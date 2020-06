Näin syntyy uusi biisi 6 tunnissa – kuuntele, millainen kappale tuli tasaraitapaidasta, mansikka-amppelista ja kesästä

Täällä mansikka-amppelin alla aurinko taittaa valoaan // läpi vihreän verhon mua saattaa, pystytkö anteeks antamaan // tasaraidat paidassa kastuu kun mä itken, itken // muistan miten kaunista on vain pienen hetken, hetken...

Mollisointuisen kappaleen sanat soljuvat ilmoille kitaran ja pianon säestäminä – ensimmäistä kertaa koskaan. Käynnissä on teoksen ensiesitys. Kappale on varsin tuore, sillä tekijät Miia Luoma ja Juho Roslakka ovat aloittaneet sen kehittämisen vain kuusi tuntia aiemmin.

Kun uunituore kappale on esitetty ensimmäistä kertaa, muusikoiden kasvoille leviää onnellinen hymy.

– Siinä se! Todella huojentunut ja mahtava fiilis. Oli itsekin kiva kuulla biisi kokonaisuudessaan, Miia Luoma sanoo.

Videoitu prosessi

Luoma ja Roslakka päättivät luoda kappaleen yhdessä päivässä, kun heiltä pyydettiin sisältöä koronaviruksen takia perustettuun Kotkan kulttuurihotelliin. Kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden ja Kotkan kaupunginteatterin perustamalle sivustolle on korona-aikana kerätty kulttuuri- ja taidesisältöä eri kohderyhmille.

Luoma ja Roslakka päättivät tuoda luomisprosessin yleisön nähtäville. Kappaleen syntyvaiheita oli mahdollista seurata Kotkan kaupunginteatterin Facebook-sivuilla pitkin päivää.

– Keksimme, että voisimme tehdä biisin livenä. Ideana oli näyttää, ettei biisin tekeminen ole niin vaikeaa, Juho Roslakka kertoo.

Muusikot aloittivat kappaleen luomisen kello 11 perjantaina aamupäivällä, ja kello 17 se sai ensiesityksensä. Tunnin välein Luoma ja Roslakka päästivät yleisön katsomaan kappaleen edistymistä videon välityksellä.

Juho Roslakalla ja Miia Luomalla on luomistyöstä paljon kokemusta, sillä he molemmat työskentelevät musiikin parissa. Kotkan konservatoriossa opiskellut Roslakka on keikkaillut sambabändinsä kanssa Havaijilla asti, tehnyt hääkeikkoja, soittanut Kotkan kuppiloissa, opettanut rumpujen soittoa ja toiminut bändiopettajana. Miia Luoma puolestaan on koulutukseltaan laulupedagogi. Hän opettaa laulua.

Miia Luoma työskentelee laulunopettajana. Kiira Ikävalko / Yle

Yleisö mukana luomistyössä

Mansikka-amppelin alla-niminen kappale syntyi yleisön avustuksella. Nuoret ammattimuusikot pyysivät ihmisiltä ideoita, tarinoita, aiheita ja tyylejä, joiden pohjalta kappaletta voisi lähteä tekemään. Niitä tuli noin 30 kappaletta, ja useampi niistä päätyi valmiiseen kappaleeseen saakka.

– Oli tosi kiva saada ehdotuksia. Saimme biisiin mukaan ainakin tasaraitapaidan, mansikka-amppelin, saarnipuun ja kesän, Miia Luoma luettelee.

Kappaleen sanat kehittäneen Luoman mukaan kappale kertoo henkilöstä, joka on lapsuutensa maisemissa ja muistelee ihmistä, jonka kanssa on tapahtunut välirikko.

– Tämä on jonkinlainen katumusbiisi, paluu menneisyyteen, Miia Luoma sanoo.

Luoman ja Roslakan nopea kappaleentekoprosessi sai innostuneen vastaanoton. Suoria videolähetyksiä luomisprosessista seurasi satoja ihmisiä. Viimeistä videota, jolla valmis kappale esitettiin, on katsottu lähes tuhat kertaa.

– Tosi hienot luvut. Tämä rohkaisi meitä niin, että saatamme kokeilla tällaista uudestaankin. Vuorovaikutus ihmisten kanssa oli kivaa, Juho Roslakka sanoo.

Kappaleiden tekemistä voi opetella

Tempauksen taustalla on tulevalle syksylle suunnitteilla oleva kurssi, jossa Juho Roslakan ja Kotkan kaupunginteatterin tuottaja-ohjaaja Pia Lunkan tarkoituksena on opettaa nuorille kappaleen tekoa, studiotyöskentelyä ja esiintymistä.

– Usein kun nuorilta kysyy, ovatko he tehneet ikinä omaa musiikkia, ensimmäinen kommentti on että en, koska se on niin vaikeaa. Kurssilla lähdemme opettelemaan nuorten kanssa tapoja, miten biisi tehdään. Teemme biisejä, tallennamme ne ja lopuksi esitämme, Juho Roslakka sanoo.

Roslakan mukaan kappaleita voi oppia tekemään, kun vain harjoittelee tarpeeksi.

– Me Miian kanssa olemme biisintekijöinä itseoppineita. Teimme ensimmäiset biisit yhdessä jo vuonna 2007. Joku on saattanut neuvoa meitä, että kokeile tällaista tai tällaista, mutta muuten olemme kuunnelleet, mitä muut ovat tehneet ja sitten ihan kopioimalla lähteneet eteenpäin. Liikaa ei tietenkään voida matkia, mutta matkimalla oppii ja vähitellen kehittyy se oma juttu, Roslakka sanoo.

Miia Luoma ja Juho Roslakka rohkaistuivat nopean kappaleentekoprosessin saamasta hyvästä vastaanotosta niin, että saattavat kokeilla vastaavaa uudelleenkin. Kiira Ikävalko / Yle

Parhaimmillaan Roslakka ja Luoma ovat tehneet kolmekin kappaletta yhden päivän aikana.

– Usein kun olemme tehneet biisejä nopealla tempolla, olemme laittaneet ne hautumaan vaikka viikoksi, emmekä ole kuunnelleet niitä ollenkaan. Sitten palaamme siihen ja toteamme että tuo oli vähän huonosti, tehdäänpäs tuo uusiksi. Teemme sitä pidemmälle, ja se saattaa ehkä parantua matkan varrella.

Mansikka-amppelin alla-kappaleen kohdalla tällaista mahdollisuutta ei ollut, vaan lopullinen versio muodostui kerralla.

– Jos jäisimme miettimään rauhassa, tulisi varmasti aika monta korjausta, Juho Roslakka toteaa.

Tällä kertaa kappaleen esitys jäi yhteen kertaan. Seuraava kerta ei ole vielä tiedossa.

– Varmaan esiintymislavoille pääsemistä pitää odottaa, mutta ehkä tästä kuullaan vielä tulevaisuudessa, Miia Luoma sanoo.

Voit keskustella aiheesta 18.6.2020 kello 23 saakka.