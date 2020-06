Yrittäjä laittoi toiselle suomalaiselle tilille rahaa, mutta pankki keskeytti maksun, koska siinä luki Hasan – jo etunimi voi tuoda ongelmia

Kolehti ylioppilaspukua varten keskeytyi pakotelistaosuman takia. Pankkia on ohjeistettu ulosottoviraston mukaan jo vuosi sitten, että tunnistamista ei voi tehdä pelkän vieraskielisen etunimen perusteella.

Pirkanmaalainen maanrakennusyrittäjä Jussi Haavisto kuuli, että hänen vanhasta lukiostaan on valmistumassa ylioppilaaksi Afganistanista viisi vuotta sitten Suomeen tullut Hasan Khademi.

Tamperelaisen Kalevan lukion entiset oppilaat päättivät ostaa yllätyslahjaksi ylioppilaalle juhlapuvun. Haavisto laittoi suomalaisen ystävänsä tilille 50 euroa. Maksun aiheena luki kohteen etunimi Hasan, ei sukunimeä.

Yllätys oli suuri, kun maksu ei mennytkään suomalaiselta tililtä toiselle suomalaiselle tilille. Osuuspankilta tuli aiheesta sähköposti. Siinä sanotaan, että maksun välittyminen on keskeytetty pakotelistaosuman takia.

Haavistolta pyydettiin lisätietoina, mitä Hasan tarkoittaa ja mikä on maksun tarkoitus. Lisäksi pyydettiin henkilön synnyinaikaa ja -paikkaa. Haavisto huomasi sähköpostin vasta myöhemmin.

– Kyse oli kahden suomalaisen välisestä 50 euron pankkisiirrosta. Pidimme rouvan kanssa pankin pyyntöä ylimitoitettuna. Suomalaiset halusivat kerätä kolehdin ylioppilasjuhlia varten ja jouduimme yhtäkkiä kansainvälisen terrorismintorjunnan välikappaleiksi. Tuntuihan se rajulta, Jussi Haavisto kertoo.

Lisäksi Haavistoa nolotti, kun ylioppilasjuhlat ehtivät mennä, eikä hän lupauksesta huolimatta ollut osallistunut keräykseen.

Haavisto siirsi sähköpostin huomattuaan saman summan keräyksen puuhamiehen tilille, eikä nyt laittanut viestikenttään Hasan. Maksu meni perille.

Tällaisen sähköpostin pankki lähetti Jussi Haavistolle. Lukijan kuva / Jussi Haavisto

Summa ei mennyt siis Hasan Khademin tilille, ja hän liittyi tapaukseen vain kolehdin kohteena. Periaatteessa pankki ei edes tiennyt, että raha on menossa hänelle, vaan se koski jotain Hasania.

– On aika kummallista, turvapaikan Suomesta saanut Khademi sanoo.

"Pankki ylipäätään kysyy hirveästi asioita"

Jussi Haaviston mukaan pankkien valvonta on hyvä asia, mutta nyt se kohdentuu väärin.

– Tavallisten suomalaisten väliseen maksuliikenteeseen puuttuminen tällä tavalla ei taatusti edistä terrorismin torjuntaa millään tavalla. Menee resursseja hukkaan.

Haavisto työllistää paljon ulkomaalaistaustaisia, mutta tässä ei ole ollut yrittäjän mukaan ongelmia. Sen sijaan pankin kyselyt ovat lisääntyneet.

– Pankki ylipäätään kysyy hirveästi asioita. Nyt on pitänyt juuri vakuuttaa pankille, ettei yritystemme hallituksessa ole ulkomaalaisia jäseniä. Meillä on monta yritystä ja on työlästä täyttää näitä lomakkeita.

Hänen mielestään olisi helpompi ilmoittaa, jos hallituksessa on ulkomaalaisia kuin jos heitä ei ole.

OP Ryhmä: Kyse kansainvälisestä säätelystä

OP Ryhmä sanoo, että sääntely edellyttää pankkeja ottamaan huomioon kansainväliset pakotteet. Pakotelistoja voi olla sekä YK:lla että Euroopan unionilla. Kyse on rahanpesun estämisestä.

OP Ryhmän group compliance officer Rami Kinnala kertoo, että käytännössä pakoteseurantaa tehdään vertaamalla esimerkiksi maksuissa olevien osapuolten liityntää kansainvälisten tahojen pakotelistoilla olevien henkilöiden ja organisaatioiden nimiin. Mikäli pakoteseurannassa havaitaan yhdenmukaisuus, asiaa selvitetään tarkemmin.

Nimitieto voi olla eri muodoissa, mikä aiheuttaa Kinnalan mukaan ongelmia. Tästä syystä asiakkaalta kysytään suoraan tarkempia tietoja.

– Lisätietopyyntömme eivät missään tapauksessa johdu siitä, että OP kohtelisi asiakkaita eriarvoisesti. Kyse on puhtaasti kansainvälisen sääntelyn OP:lle asettamasta valvontavelvoitteesta.

