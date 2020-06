Poikkeuksellisen runsasluminen talvi uuvutti porot – vasanmerkintä siirtyy syksyyn: porot ja vasat tarvitsevat nyt lepoa

Uusi poronhoitovuosi on alkanut vasojen synnyttyä, ja tavallisesti näihin aikoihin vasat merkitään. Jokaisella poronomistajalla on oma henkilökohtainen merkki, jonka perusteella tunnistetaan kenelle poro kuuluu.

Tänä kesänä on monessa saamelaispaliskunnassa harkittu kesämerkitysten pitämistä tarkkaan. Talvi on ollut raskas, sillä lunta on ollut ennätyksellisiä määriä pohjoisessa. Lumen sulaminen kesti myös pitkään, tunturialueilla oli täysi talvi vielä toukokuun lopullakin. Lumeen muodostui kovia kerroksia, joiden läpi poro ei ole pystynyt kaivamaan jäkälää.

Sen lisäksi viime syksynä sienisato oli monin paikoin huono. Sienet ovat tärkeää ravintoa poroille, koska ne auttavat poroja kestämään talven yli.

Näistä syistä poroja on ruokittu enemmän kuin tavallisesti.

Raskaan talven jälkeen porot voivat olla huonossa kunnossa. Siitä syystä osa paliskunnista on päättänyt siirtää vasanmerkitykset syksyyn.

Muotkatunturin paliskunnan poroisäntä Tarmo Ljetoff kertoo, että heillä ei ole lainkaan kesämerkityksiä tänä kesänä, vaan vasat merkitään syksyllä. Muotkatunturissa kesämerkitykset ovat tavallisesti olleet juhannuksen jälkeen.

– Vasat merkitään syksyllä, ja osa talvella syyserotuksissa. Porojen täytyy päästä kuntoutumaan, sanoo Ljetoff.

Sallivaaran paliskunnassa vielä mietitään kesämerkitysten pitämistä. Paliskunta päättää merkityksistä paliskunnan kokouksessa ensi viikolla.

Myöskään Ivalon paliskunta ei ole vielä päättänyt, mitä kesämerkitysten suhteen tehdään. Tavallisesti heillä on vasanmerkitykset, mutta nyt on ollut kova vuosi ja pitkä ruokintakausi takana.

– Se riippuu aivan siitä miten on niitä vasoja, että kannattaako niitä alkaa laittamaan aitaan, sanoo paliskunnan poroisäntä Ari Kustula.

Vasanmerkitys Lapin paliskunnassa kesällä 2018. Maiju Saijets / Yle

Näkkälän paliskunnassa tokkakunnat päättävät itse, miten toimivat. Osa tokkakunnista merkitsee vasat kesällä, osa taas syksyllä.

– Meidän tokkakunta merkkaa syksyllä, koska silloin vasat ovat paremmassa kunnossa ja kestävät merkitsemistä paremmin. Kesällä merkitseminen on riski, miettii poroisäntä Hannu Ranta.

Hammastunturin ja Lapin paliskunnissa on kuitenkin ajatuksena merkitä vasat kesällä.

– Sitä katsellaan sitten juhannuksen jälkeen. Poroja käytetään varmasti aidassa, mutta kastotaan muutaman tokan jälkeen että jatketaanko, kertoo Lapin paliskunnan poroisäntä Antti Äärelä.

Osa lopettanut kesämeritykset jo vuosia sitten

Kaldoaivin, Paistunturin, Muddusjärven ja Paatsjoen paliskunnissa on päätetty jo kauan sitten, että he merkitsevät porot vasta syksyllä.

Muddusjärven ja Paatsjoen paliskunnissa myös vasotetaan kotona jonkin verran. Vasottaminen tarkoittaa kantavien naarasporojen kokoamista koti-aitoihin, johon ne synnyttävät vasat. Vasat merkitään ennen kuin porot päästetään takaisin metsään.

– Loka-marraskuulle menee merkkaukset. Me ei voida koota poroja, ennen kuin jää tulee vesistöihin ja sataa lunta. Jo parikymmentä vuotta sitten olemme siirtyneet kevätvasotuksesta ja merkataan vasta syksyllä, kertoo Paatsjoen paliskunnan poroisäntä Petri Hänninen.

Näätämön paliskunnassa ei ole pidetty kesämerkityksiä enää vuosikausiin. Porotyöt heillä alkavat taas syksyllä, kertoo paliskunnan poroisäntä Wille Feodoroff.

– Vuonna 1995 oli viimeiset merkkaukset. Tämän jälkeen ne lopetettiin, koska todettiin ettei se ollut kannattavaa työvoiman ja porojen kannalta.

Vätsärin paliskunnassa vasoja ei ole merkitty kesällä melkein kymmeneen vuoteen. Tämän vuoden osalta päätös tehdään paliskunnan kokouksessa ensi viikolla. Paliskunnan poroisäntä Tuomas Semenoff ei kuitenkaan usko, että vasoja merkittäisiin tänäkään kesänä.

– Ei kannata raskaan talven vuoksi alkaa rasittamaan poroja. Pieni paliskunta pärjää syyserotuksilla, sanoo Semenoff.

Vasavuodesta pelätään tulevan huono

Porotalouden kannattavuudelle vasavuoden onnistuminen on kriittisen tärkeää. Vasavuodella tarkoitetaan sitä, kuinka moni vasa säilyy elossa syyserotuksiin asti, jolloin suuri osa vasoista menee teuraaksi.

Rankan talven vuoksi saamelaisalueella tulee olemaan heikompi vasavuosi kuin yleensä, arvioivat paliskuntien poroisännät.

Vätsärin paliskunnan poroisäntä Tuomas Semenoffarvelee, että vasavuosi voi olla jopa 20 prosenttia heikompi kuin viime vuonna.

– Syitä saa hakea jo viime kesästä, kun oli kuiva ja kylmä kesä. Sitten tuli huono sienetön syksy, ja talvi oli pitkä ja luminen. Koko porovuosi on ollut heikko.

– Sen verran mitä olen poroja nähnyt, niin on siellä vasoja mutta on myös runoja eli vasattomia naarasporoja. Sen tietää paremmin myöhemmin kun näkee porot, mutta varmasti on heikompi vuosi kuin viime vuonna, kertoo myös Sallivaaran paliskunnan poroisäntä Nils-Heikki Näkkäläjärvi.

Myös muissa paliskunnissa arvellaan, että vasavuodesta tulee heikompi, vaikka vielä ei voikaan varmaksi sanoa.