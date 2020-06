Trump puolittaa Saksan amerikkalaisjoukot – Naton pääsihteeri: USA:n läsnäolo Euroopassa on tärkeää kaikille

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergiltä penättiin tiistaina puolustusliiton ministerikokouksen yhteydessä kommenttia Yhdysvaltojen tuoreeseen päätökseen puolittaa Saksassa olevat joukkonsa.

Stoltenberg ei maininnut asiaa tiedotustilaisuudessa pitämässään puheessa, jossa hän lähinnä kävi läpi puolustusministereiden kokouksen asialistaa. Kysymyksiä kuitenkin sateli toimittajilta puheen päätyttyä.

– Keskustelin asiasta presidentti Trumpin kanssa viime viikolla. Viestini hänelle oli, että Yhdysvaltojen läsnäolo Euroopassa on hyvä asia Euroopalle, mutta myös Pohjois-Amerikalle ja Yhdysvalloille. Vahva transatlanttinen yhteys on keskeistä puolustusliiton vahvuudelle ja menestykselle, Stoltenberg sanoi.

Pääsihteeri kertoi korostaneensa Trumpille, että Yhdysvaltojen läsnäolo Euroopassa lisää rauhaa ja vakautta, mikä on hyvä asia myös Yhdysvalloille.

Stoltenberg lisäsi, että tuoreesta, Saksassa olevia joukkoja koskevasta päätöksestä huolimatta Yhdysvallat ja Kanada ovat kumpikin viime vuosina lisänneet kokonaisuudessa läsnäoloaan eri puolilla Eurooppa.

– Laajemmassa mittakaavassa Yhdysvaltojen läsnäolo on lisääntynyt. Yhdysvallat on nyt ilmoittanut, mitä on ilmoittanut [Saksassa olevista joukoistaan], mutta vielä ei ole päätetty miten ja milloin tämä pannaan täytäntöön. Oletan, että asiasta keskustellaan tämän päivän ministerikokouksessa.

– Oma viestini on ollut ja on edelleen, että pohjoisamerikkalainen läsnäolo Euroopassa on tärkeää, sillä se sitoo Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa yhteen.