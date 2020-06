Huoltamot odottavat kotimaan matkailukesältä paljon – bensakauppiaiden edusmies koronakeväästä: "Rajua taistelua hengissä pysymisestä"

Huoltamoyrittäjien odotukset alkaneelle kesälomakaudelle ovat korkealla ankean kevään jälkeen.

Etenkin ravintolatoiminnan rajoitukset verottivat monen yrittäjän kassaa, mutta myös polttoainepumpuilla oli tavallista hiljaisempaa liikkumisrajoitusten takia.

– Oli niin synkkä kevät kuin olla ja voi. Asiakkaat olivat synkkinä ja ihmisten liikkuminen väheni älyttömän paljon, autot pantiin seisontaan ja oltiin etätöissä. Kokonaismyynti laski todella paljon, toteaa yrittäjä Mikko Anttila.

Ihmiset liikkuvat jälleen ja menovesi käy kaupaksi, iloitsee Mikko Anttila. Kalle Mäkelä / Yle

Anttila on siitä erikoinen huoltamoyrittäjä, että hän on parikymmentä vuotta pyörittänyt isoihin ketjuihin kuulumatonta M plus -huoltamoa Turussa. Kokemusta yrittämisestä on tuplasti pidemmältä ajalta.

Kotimaan matkailun odotetaan kilisyttävän kassaa

Kun kolmanneskin liikennevirroista on tien päältä pois, näkyy se kassassa, toteaa Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liiton puheenjohtaja Juha Yli-Kesäniemi.

– Onhan tällä ollut alallemme mahdottoman kovat vaikutukset. Taistelua hengissä pysymisestä on käyty rajusti.

Suojakäsineet ovat edelleen käytössä osalla asiakkaista. Kalle Mäkelä / Yle

Kesäkuun alusta on päästy palailemaan normaaliin, tai ainakin uuteen normaaliin turvaväleineen ja käsideseineen. Juhannuksesta toden teolla käynnistyvä lomakausi menee tänä kesänä pitkälti kotimaata koluten.

– Meidän ala varmasti toivoo sitä, että porukka lähtee tien päälle. Mutta se täytyy koko ajan pitää mielessä, että koronaepidemiaa ei ole missään nimessä voitettu, eikä voida heittäytyä ihan vanhaan malliin, muistuttaa Yli-Kesäniemi.

Juhannusviikko yrittäjän tärkeä sesonki

Mikko Anttilankin ilme on kirkastunut kesän tullen. Asiakkaat ovat jälleen liikenteessä, ja poikkeusolot päättyivät sopivasti juhannuksen kynnyksellä.

– Odotan erittäin paljon lomakaudelta, ja uskoakseni muutkin yrittäjät odottavat. Kun ihmisten kesälomarahat on useasti ohjattu ulkomaille, jäävät ne nyt toivon mukaan Suomeen, sanoo Anttila.

Mikko Anttila näkee hyvinkin valoa tunnelin päässä huoltamoalalla. Kalle Mäkelä / Yle

Ainakin juhannusviikon alku on ollut lupaava. Mikko Anttila arvioi sen olleen jopa aavistuksen vilkkaampi kuin parina aiempana vuonna.

– Tankataan tankit täyteen, ostetaan kaasupullot, grillihiilet, oluet sun muut; juhannusviikko on meidän parhaimpia sesonkiaikojamme.

Mikko Anttila uskookin pahimman olevan jo ohi, vaikka virusta ei olekaan vielä kukistettu.

Polttoaineiden hintoihin povataan pientä nousua

Kevään aikana nähtiin myös poikkeuksellisen alhaisia polttoaineiden hintoja. Tarkkoja myyntitilastoja ei bensiinikauppiaien edusmiehen mukaan vielä ole.

– Näppituntumalla varmasti viidesosa on ollut polttoainepuolella pudotusta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, arvioi Juha Yli-Kesäniemi.

Polttoaineiden hinnat ovat jo kivunneet kevään alimmista luvuista. Kalle Mäkelä / Yle

Öljyn maailmanmarkkinahinnan kaikkien aikojen pohjakosketus saattoi jopa hieman auttaa itsenäisinä yrittäjinä toimivien huoltamokauppiaiden kannattavuutta.

– Se oli ihan tervetullutta tähän rakoon. Mutta jos markkinaosuudet ja litramäärät tippuvat, kyllähän sen tietää, että sillä omat vaikutuksensa on kuitenkin, sanoo Yli-Kesäniemi.

Nyt öljyn maailmanmarkkinahinta on jo lähtenyt nousuun, ja perinteisesti kesän lomakausi osaltaan nostaa hintoja. Kesän polttoainehinnoista liiton edustaja ei kuitenkaan halua, eikä voi sanoa juuri mitään.

– Varmasti kesää kohti hinnat tulevat jonkin verran nousemaan. Pientä nousua, mutta maltillista vielä tässä vaiheessa, Yli-Kesäniemi uskaltautuu arvioimaan.

Ravintolarajoitukset närästävät myös huoltamoilla

Koronaepidemian aikaiset rajoitukset purivat myös huoltamoravintoloihin.

Osa huoltamoista yritti parhaansa mukaan improvisoida toimintaansa lounasbuffeteista noutoruoan suuntaan. Menetettyjä tuloja se ei täysin korvannut, mutta saattaa jättää pysyviäkin käytäntöjä.

– Kyllähän tämä varmasti kokonaisuudessaan tulee kulttuuria muuttamaan, että take away lisääntyy. Nyt on opeteltu ja harjoiteltu, mutta on siinä omat haasteensa ollut, sanoo Juha Yli-Kesäniemi.

Alalla olisi toivottu huoltamoiden rinnastamista henkilöstöravintoloihin, jolloin ne olisivat voineet toimia lievemmin rajoittein.

– Olemme kuitenkin matkan varrella rahtiliikenteen, ja kaupungeissa rakennustyömaiden palvelupaikkoja. Huoltamoillahan he käyvät syömässä, sanoo Yli-Kesäniemi.

Samat säännöt kauppojen kanssa toiveena

Ravintolatoiminnan avaaminen kesäkuun alusta on ollut helpotus myös huoltamoyrittäjille.

Asiakasmäärän rajoittaminen puoleen sisätiloissa kuitenkin ihmetyttää alalla. Hallitus on keskiviikkona koolla pohtimassa rajoitusten jatkoa.

Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liiton puheenjohtaja Juha Yli-Kesäniemi sanoo, ettei ainakaan henkilökohtaisesti kaikkia rajoitteita ymmärrä. Hän itse pyörittää Lehtimäellä, Etelä-Pohjanmaalla Neste-liikennemyymälää.

– Ollaanko tässä nyt vähän liiankin varovaisia? On annettu ohjeita esimerkiksi ruoan itse ottamiseen. Kuitenkin päivittäistavarakaupoissa sallitaan salaattipöytiä, joista voi itse ottaa.

Yhtä kaikki alkaneen kesän odotetaan tuovan aurinkoisempia aikoja myös huoltamoyrittäjille

– Nyt on opittu huolehtimaan hygieniasta hyvin, on käsidesejä, pidetään turvavälejä ja käyttäydytään turvallisesti. Väki uskaltaa matkailla tämän puolesta, lupaa Yli-Kesäniemi.

