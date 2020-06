Emmi Partanen, 27, päätti nauttia lomautuksesta ja koki päätöksestään syyllisyyttä – näin otat hyödyn irti ikävästä tilanteesta

Kahvilassa työskentelevä Emmi Partanen lomautettiin maaliskuussa, kun kahvilat ja kauppakeskukset hiljentyivät kuin seinään.

Partanen ja hänen puolisonsa jäivät molemmat kotiin. 27-vuotias Partanen huomasi nauttivansa pysähdyksestä, jonka lomautus teki hänen arkeensa.

– Se tuntui aluksi väärältä. Sitten ajattelin, että tätä ei tule tapahtumaan toista kertaa, tämä on ainutlaatuinen hetki.

Partanen itse teki kahvilassa ennen koronaa vaihtelevia tunteja, eivätkä tulot tippuneet liiton tuen takia juurikaan. Pariskunnan yhteiseen talouteen lomautukset kuitenkin vaikuttivat, vaikka asuntolainalle oli haettu lyhennysvapaata jo ennen koronaa.

Partanen päätti nauttia pakkolomastaan. Omille harrastuksilla jäi viimein aikaa, ja parisuhdekin voi paremmin kuin koskaan.

– Kerrankin on aikaa mennä itseen ja miettiä, mitä haluaa olla isona ja miten meillä kotona arki toimii. Pystyi hoitamaan asioita, jotka olivat jääneet arjen ja työn jalkoihin.

27-vuotias Partanen tietää olevansa etuoikeutettu: tauti ei ole iskenyt lähipiiriin, eikä hänellä ole lapsia ruokittavana. Meeri Niinistö / Yle

“Tuntuu pahalta olla positiivinen”

Monet kärsivät lomautusten tuomasta huolesta ja taloudellisista menetyksistä. Työ- ja elinkeinoministeriön (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa oli toukokuun lopussa yli 155 000 kokoaikaisesti lomautettua työntekijää.

Yle uutisoi, että leipäjonoissa käy nyt tavallisia työikäisiä ihmisiä. Erityisen tiukkaa on lapsiperheissä, joissa vanhempia on lomautettu.

Sosiaalityöntekijöistä yli 40 prosenttia arvioi vuokrarästien ja muiden velkaongelmien yleistyneen poikkeustilan takia, ja myös Takuusäätiö kertoo maksuvaikeuksien lisääntyneen.

Partanen tunnistaakin olevansa onnekkaassa asemassa. Tauti ei iskenyt lähipiiriin, eikä pariskunnan talouskaan romahtanut. Lapsia ei vielä ole, ja asuntolainaankin oli otettu lainanlyhennystä.

– Tuntuu pahalta olla positiivinen, koska joihinkin tämä on vaikuttanut niin suuresti. Mutta minun on pakko keskittyä omaan olooni. Tietyllä tapaa piti sulkea pois koko korona ja elää itselleen.

Lomautus voi tarjota mahdollisuuden taukoon tai rauhoittumiseen, jos se on esimerkiksi taloudellisesti mahdollista. Työelämäpsykologi Juho Toivola neuvoo, miten ikävästä tilanteesta voi yrittää löytää myös hyviä puolia.

Näin otat hyöydyn irti – psykologin vinkit

1. Neuvottele itsellesi parhaat lomautusajankohdat

Jos työpaikalla näyttää siltä, että lomautuksia on tiedossa, voi lomautusten ajankohdasta yrittää neuvotella. Jotkut ovat esimerkiksi sijoittaneet lomautukset kesälomien yhteyteen tai niin, että viikonloput ovat pidempiä.

– Jos on mahdollista muotoilla lomautuksesta itsensä näköinen, se kannattaa hyödyntää. Yrityksen pitää pystyä kertomaan vaihtoehdoista, ja yleensä näissä on neuvotteluvaraa jonkin verran, sanoo Toivola.

2. Lepää

Työelämän tahti on koventunut ja muuttunut yhä intensiivisemmäksi. Etenkin naisvaltaisilla aloilla koetaan kiirettä ja kuormitusta.

Lomautus voi tarjota taukoa arkeen.

– Jos sen voi nähdä mahdollisuutena levätä ja tarkastella, mitä elämältä haluaa, sellaisena se on mahdollista ottaa.

3. Tee niitä asioita, joita et kiireisessä arjessa ole ehtinyt tekemään

Jos vuosien varrella on kertynyt niin sanottuja ikuisuusprojekteja, nyt on kenties aikaa ryhtyä touhuamaan niiden parissa.

– Olen nähnyt lähipiirissäkin sitä, että on tartuttu toimeen: kesken jääneitä opintoja on saatettu loppuun ja on näkynyt aktiivisuutta remontti- ja kunnostushommiin. Tällaiset on myös koettu palkitsevana, vaikka lomautus ei olekaan ollut iloinen asia.

4. Mieti, mitä haluat uraltasi

Toivolan mukaan työelämässä pitää nykyään pystyä itse suunnittelemaan omaa työuraansa, urapolkujaan ja tavoitteitaan. Nyt voi pysähtyä tarkastelemaan, mitä työltään haluaa: Mitä koronakriisistä jää itselle mieleen ja mitä ajatuksia on herännyt oman työuran suhteen?

