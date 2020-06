Tutkimus: Käsilaukku on paljon enemmän kuin hyötyesine tai kalliilla merkillä diivailua

Käsilaukun historia heijastelee yhteiskunnan muutoksia, ja laukuilla on paljon henkilökohtaisia merkityksiä, kertoo Aalto-yliopiston tutkimus.

Käsilaukku, joka tekee omistajansa niin iloiseksi, että sen säilytyspaikka on näkyvästi hyllyllä. Tai käsilaukku, joka on ostettu läheiseltä ihmiseltä saaduilla perintörahoilla, eikä omistaja voisi kuvitellakaan luopuvansa siitä koskaan.

Tällaisia asioita kertoivat suomalaisnaiset haastatteluissa, jotka olivat osa Aalto-yliopiston tutkimusta käsilaukun historiasta ja merkityksestä.

Kuva käsilaukusta osoittautui sekä monipuolisemmaksi että ristiriitaisemmaksi kuin jokanainen tullee ajatelleeksi napatessaan laukun aamulla eteisestä mukaan.

Tohtorikoulutettava Laura Rosenberg tekee väitöskirjaa jakamistalouteen liittyvästä aiheesta eli siitä, miten vaatelainaus vaikuttaa kuluttajien suhtautumiseen tavaroihin. Kun vaatteita ei omista, mikä suhteessa muuttuu? Sitä Rosenberg tutkii.

– Sivuprojektina syntyi ajatus käsilaukun merkityksen tutkimisesta. Alun perin sitä ehdotti laitoksellamme vieraileva professori Eric Arnould. Häntä oli kiinnostanut jo pitkän aikaa, miten moninaisia yhteiskunnallisia merkityksiä käsilaukuilla tuntui olevan, Rosenberg kertoo.

Käsilaukun ympärille syntyi tutkimustiimi, johon kuuluvat myös Linda Turunen ja Saara-Maija Järvelä. Tutkimuksen välituloksena on ilmestynyt Consumption Markets & Culture (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä artikkeli, nimeltään yksinkertaisesti The Handbag, käsilaukku.

Tähän mennessä on haastateltu tusinaa teinivuodet ohittanutta suomalaisnaista. He kertoivat niin arkilaukuistaan, joissa ulkonäköä tärkeämpää on hyvä käytettävyys, kuin merkkilaukuistaan.

Haastatteluja aiotaan vielä jatkaa ja mahdollisesti laajentaa uusiin ikäryhmiin ja myös ulkomaille.

Suomessa pröystäillään hillitysti

Yhteiskunnan kehitykseen liittyvän historian lisäksi käsilaukulla osoittautui olevan paljon ja vaihtelevia henkilökohtaisia merkityksiä, kuten alun esimerkitkin kertovat.

Vaikka Suomeenkin on tullut käsilaukkuvuokraamoita ja Yhdysvalloissa niitä on ollut jo pitkään, tutkijoiden haastattelemille suomalaisnaisille oli tärkeää, että käsilaukku on oma, Laura Rosenberg kertoo.

Designlaukun hankkimiselle löytyi haastatteluissa muitakin syitä kuin pelkästään se status, joka merkkilaukulla on kalliina esineenä. Designlaukku on myös henkilökohtaisen saavutuksen tai itsenäisyyden merkki.

– He olivat säästäneet rahaa ja ostaneet käsilaukun tavallaan lahjaksi itselleen. Heille oli hyvin tärkeää ostaa se omilla rahoilla. Lahjaksi saaminen ei olisi tuntunut samalta.

Vastaajat olivat kalliinkin designin suhteen hillittyjä, ehkä suomalaisuuttaan. Täällä ei kuulu tapoihin huudella kalliista ostoksista, Rosenberg arvelee.

– He eivät suosi valtavia logoja eivätkä muuta sellaista, josta kaikki tunnistaisivat laukun heti. Ennemminkin halutaan laukku, joka on muiden tunnistettavissa vain, jos he tuntevat sen ennestään.

Yhdysvalloista ja Aasiasta on paljon tutkimuksia siitä, että käsilaukulla viestitään statuksesta paljon voimakkaammin kuin Suomessa. Valmistajan nimen näkyminen on ylpeyden aihe.

