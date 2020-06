Tässä ovat Senaatintorin 16 kesäterassia: pizzaa, tapaksia, fine diningia, cocktaileja ja pienpanimo-oluita

Senaatintori on hiljentynyt turismin kärsiessä koronarajoituksista.

Senaatintori on hiljentynyt turismin kärsiessä koronarajoituksista. Silja Viitala / Yle

Helsingin Senaatintorille on valittu 16 kesäterassia. Terassialue on avauduttuaan auki elokuun loppuun saakka kello 9–23, anniskelun loppuessa kello 22. Alueelle on tulossa 480 asiakaspaikkaa.

Sadan hakijan joukosta alueen toimijoiksi valikoituivat seuraavat:

Bites Burgers

Bricco Wine Bar

Bryggeri Helsinki

Bakery-Eatery Levain

Ravintola Loop

Muru & Pastis

Paisano

Bar Runar

Ravintola Sea Horse

Skiffer x Seksico Tacos

Sofia Helsinki

Ravintola Sunn

Dogs & Bubbles by Valkoinen Sali

Pizzeria Via Tribunali & SALAKAPAKKA by Son of a Punch

W30

Yes Yes Yes

Luvassa on siis paljon keskenään erilaisia ruokailu- ja juomamahdollisuuksia. Helsingin kaupunki kertoo (siirryt toiseen palveluun), että alueen käytännön toteututuksessa on ottanut mallia siirtolapuutarhoista. Suunnittelija Linda Bergrothin mukaan alueelle tulee 200 viljelylaatikkoa, joihin istutetaan hyötykasveja. Viljelylaatikoiden rivit toimivat myös alueen kulkuväylien reunoina.

Alueen suunnittelussa ollaan tähdätty väljyyteen, jotta koronavirukseen liittyviä suojatoimenpiteitä pystytään noudattamaan. Alueelle tulee myös 16 käymälää.

Lue lisää:

Tuleeko Helsinkiin kaikkien aikojen terassikesä? Kaupungille satelee lupahakemuksia ja ruokaa nautitaan jo jäähallinkin pihalla

Pormestari Vapaavuori lupailee Helsingin Senaatintorille ensi kesäksi terasseja – Lasipalatsin aukiolla terassi tuplaantuu, jotta turvavälit toteutuvat