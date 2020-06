Trumpin hallinto haastaa ex-neuvonantaja Boltonin oikeuteen estääkseen paljastuskirjan julkaisemisen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto pyrkii oikeushaasteella estämään maan entistä turvallisuusneuvonantajaa John Boltonia julkaisemasta paljastuskirjaansa. Valkoinen talo katsoo, että kirja sisältää salaiseksi luokiteltuja tietoja.

Trump on jo aiemmin sanonut, että Bolton joutuu oikeudellisiin ongelmiin, mikäli tämä julkaisee kirjan työstään Valkoisessa talossa.

Trumpin hallinto on todennut, ettei Bolton ole hoitanut loppuun selvitysprosessia, jolla varmistetaan, ettei kirja sisällä salaiseksi luokiteltavia tietoja, jotka uhkaisivat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta.

Washingtonin liittovaltion oikeuteen jätetyn kanteen mukaan kirja rikkoo niitä salassapitosopimuksia, jotka Bolton allekirjoitti aloittaessaan työnsä Valkoisessa talossa.

Boltonin asianajajan Chuck Cooperin mukaan Bolton on tehnyt kuukausien ajan töitä asiantuntijoiden kanssa varmistuakseen siitä, ettei kirjassa ole salaiseksi luokiteltavia tietoja.

Asianajajan mukaan Valkoinen talo käyttää Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta tekosyynä perusteluilleen estää kirjan julkaisu, koska se haluaa sensuroida kiusallisten tietojen julkitulon Trumpista.

Boltonin kirja The Room Where It Happened (Huone, jossa se tapahtui) on tarkoitus julkaista 23. kesäkuuta – jos sen julkaisua ei lykätä. Alun perin kirja piti julkaista jo maaliskuussa.

Ennakkotietojen mukaan Bolton väittää kirjassaan, että presidentti olisi syyllistynyt ulkopolitiikassaan toistuvasti vastaaviin rikkomuksiin kuin se, josta tätä syytettiin viimetalvisessa Ukraina-jupakassa.

Lähteet: AP, Reuters