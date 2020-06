Pohjois-Ruotsissa kymmeniä uusia koronatartuntoja – kaivoskunnat Jällivaara ja Kiiruna erottuvat tilastossa

Pohjois-Ruotsissa on jälleen löytynyt 52 uutta koronatapausta vuorokaudessa.

Pohjois-Ruotsissa todettujen koronatapausten määrä on lähtenyt vauhdikkaaseen nousuun parin viikon sisällä. Tartuntoja on paljon erityisesti kaivospaikkakunnilla Jällivaarassa ja Kiirunassa. Terveysviranomaisten mukaan yksi syy kasvuun on se, että testejä tehdään nyt enemmän.

Viimeisen neljän päivän aikana Norrbottenissa uusia COVID-19 -tautiin sairastuneita on löytynyt jo 167 ja sairastuneiden määrä on jo 745 ihmistä. Vauhti näyttäisi olevan kiihtymässä. Vuorokauden sisällä uusia tautitapauksia on todettu 52 kappaletta.

Norrbottenin apulaisinfektiolääkäri Jonas Hanssonin mukaan kyse olisi kuitenkin lisääntyneestä näytteenotosta.

– Diagnosoitujen tapausten nousu johtuu ennen kaikkea, siitä, että näytteitä otetaan enemmän. On vaikea tietää, missä määrin se on todellista, apulaisinfektiolääkäri Hansson sanoo.

Toisaalta Norrbottenissa on otettu näytteitä vain ihmisiltä, joilla on koronatartuntaan viittaavia oireita. Löytyneiden tautitapausten määrä on puhdasta faktaa.

Kaivospaikkakunnilla tartuntojen määrä nousee

Koronaepidemia jyllää nyt erityisesti kaivospaikkakunta Jällivaarassa. Pienessä 17 500 asukkaan kunnassa on tilastoitu jo 128 COVID-19 -tautiin sairastunutta.

– Jällivaarassa on juuri tällä hetkellä sairaustapausten keskittymä. Virusta on koko läänissä, mutta se ei näytä leviävän väestössä tasaisesti, sanoo apulaisinfektiolääkäri Jonas Hansson.

Toinen tilastoissa selvästi erottuva paikkakunta on myös kaivoskaupunki Kiiruna. Siellä on alle 23 000 asukasta ja sairastuneita on jo 138. Selvää selittävää tekijää ei viranomaisilla ole.

– Tällaisia paikallisia sairaustapauskeskittymiä esiintyy mahdollisesti siksi, että ei ole pidetty sosiaalista etäisyyttä, apulaisinfektiolääkäri Hansson sanoo ympäripyöreästi.

Koronatartuntojen ilmenevyys on Jällivaarassa ja Kiirunassa hieman korkeampi kuin Ruotsissa keskimäärin. Kummankin paikkakunnan kaivoksilla työskentelee myös suomalaisia työntekijöitä ennen kaikkea Lapista.

15 koronapotilasta sairaalahoidossa

Suomen puolella Lapissa uusia tartuntoja ei ole havaittu pitkään aikaan. Lapissa on noin viidennes vähemmän asukkaita kuin Norrbottenissa. Koronatapauksia on Lapissa 239, Norrbottenissa siis nyt yhteensä 745.

Jo laskussa ollut sairaalahoitoa vaativien COVID-19 -potilaiden määrä on lähtenyt uudelleen nousuun Norrbottenissa. Jostain syystä tämä havainto ei vielä näy tilastoissa.

Tilaston mukaan maanantaina sairaalahoidossa oli 15 COVID-19 -tautiin sairastunutta, heistä kuusi tehohoidossa.

– Tehohoitoa tarvitsevien määrä on noussut viimeisen kahden viikon aikana. On vielä täysin epäselvää, miltä tilanne näyttää muutaman viikon päästä, apulaisinfektiolääkäri Jonas Hansson myöntää.

