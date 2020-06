Ylen uutistoiminta uudisti journalistiset periaatteensa – päätoimittaja Jouko Jokinen: “Pistämme riman todella korkealle”

Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan uusissa journalistisissa periaatteissa korostetaan muun muassa sitä, että Yle on yleisöjä varten, valvoo vallankäyttäjiä ja tuo esiin tietoa kriittisesti ilman ennakkokäsityksiä. Yhdeksän kohdan listaus löytyy täältä.

Ohjeistuksen laatimiseen osallistui koko uutisten ja ajankohtaistoiminnan henkilökunta. Edellisen kerran periaatteet käytiin läpi vuonna 2018.

Kysyimme vastaavalta päätoimittajalta Jouko Jokiselta, mikä muuttuu.

Miksi Yle tarvitsi uudet journalistiset periaatteet?

“Ihmisten mediankulutus muuttuu. Sosiaalinen media on voimakkaasti läsnä varsinaisen median kupeessa ja vaikuttaa meihin todella paljon. Normaalin kansalaisen voi olla välillä vaikea erottaa, missä journalistinen media alkaa ja sosiaalinen media loppuu. Siksi meidän täytyy kirkastaa työmme perusteita. Uusissa periaatteissa korostetaan, että kaikkia osapuolia pitää kuunnella. Se on erilainen toimintatapa kuin sosiaalisessa mediassa, jossa tuntuu, että pyritään olemaan kuulematta kaikkia osapuolia. Kun ymmärtää, että kuuleminen on meillä Ylellä pyrkimyksenä, journalismi avautuu erilaisena.”

Miten uudet poikkeavat vanhoista?

“Nytkin pohjalla ovat journalistin ohjeet ja Ylen ohjelmatyön säännöstö. Ne ovat raamattujamme. Päälle on täsmennetty asioita. Uusista periaatteista tuli erittäin vaativa paperi. Me pistämme itsellemme riman todella korkealle. Vaatimukset ovat paljon rankemmat kuin journalistin ohjeet. Välttämättä arjessa ei aina ihan päästä siihen, mihin pyritään, mutta riman pitää olla korkealla. Esimerkiksi eri osapuolten kuuleminen on uusissa periaatteissa niin ehdottomana, että se aiheuttaa aikamoisia paineita, mikä on hyvä asia.”

Miten näet journalismin aseman tällä hetkellä?

“Koronakevät on osoittanut, että vakavalla, perinteisellä, taustoittavalla journalismilla on hirveästi kysyntää. Se on ollut hieno huomata. Sosiaalisessa mediassa on paljon arvokasta ja hienoa, mutta myös sellaista, minkä totuutta ei pysty millään varmistamaan. On vedätystä ja kaikkea ikävää. Perinteinen ja sosiaalinen media kietoutuvat toisiinsa. Välillä voi olla hankala havaita, onko sisältöä tehty journalistisin perustein. Se heikentää journalismin arvoa. Pelkään, että tässä voi käydä niin, että jengi jakautuu niihin, jotka käyttävät yhä enemmän laatujournalismia ja niihin, jotka saavat tietonsa ja asenteensa jostain muualta. Näkymä on lohduton. Toivotaan, että olen väärässä.”

Mikä on itsellesi tärkein periaate?

"Se on tämä kolmoskohta, jossa sanotaan, että otamme selvää, mitä todella tapahtuu ja hankimme tietoa monipuolisesti ilman ennakkokäsityksiä. Monipuolisuus on hirveän tärkeätä. Se, että suhtaudumme kriittisesti lähteisiin, kerromme lähteet ja sen, mihin juttu perustuu. Meitä usein epäillään siitä, että toimittajat eivät pysty ylittämään omia ennakkokäsityksiään. Se on kuitenkin ammattitaitoamme, että ennakkokäsitykset eivät vaikuta millään tavalla. Hyvä että se on tässä kirkkaasti mainittu."

Miten periaatteet ovat viime aikoina toteutuneet?

“Koronakeväänä meillä on ollut sisältöä kaikille suomalaisille kaikilla kanavilla, kaikilla alustoilla. Uutiset ovat tietysti uutisia, ja meidän pitää kertoa, mitä valtioneuvosto tiedottaa. Arvo syntyy siitä, että pystymme tuottamaan uutta tietoa. Yksi esimerkki uuden tiedon tuottamisesta oli kolmen jutun sarja, jossa pohdittiin, miten koronapäätökset syntyivät, olivatko ne onnistuneita. Kokonaisuuden viimeinen osa yritystuista julkaistiin sunnuntaina. Kun paljon tapahtuu, meidän tehtävämme on pysäyttää ihmiset miettimään, mitä kaikkia kuvioita esimerkiksi yritystukipäätöksissä on. Toinen hieno asia on kirjeenvaihtajaverkostomme, se että voimme kertoa, mitä koronan suhteen tapahtuu ympäri maailmaa. Meidän lisäksemme vain Helsingin Sanomat pystyy samaan Suomessa.”

Mitä ihmiset saavat uusista periaatteista?

"Ihmiset saavat mittarin arvioida työskentelyämme. He voivat lähettää minulle postia ja pistää minut tiukille."

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistiset periaatteet