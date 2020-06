Valtiovarainministeri Vanhanen talouden näkymistä: Riskinä on kymmenen vuoden velkakierre

Valtiovarainministeriö julkisti tiistaina synkän talousennusteen. Suomen talouskasvu supistuu tänä vuonna kuusi prosenttia, työttömyys kasvaa, vienti vähenee ja julkinen talous velkaantuu.

Vastanimitetty valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) näkee koronaromahduksessa yhtymäkohtia aiempiin talouskriiseihin ja etenkin siihen, mitä niistä on seurannut valtiontaloudelle.

– Ennuste on hieman pienempi kuin 1990-luvun lamassa ja finassikriisissä, mutta molemmista aiheutui meille kymmenen vuoden alijäämäkierre ja sama riski on tässä olemassa. Tässä on dramaattisesta tilanteesta kyse, kun vanhan velan päälle joudutaan ottamaan valtavasti uutta velkaa. Mikä velan määrä lopulta, on riippuu työllisyyden ja viennin tasosta, sanoo Vanhanen.

Valtiontalouden uutta vaalijaa velkakierre huolestuttaakin kaikkein eniten.

– Suurinta huolta aiheuttaa velkaantumiskehitys alkaneelle vuosikymmenelle, Vanhanen sanoo.

Kotimarkkinoiden ja kotimaisen kulutuksen Vanhanen uskoo ja toivoo toipuvan nopeasti. Ratkaisevaa toipumisen kannalta on kuitenkin viennin kehitys.

– Suurin riski liittyy ilman muuta vientimarkkinoihin. Jos finanssikriisin kokemukset uusiutuvat niin syksyllä ja talvella tulee viennin alenemaa. Toivottavasti näin ei käy. Lopulta tämä jälkilasku Suomen kaltaiselle taloudelle tulee aina viiveellä, sanoo Vanhanen.

Vanhanen ei myöskään pidä ensi vuodelle ennustettua 2,5 prosentin kasvua riittävänä, vaikka senkin eteen on vielä paljon työtä tehtävänä.

– Kaikki on tehtävä, jotta EU-alueella talous elpyisi. Tärkeitä ovat myös toimet mitä onnistumme tekemään oman talouskasvun vauhdittamiseksi. Kasvua ei synny muuta kuin tuottavuuden kasvusta ja työvoiman tarjonnasta. Lisäksi pitää keskittyä sopeutustoimiin, mutta mittakaavaltaan ne ovat edellisiä pienempiä, Vanhanen sanoo, mutta ei kerro tarkemmin mahdollisten toimien sisällöstä.