Sosiaalisen erottumisen peliä pelaavat silti suomalaisetkin naiset – eivät he muuten kertoisi havaitsevansa muiden naisten samat merkkikäsilaukut.

Mitä korkeampi status, sitä pienempi laukku

Kvalitatiivisen haastattelututkimuksen lisäksi tutkijat jäljittivät kirjallisuuslähteistä käsilaukun historiaa Euroopassa, keskiajalta tähän päivään.

Käsilaukun vanhimmat keskiaikaiset vastineet olivat kangas- tai nahkapussukoita, joita kannettiin vyötäröllä. Niitä oli sekä naisilla että miehillä, niin käytännöllisistä syistä kuin yhteiskunnallista asemaa korostamassa.

Mitä pienempi laukku, sitä korkeampi status. Ylhäisön ei tarvinnut kantaa mukanaan työkaluja tai kauppatavaraa. Käsityöläisellä sen sijaan oli käyttöä olkalaukulle, samoin pyhiinvaeltajalla, kuten tuonaikaiset maalaukset osoittavat.

1500-luvulla räätälit keksivät tavaroille uuden paikan, taskun. Se korvasi näkyvät pussukat. Koska se oli vaatteiden alla, ihon lähellä, sitä alettiin pitää intiiminä ja salaisena. Kun se 1700-luvun lopulla palasi etenkin naisten vaatteiden päälle, moista riettautta kauhisteltiin.

Samaan aikaan käsilaukusta tuli leimallisesti naisten esine.

Keskiaikaisessa ranskalaisessa miniatyyrimaalauksessa nainen saattelee rakastettuaan pyhiinvaellukselle. British Library

Seuraavalla vuosisadalla käsilaukun materiaalit, muodot ja värit monipuolistuivat, ja kulloinenkin muoti saneli myös käsilaukun ulkonäköä. Kokoon päti sama kuin keskiajalla: yläluokkaisen naisen laukku ei ollut tilava. Pieni ja korea riitti, käytännöllistä hänen ei katsottu tarvitsevan.

Teollistumisen aika toi naisia tehtaisiin ja rautatiet lisäsivät liikkuvuutta. Kaikenlaisille laukuille tuli lisää käyttäjiä, myös käsilaukuille.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaupungistuminen yltyi. Yhä useampi nainen kävi töissä julkisilla kulkuvälineillä ja tarvitsi laukkua. Olkalaukku teki paluun 1940-luvulla.

Tänä päivänä laukkujen kirjo ulottuu arjen käytännöllisistä laukuista hyvin eksklusiivisiin merkkilaukkuihin. Esimerkiksi ikoniseksi mainittua Hermès Birkin -laukkua mielivä joutuu odottamaan vuosia jonotuslistalla ja maksamaan vähimmilläänkin kymmenentuhatta euroa.

"Oho, tämäkin on täällä!"

Aalto-yliopiston tutkijoita kiinnosti myös, mitä heidän haastattelemiensa naisten käsilaukusta löytyy. Heitä pyydettiin tekemään arkikäsilaukulleen ja muille tärkeimmille käsilaukuilleen ruumiinavaus, kuten Laura Rosenberg kuvailee.

Kun he tyhjensivät laukkunsa tutkijoiden edessä, niistä paljastui suuri määrä muutakin kuin ne työhön liittyvät asiat, meikit ja muu arjessa selviytymisen työkalupakki, josta he olivat etukäteen kertoneet.

– Laukut olivat muistojen hautausmaita tai arkistokaappeja. Moni sanoi, että "oho, tämäkin on täällä" tai "voi ei, mikä sotku", Rosenberg nauraa.

Jotkut haastateltavista kertoivat, että heidän puolisonsa eivät halua mennä lähellekään heidän käsilaukkuaan, tai jos miestä pyytää hakemaan laukusta vaikka kännykän, hän vaatii tarkat ohjeet siitä, mihin lokeroon käden uskaltaa tunkea.

Osa naisista sanoi, ettei halua kenenkään koskevan käsilaukkuunsa.

