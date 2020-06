Näyttelijä-aktivisti Emma Watson mukaan luksusyhtiön hallitukseen

Watson on tullut tunnetuksi myös vastuullisen vaateteollisuuden puolestapuhujana.

Muun muassa luksusbrändi Guccin omistava ranskalainen Kering-yhtiö kertoo aloittaneensa yhteistyön näyttelijä-aktivisti Emma Watsonin, 30, kanssa. Watson liittyy Keringin hallitukseen ja vastuullisuuskomiteaan, kertoo brittijulkaisu The Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

Watson nousi julkisuuteen Harry Potter elokuvien myötä 2000-luvun alkupuolella. Viime vuosina näyttelijä on tullut tunnetuksi muun muassa YK:n hyväntahdonlähettiläänä sekä vastuullisemman vaateteollisuuden puolestapuhujana.

Näyttelijä Emma Watson on toiminut YK:n hyväntahdonlähettiläänä. Kuva YK:n tilaisuudesta New Yorkista 20. syyskuuta 2014. Watsonin vieressä kuvassa vasemmalla istuu YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. Jason Szenes / Epa

Watson on antanut kasvonsa Good on You -sovellukselle, joka arvioi muotibrändien etiikkaa ja vastuullisuutta.

Kering-yhtiön omistavat luksusmerkit ovat jääneet palvelussa kauas huippuarvosanoista. Esimerkiksi Saint Laurent saa palvelussa sanallisen arvosanan "ei tarpeeksi hyvä".

Yhtiö yrittää houkutella millenniaaleja

Yhtiö kuvailee tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) Watsonia "yhdeksi maailman suosituimmaksi näyttelijäksi ja tunnetuimmaksi aktivistiksi".

Time-lehti valitsi keväällä 30 vuotta täyttäneen Watsonin 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon jo vuonna 2015.

Aiemmin kuluvana vuonna Kering hävisi kilpailun Stella McCartneysta, Guardianin arvion mukaan todennäköisesti maailman eettisimmästä luksusmerkistä, kilpailijalleen LVMH:lle. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton on Keringin tavoin ranskalainen ylellisyystuotteisiin erikoistunut yritys.

Guardian arvioi Kering-yhtiön pyrkivän houkuttelemaan Watsonilla erityisesti millenniaalien huomiota.

Yhtiön nettovoitto oli viime vuonna 2,3 miljardia euroa, kertoo Guardian.

