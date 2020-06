Sähköyhtiö myönsi aiheuttaneensa 84 ihmisen kuoleman vuoden 2018 metsäpaloissa Kaliforniassa

Camp Fire -nimellä tunnettu katastrofi on Kalifornian historiassa eniten kuolonuhreja vaatinut metsäpalo.

Kaliforniassa paikallinen sähköyhtiö PG&E myönsi tiistaina oikeudessa, että se on syyllinen 84 ihmisen kuolemantuottamukseen osavaltion historian tuhoisimmissa metsäpaloissa vuonna 2018.

Pacific Gas & Electric -yhtiö myönsi San Franciscossa järjestetyssä oikeudenistunnossa, että palot saivat alkunsa sen viallisista linjoista.

PG&E joutuu maksamaan miljoonien dollareiden edestä sakkoja sekä palotutkinnan kulut, mutta kenellekään konkurssiin ajautuneen yhtiön edustajista ei langeteta vankeustuomiota. PG&E on jo sopinut aiemmin maksavansa 25 miljardia dollaria vakuutusyhtiöille ja paikallisille hallinnon virastoille. Summaan sisältyy myös 13,5 miljardin dollarin korvaukset paloissa kuolleiden perheille.

Tuomari luki oikeudessa ääneen kaikkien maastopalossa kuolleiden uhrien nimet.

PG&E:n toimitusjohtaja Bill Johnson pyysi istunnossa anteeksi uhrien perheiltä ja vakuutti, että yhtiö on oppinut tekemistään virheistä. Yhtiötä on syytetty myös useista pienemmistä paloista Kaliforniassa ennen vuotta 2018. Arvostelijoiden mukaan PG&E on laiminlyönyt sähköverkon ja laitteistojensa kunnossapitoa.

Camp Fire -nimellä tunnettu katastrofi on Kalifornian historiassa eniten kuolonuhreja vaatinut metsäpalo. Palo tuhosi käytännössä kokonaan Paradisen kaupungin osavaltion pohjoisosissa. Suuri osa uhreista oli vanhuksia.

Pelastusviranomaiset löysivät monia palon uhreja palaneista autoista, kun paenneet jäivät jumiin kaupungista pois johtavalle teille. Lisäksi lukuisia kuolleita löydettiin kotitaloistaan ja niiden ympäristöistä.

Palotutkijoiden mukaan palo levisi äärimmäisen nopeasti kuivan kasvillisuuden ja kovien tuulten takia.

Paradisen kaupungin jälleenrakentamisen arvioidaan kestävän ainakin vuosikymmenen. Metsäpalot tuhosivat yli 18 000 rakennusta, joista 14 000 oli asuintaloja.

Aiheesta muualla:

BBC: California utility PG&E pleads guilty to 84 wildfire deaths (siirryt toiseen palveluun)

Guardian: PG&E confesses to killing 84 people in 2018 California fire as part of guilty plea (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP