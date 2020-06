Jopa parisataatuhatta merimiestä on jumissa maailman merillä koronan takia – suomalaiskapteeni kertoo satamien jyrkistä käytännöistä

Koronapandemian antaessa ensimerkkejään helmikuussa risteilymatkustajia alettiin kuljettaa pois aluksilta ja satamista eri puolilta maailmaa.

Osa miehistöstä joutui kuitenkin jäämään aluksiin kirjavien koronasäännösten, tietämättömyyden, viisumivaikeuksien ja määräaikaisten työsopimusten päättymisen takia.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan koronapandemia on nyt lukinnut laivoille 150 000–200 000 merenkulkijaa. (siirryt toiseen palveluun)

Ohjeiden mukaan satamien työntekijöiden tulee välttää kontakteja laivojen miehistöjen kanssa. Luca Zennaro / EPA

Aluksilta raportoidaan kurjista ihmiskohtaloista, kun kansainväliset varustamot ja eri valtioiden satamaviranomaiset pallottelevat etenkin määräaikaisen miehistön asioilla. Alan järjestöt kertovat mielenterveysongelmista, keskinäisistä kahinoista ja jopa itsemurhista.

Kansainvälinen risteilyliikenne on tällä hetkellä käytännössä pysähtynyt.

Rahtiliikenne maailman merillä toimii melko hyvin, mutta rahtilaivojenkin miehistöä on jumissa, koska vaihtomiehistöt eivät pääse paikalle esimerkiksi lentorajoitusten takia.

Kukaan ei halunnut ottaa vastaan

Suomalaiskapteenin kokemukset vahvistavat tietoja miehistön ahdingosta.

Yhdysvaltalaisen, luksusristeilyjä tekevän aluksen kapteeni Jan Rautawaara kertoo liudan esimerkkejä miehistön kohtelusta koronakevään aikana.

Vaikeudet alkoivat helmi–maaliskuun vaihteessa. Rautawaaran työnantajan alus määrättiin koronaviruksen takia keskeyttämään risteily Australiaan. Sieltä matkustajat käskettiin maihin ja alus miehistöineen siirtymään Malesiaan.

– Malesiassa miehistöstä irtisanottiin 80 prosenttia. Vakituinen henkilökunta sai alennetun palkan, Rautawaara kertoo.

Alukseen jäi monien irtisanottujen kanssa noin 250 filippiiniläistä, joita kukaan ei halunnut ottaa maihin vastaan, sanoo Rautawaara, joka on nyt kesätöissä Itämerellä ja Suomen saaristossa.

Yhdysvaltalaisen risteilyaluksen kapteeni Jan Rautawaara on kesätöissä Suomen saaristossa ja kuvassa Korppoon edustalla juhannusviikolla. Jan Rautawaara

Lentojen loppumisen takia varustamo ei pystynyt lennättämään filippiiniläisiä Malesiasta kotiin. Niinpä laiva päätettiin ajaa miehistön kotimaahan ja Manilan satamaan.

– Siellä paikallisviranomaiset jostain syystä kieltäytyivät ottamasta omia kansalaisiaan takaisin, ihmettelee Rautawaara.

Alus on ollut ankkurissa jo kolme kuukautta, eikä tautitapauksia ole ilmennyt.

– Sain juuri kuulla, että filippiiniläiset ovat vasta tämän viikon tiistaina päässeet siirtymään maihin, kertoo Rautawaara.

Alus on jo matkalla Manilasta kohti Malesiaa. Kyydissä on yhä lomautettuja, jotka pääsevät viimeinkin vapaille ja tilalle on tulossa vaihtomiehistö.

Ruuhkaa puretaan

Toisen monimutkaisen miehistökiistan Jan Rautawaara kertoo Saksasta. Se koskee kilpailevaa varustamoa, jonka alus jäi karanteeniin Cuxhavenin satamaan maalis–huhtikuun vaihteessa.

Risteilijän tuhat miehistön jäsentä määrättiin pysymään aluksessa. Maihin eivät päässeet edes saksalaiset työntekijät.

– Sitten alukseen siirrettiin kolme tuhatta työntekijää varustamon muista laivoista. He majailevat siellä ilman palkkaa ja aluksen oma miehistö huolehtii heistä.

Rautawaaran mukaan tunteet ovat alkaneet kiristyä ja laivassa on ollut jo levottomuuksiakin.

Manilan edustalla Filippiineillä kymmenet alukset ja tuhansia merenkulkijoita on redillä odottamassa koronapandemian selkiytymistä. Ted Aljibe / AFP

Rautawaaran viimeisin tieto on, että yksi varustamon laivoista on lähtenyt kuljettamaan kiinalaisia työntekijöitä kotimaahan.

Samaan aikaan Saksa on alkanut purkaa Schengen-maiden matkustusrajoituksia.

Rautawaara itse arvelee palaavansa kapteenin tehtäviin vuoden kuluttua. Siihen saakka hän valvoo uuden aluksen valmistumista Saksassa.

Suomalaisvarustamoilla selkeämpi tilanne

Suomen varustamoja edustavan Suomen Varustamot ry:n työmarkkinajuristi Maija Mattila arvioi, että maailmalla on muutamia kymmeniä suomalaisia merenkulkijoita, jotka ovat joutuneet pidentämään työjaksojaan ja oleskeluaan ulkomailla koronarajoitusten takia.

– Suurin vaikeus on lentoliikenteen loppuminen, jolloin paluut kotimaahan ja vaihtomiehistön saaminen aluksille ei ole onnistunut.

Suomen Varustamot ry:n työmarkkinajuristi Maija Mattila Helsingin kauppatorilla. Mårten Lampén / Yle

Työkomennukset ovat yleensä 4–6 viikon mittaisia. Mattilan mukaan ne ovat kevään aikana voineet venyä 14 viikkoon asti.

Suomalaisvarustamojen etu on, että ne liikennöivät lähialueilla ja Schengen-maissa. Suomen hallitus päätti poikkeustilan alkaessa, että merimiesten miehistönvaihto katsottiin välttämättömäksi liikenteeksi ja niinpä se sallittiin. (siirryt toiseen palveluun)

Niin Suomen kuin maailmankin viennistä ja tuonnista noin 90 prosenttia hoidetaan laivakuljetuksin (siirryt toiseen palveluun).

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23:een asti.

Lue lisää:

Koronavirus haittaa matkailua: Tuhansia risteilymatkustajia jumissa ja suuri lentoyhtiö lomauttaa lähes koko henkilöstönsä

Karanteenissa olleen risteilyaluksen miehistö kertoo The Guardianille kaaoksesta laivalla: "Meitä käytettiin hyväksi"