan myydä ruuaksi. Kuka lihaa sitten pääsee maistamaan?

Tavallisesti riistanhoitoyhdistys on järjestänyt villieläinten lihasta huutokauppoja, joiden tuloilla katetaan yhdistyksen virka-aputyöstä koituvia kuluja. Koronan vuoksi huutokauppaa ei nyt pidetä, vaan liha myydään yhdistyksen jäsenille.

Pian jossain päin Helsinkiä grillissä voikin tiristä miltei kantakaupungissa ammutun villisian lihaa.