Skottikoomikko Billy Connollyn mielestä "naisen mieli on yhtä monitahoinen kuin hänen käsilaukkunsa sisältö; vaikka pääsisit pohjaan saakka, niin aina löytyy jotakin yllättävää". Vincenzo / Alamy / AOP

Nainen, joka on liikkeellä tyhjin käsin, on niin epätavallinen näky, että jotkut haastatelluista naisista kertoivat sen kiinnittävän heidän huomionsa. Onko käsilaukku siis peräti naiseuden – tai tietynlaisen naiseuden – tunnus?

Jopa Muumimamman epäsovinnaista persoonaa määrittää esiliinan lisäksi käsilaukku, ja Englannin kuningattarella Elisabetilla on sisätiloissakin aina laukku käsivarrellaan, vaikka hänellä on palvelusväkeä huolehtimaan tavaroista.

Elisabet ostaa käsilaukkuja joka vuosi. Ne tulevat käyttöön, mutta uusintakin voi samalla pitää myös muistona. Elisabet sai ensimmäisen Launer-laukkunsa lahjaksi äidiltään 1950-luvulla eikä ole sen jälkeen hankkinut muita merkkejä.

Muumimamman suuren mustan käsilaukun sisällöstä tiedetään muumikirjojen perusteella. Laukusta löytyvät muun muassa puuterirasia, villasukat, vatsapulveria ylensyöneille sekä veitsi kaarnalaivojen vuolemista varten.

Elisabetin laukun sisällöstä ei ole virallista tietoa. Samoin puuttuu vahvistus sille väitteelle, että vaihtamalla laukun paikkaa kuningatar viestittää adjutantilleen halustaan päästä eroon kulloisestakin keskustelukumppanista.

Brittiläisten hovitoimittajien mukaan Elisabetilla on laukussaan lukulasien, nenäliinan ja huulipunan kaltaisten asioiden lisäksi muun muassa pikku herkkuja corgeille ja lehdestä leikattuja sanaristikoita luppohetkien varalle.

Presidentti Tarja Halosen käsilaukku oli joillekuille ilmeisen epämieluinen muistutus presidentin sukupuolesta. Kuva on Halosen Italian-vierailulta vuodelta 2010, vieressä tuolloinen pääministeri Silvio Berlusconi. Halosen ensimmäisellä valtiovierailulla Ruotsissa hänen käsilaukkunsa sai suuren huomion. "Iso kuin Muumimammalla", Suomessa kauhisteltiin. Cristiano Laruffa / Shutterstock/ AOP

– Meidän tutkimuksessamme nousi esiin Margaret Thatcher. Hänen käsilaukkunsa tuli todella tunnetuksi, ja hän meni harvoin minnekään ilman sitä. Käsilaukkua kuvattiin hänen haarniskakseen, kertoo Laura Rosenberg.

Britannian vuosien 1979–1990 pääministerin tavasta käyttää valtaa ja hänen käsilaukustaan tuli niin erottamaton pari, että se synnytti verbin "to handbag", joka kelpasi Oxfordin yliopiston arvostettuun sanakirjaan.

"Käsilaukuttaa: (naispoliitikosta) kohdella ihmistä, ehdotusta tms. armottomalla tai tunteettomalla tavalla." (Concise Oxford English Dictionary)

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n sivulla (siirryt toiseen palveluun) muisteltiin Thatcherin kuoleman jälkeen hänen yhtä haastatteluvastaustaan: "Tietysti olen taipumaton vapauksiemme ja lakiemme puolustamisessa. Siksi kannan isoa käsilaukkua."

Pienistä muutoksista voi tulla valtavirtaa

Käsilaukun yhteiskunnallinen kehitys jatkuu. Uudehko trendi ovat miesten laukut, joita kutsutaan nimenomaan käsilaukuiksi, kertoo Laura Rosenberg.

Ne päätettiin jättää tällä kertaa tutkimuksen ulkopuolelle, mutta muutaman vuoden päästä olisi mielenkiintoista nähdä, miten ne ovat kehittyneet ja eroaako niiden käyttö naisten käsilaukuista, hän sanoo.

– Kun tällaiset asiat alkavat muuttua, saattaa olla, että vain hyvin pieni osa ottaa ne käyttöönsä mutta kymmenien vuosien päästä tilanne onkin ihan erilainen ja käsilaukulla on uusi merkitys. Tietyt tabutkin voivat muuttua valtavirraksi – tai jäädä muuttumatta.

