Peking ryhtyi tositoimiin toisen korona-aallon murtamiseksi: koulut suljettu, lennot peruttu ja kymmeniätuhansia ihmisiä aiotaan testata

Kiinan pääkaupungissa nostettiin valmiustasoa. Koronatartuntoja on todettu vajaan viikon aikana noin 140.

Pekingissä suitsitaan yhtä tiukemmin mahdollista uutta koronaepidemiaa. Kaupungissa on todettu vajaan viikon aikana noin 140 uutta koronavirustartuntaa, joilla epäillään olevan yhteys kaupungin lounaisosassa sijaitsevaan Xinfadin tukkutoriin.

Yhtä paljon tartuntoja Kiinan pääkaupungissa on ollut viimeksi helmikuussa. Keskiviikkona kerrottiin 31 uudesta koronatartunnasta Pekingissä. Pekingissä on 21,5 miljoonaa asukasta.

Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen Pekingin-osaston johtaja kuvasi keskiviikkona tilannetta "äärimmäisen vakavaksi".

Viranomaiset ovat ryhtyneet laajoihin torjuntatoimiin: Keskiviikkona valmiustaso nostettiin Pekingissä 3:sta 2:een, mikä merkitsee muun muassa koulujen sulkemista. Valtiollisen median mukaan pääkaupungin lentokentillä on peruttu kaksi kolmasosaa lennoista.

Kymmeniätuhansia altistuneita?

Koronalle epäillään uutistoimisto AFP:n mukaan altistuneen Pekingissä jopa kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka kaikki aiotaan testata viruksen varalta.

Tuhansia Xinfadin torialueen työntekijöitä on testattu ja asetettu karanteeniin. Xinfadin lisäksi Pekingissä on suljettu useita muitakin elintarviketoreja.

Useita asuinalueita Pekingissä on eristetty, ja tiistaina viranomaiset kielsivät poistumisen niiltä Pekingin alueilta, joilla koronatartunnan riski arvioitiin korkeaksi. Muiden kaupunkilaisten on käytävä koronatestissä, mikäli he mielivät poistua Pekingistä.

Koronavirus näytti olevan hallinnassa Kiinassa sen jälkeen, kun viruksen alkukotina pidetyssä Wuhanissa epidemia saatiin kuriin keväällä. Sen jälkeen koronaryppäät ovat olleet ainakin tähän asti paikallisia ja pienehköjä.

Lähteet: AFP, AP, Reuters