Foodora-ruokapalvelu joutui tietomurron kohteeksi – arviolta reilun 700 000 murretun tilin joukossa saattaa olla myös suomalaisia

Foodora-brändi on joutunut tietomurron kohteeksi. Asian vahvistaa ruokalähettipalvelu Delivery Hero Gov Infosecurity (siirryt toiseen palveluun) -sivuston artikkelissa. Kyseessä on tietoturvaan erikoistunut sivusto.

Tietomurrosta kertoi Suomessa ensimmäisenä IS Digitoday (siirryt toiseen palveluun).

Tietomurron kohteeksi joutui henkilökohtaisia tietoja 727 000 asiakastililtä, Gov Infosecurity kertoo.

Vuodettu tieto sisältää asiakkaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja salasanat. Maksutietoja ei vuotanut. Tiedot vuodettiin toukokuun 19. päivä foorumille, joka on tunnettu vuodetun tiedon jakamisesta. Tietoja on myös jaettu muualla verkossa.

IS Digitodayn uutisessa Foodoran edustaja Johanna Lindskog Lindell vahvistaa, että tietomurto koskee historiallisia tietoja vuodelta 2016.

Gov Infosecurity kertoo vuodon koskevan asiakastietoja 14 maasta. Sivusto ei listaa suomalaisia Foodoran käyttäjätietoja yhdeksi tietomurron kohteeksi.

Eräs sivuston lukijoista on kuitenkin huomannut, että artikkelissa käytetty kuvakaappaus vuodetuista tiedostonimistä näyttää viittavaan Suomeen. Kuvakaappauksesta näkee, että yksi tiedostoista on FI-alkuinen, mikä viittaa siihen, että tiedosto sisältäisi suomalaisia tietoja. Jutussa Suomen sijaan mainitaan Liechtenstein, jonka maakoodi on LI.

Foodoran edustaja ei vahvistanut epäilystä IS Digitodaylle, vaan sanoi, että tiedot ovat peräisin "joistakin maista sekä nykyisiltä että aiemmilta markkinoiltamme".

Lue lisää:

Arjen ruoka tilataan yhä useammin ravintolasta – Femi David Ogungbemi, 38, on nähnyt työssään, kuinka koronakevät muokkaa ruokailutottumuksiamme

Australialainen huippuyliopisto joutui hakkeroinnin kohteeksi – korkeakoululla tiiviit yhteydet maan turvallisuuspalveluihin