– On ymmärrettävää, että moni lomautetuksi tullut kyseenalaistaa sen, haluaako toimia organisaatiossa, josta on lomautettu. Moni on lähtenyt miettimään sitä, voisiko se työ olla jotakin muuta.

5. Muista huolehtia jaksamisestasi

Lomautus ja lomautettuna oleminen voivat koetella mielenterveyttä ja jaksamista.

Lomautustilanne voi olla psyykkisesti rankkaa, ja Toivola toivookin, että kynnys keskustella asioista ja hakea apua pidettäisiin matalana.

– Se on asia, johon pitää pyytää ja saada apua. On työnantajan velvoite huolehtia työntekijän hyvinvoinnista myös lomautusaikana, Toivola muistuttaa.

Lomautus pistää miettimään, mitä työpaikka merkitsee

27-vuotias Partanen yrittää aina nähdä elämässään positiiviset puolet – niin myös lomautuksessa.

Hän ajattelee, että ainutlaatuisesta tilanteesta kannattaa nauttia ja kerätä voimia tuleviin työvuosiin.

Hän ei ole myöskään ainoa.Näin kertovat nimettöminä pysyttelevät lomautetut Ylelle:

Olen lomautettuna lyhennetyllä työviikolla ja kokoaikaisesti puolet heinäkuusta. Omalla kohdallani pidempi loma tulee tarpeeseen. En ole koskaan aiemmin pitänyt oikeita kesälomia. Sen suurempiin huvituksiin ei ole varaa, mutta yritän nauttia kesästä, vapaa-ajasta ja levosta nyt kun siihen on mahdollisuus. Tiedostan olevani hyvin etuoikeutetussa asemassa. Minulla ei ole suurempia lainoja tai lapsia elätettävänä. Itselläni oli ollut aiemmin kipuilua sen kanssa mitä haluan tehdä ja mihin työuraani kuljettaa. Tieto lomautuksista laittoi kyllä omia ajatuksia perspektiiviin. On mahtavaa, että on työpaikka. Lomautusilmoitukset aiheuttivat tietysti stressiä ja epävarmuutta, jonka myötä huomaan, että omiin töihin väsyy tällä hetkellä herkemmin. mainonnan alalla, 27v

Ensin olin lomautetuna 3 kuukautta, nyt toistaiseksi. Alussa oli tunne, että kevät on parasta aikaa olla lomautettuna, ei tuntunut pahalta. Jos yhtään on uupumusta, se korjaantuu tällä levolla. Olemme lomailleet kotimaassa, on tehty remonttia, hoidettu puutarhaa ja perheelle on jäänyt enemmän aikaa. Joka asiaa kuitenkin peilataan taloudelliseen puoleen: onko rahaa, pitääkö säästää sukanvarteen? Meitä on sentään kaksi jakamassa kuluja, sitä voi vaan kuvitella tilannetta yksinhuoltajilla. Mulla ei ole hätää, kun vertaa muihin. Olen kiitollinen, että on työpaikka - se lohduttaa. matkailualalla, 57v

Lomautuksen myötä Partasella on jäänyt enemmän aikaa perheelle, parisuhteelle ja Koda-koiralle. Meeri Niinistö / Yle

Talouskriisi on iskenyt erityisesti nuoriin naisiin. Yhä useampi nuori nainen onkin hakenut Kelalta toimeentulotukea tai työttömyysturvaa. Työelämäpsykologi Juho Toivolan mukaan nuoret ovat ehkä vanhempia huolettomampia, mutta monella vanhemmalla on turvatumpi asema kriisin keskellä.

– Monella keski-ikäisellä voi olla turvatumpi asema, vakituisia työsuhteita. Mitä vanhempi ihminen, sitä enemmän on elämänkokemusta ja perspektiiviä, uskoa selviytymiseen.

Emmi Partasen työpaikassa ei ole väläytelty irtisanomisen mahdollisuutta, vaan yritys on alusta alkaen viestinyt työntekijöille, että lomautukset ovat toimenpide, jolla työpaikkojen säilyvyys pyritään turvaamaan.

Työntekijöitä on myös pidetty kartalla kaikista käänteistä ja muutoksista. Siitä Partanen kehuu omaa työnantajaansa.

– On sanottu, että työntekijöistä pidetään huolta, ja juuri sen takia tilanteeseen reagoitiin niin nopeasti.

Lomautus on pistänyt Partasen miettimään omaa suhtautumista työhön ja tulevaisuuteen – ja myös arvostamaan työpaikkaa uudella tavalla.

– Loppukädessä työ on iso osa elämää, mutta tavallaan pieni osa elämää. Pitää keskittyä siihen, miksi työ on kivaa ja miksi sitä tekee. Nyt, kun on levännyt, täytyy huolehtia, ettei ala suorittamaan ja sitten on taas rikki.

Näillä näkymin Partanen odottaa pääsevänsä palaamaan töihin kesäkuun lopussa. Hän toivoo, että maraton-puhelut läheisten kanssa jäävät osaksi arkea myös “tavallisen” elämän alettua.

– Ettei unohdettaisi pitää läheisistä huolta sittenkin, kun lomautukset loppuvat.

