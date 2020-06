Keliaakikkokin saa nyt ruoka-apua – SPR jakaa ensimmäistä kertaa gluteenittomia avustuskasseja

Tampereen ruotsalaisella koululla puetaan ylle punaisia liivejä ja siirrytään suurten laatikoiden ääreen. Joukko vapaaehtoisia on saapunut pakkaamaan SPR:n ruoka-apukasseja ja jakamaan niitä tarvitseville. Ruoka-avun tarve on koronakevään myötä kolminkertaistunut, joten työ on tuttua. Tällä kertaa mukana on kuitenkin jotakin uutta: huoneen nurkassa on pino gluteenittomia tuotteita.

– Näitä täytyy käsitellä erillään muista tuotteista, esittelee SPR:n Tampereen osaston vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kaisa Kuuppo.

Taloudellinen ahdinko on laittanut monet erikoisruokavaliota noudattavat tiukille. Esimerkiksi gluteenittomat tuotteet ovat huomattavasti tavallisia kalliimpia, mutta leipäjonosta keliaakikko ei tarvitsemiaan elintarvikkeita löydä.

– Kyllä niitä joka kerta muutama ruoka-apua hakeva kysyy. Jaamme pääasiassa hävikkiruokaa, eikä gluteenittomia tuotteita yleensä näy hävikin joukossa. Kun saamme rahaa ruoka-avustuksia varten, yritämme ostaa suuria määriä edullista ruokaa, ja silloin hintavat erikoiselintarvikkeet jäävät valitettavasti usein pois, Kaisa Kuuppo sanoo.

Ruoka-avun lajittelupisteellä gluteenittomille elintarvikkeille on varattu oma nurkkaus. Marjut Suomi / Yle

Keliakialiitossa tämän on pelätty johtavan siihen, etteivät kaikki keliaakikot noudata ruokavaliotaan. Se voi olla kohtalokasta, koska ruokavalio on elinikäisen sairauden ainoa hoitomuoto. Hoitamaton keliakia voi tuoda mukanaan lisäongelmia, kuten anemiaa, lapsettomuutta, osteoporoosia ja pahimmillaan suolistosyövän.

– Jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus hoitaa sairauttaan sen edellyttämällä tavalla, painottaa Keliakialiiton toiminnanjohtaja Ilkka Repo.

Liitto aloittikin toukokuun alussa Gluteeniton ruoka-apu -keräyksen. Tulokset olivat hyvät: Ihmiset luovuttivat rahaa hädässä olevien auttamiseksi, ja myös yrityksiä lähti mukaan. Näiden varojen turvin gluteenittomien ruoka-apukassien jakelu päästään nyt aloittamaan.

Gluteenittomia ruoka-apukasseja on rajallinen määrä jokaista 11 jakelupistettä kohti. Marjut Suomi / Yle

Koko maassa jaetaan 750 gluteenitonta kassia. Jakelupaikkakuntia on 11, ja Tampereen lisäksi mukana ovat Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Turku, Vaasa ja Vantaa. Tarkemmat jakelupaikat ja kellonajat löytyvät verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Keliakialiitto pyrkii saamaan syksyllä jakoon toiset 750 kassia ja laajentamaan jakelutoimintaa Rovaniemelle.