OP Ryhmä ei vastaa suoraan kysymykseen, onko pankeilla nimilista etunimistä, jotka aiheuttaisivat suoraan osumia.

Ulosottovirasto vastaa täytäntöönpanosta

Finanssivalvonnan mukaan pakotelistoista vastaa Suomen ulkoministeriö ja niiden toimeenpanosta Helsingin ulosottovirasto.

Tämä voi tulla monelle yllätyksenä, että nimenomaan ulosottoviranomainen panee täytäntöön eräitä kansainvälisiä pakotteita. Näitä ovat varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain sekä pakotelain mukaiseen varojen jäädyttämiseen liittyvät tehtävät.

Pakoteasioiden täytäntöönpano on keskitetty Helsingin ulosottovirastoon. Pakotelistojen tiedusteluista siellä tietää kihlakunnanulosottomies Jari Parviainen.

Hänen arvionsa mukaan Hasanissa voi olla kyse pakotelistan alias-nimestä, jota pakotelistalla olija käyttää itsestään. Siksi se on voinut pompahtaa pankin omassa valvonnassa.

Parviaisen mukaan osalta pankeista tuli vielä vuosi sitten paljon tiedustelupyyntöjä pelkän etu- tai sukunimen perusteella. Esimerkiksi jos oli kyse Muhammedista, Alista tai Ahmedista, pankki otti yhteyttä ja pyysi selvittämään asiaa.

– Etunimen tai sukunimen perusteella ei pysty tunnistamaan, Parviainen kertoo.

Hänen mukaansa asia on kerrottu Osuuspankille vuosi sitten erillisessä tilaisuudessa. Yle kysyi OP ryhmältä, miksi ohjeistuksen jälkeen on tartuttu pelkästään nimeen Hasan.

– Pankki ei voi kommentoida julkisesti yksittäisiä tapauksia. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että pankki noudattaa pakotteita, jotka ovat muun muassa YK:n ja EU:n asettamia. Pakoteseurantaa tehdään pakotelistoilla olevien nimien perusteella, OP Ryhmän Kinnala vastaa.

Pakotelistalla olevalle ei saa luovuttaa varoja

Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on nähnyt yrittäjän päivityksen aiheesta Facebookissa. Muuten hän ei tiedä tapauksesta tarkemmin.

– Tapauksessa ilmenneiden tietojen perusteella kyse on pakotelistaseurannan yhteydessä todetusta osumasta, Kauppi kertoo Ylelle.

Pakotelistat ovat Kaupin mukaan viranomaisten laatimia asiakirjoja, joita finanssialan toimijoiden on seurattava ja joihin liittyvät mahdolliset osumat on selvitettävä ennen kuin vaikkapa maksutoimeksianto voidaan välittää eteenpäin.

– Finanssialan toimijat eivät osallistu listojen laatimiseen, vaan niiden yksinomaisena velvollisuutena on varmistaa, että viranomaisten asettamat pakotteet toteutetaan asianmukaisesti. Jos pankki tai muu ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaissaan tai liiketointa toteuttaessaan jäädytys- tai pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön, mahdollinen käynnissä oleva liiketoimi on keskeytettävä eikä tällaiselle henkilölle tai yhteisölle saa luovuttaa varoja.

Taustalla usein puutteelliset tiedot

Piia-Noora Kaupin mukaan yleinen ongelma on, että pakotteiden kohteena olevien henkilöiden listoilta ilmenevät tiedot ovat usein puutteellisia. Monissa tapauksissa kyseessä on pelkkä nimitieto.

Lisäksi erityisesti ulkomaisten nimien osalta ongelmia aiheuttavat vaihtoehtoiset kirjoitusasut tai asiakkaiden itse noudattamat käytännöt. Tästä syystä pankkien pitää huomioida myös vaihtoehtoiset kirjoitusasut.

– Käytännössä tämä valitettavasti johtaa myös väärin positiivisiin eli siihen, että pakotelistaseurannan yhteydessä joudutaan selvittelemään myös liiketapahtumia, joilla ei loppujen lopuksi ole mitään liittymää pakotelistattuihin henkilöihin.

Selvittely on Kaupin mukaan pitkälti manuaalista eli käsin tehtävää. Hänestä on hyvä, että tässäkin tapauksessa pankki kertoi syyn asiakkaalle suoraan.

Finanssiala haluaa, että pakotelistaseuranta määriteltäisiin nykyistä tarkemmin ja tarkkarajaisemmin.

– Keskeisin keino varmasti olisi se, että viranomaiset parantaisivat listoille merkittävien henkilöiden tietojen tarkkuutta, kattavuutta ja ajantasaisuutta. Pelkkä nimihaku on epäluotettava ja vääjäämättä johtaa turhiin ja asiakkaiden kannalta vääriin positiivisiin listaosumiin.

Onko valvonta liian tiukkaa, jos kaksi suomalaista ei saa lähettää toisilleen rahaa?

– Ei ole. Kansalaisuus ei ole valvonnan peruste. Jos lain vaatimukset maksun pysäyttämiselle täyttyvät, pankkien on reagoitava täysin osapuolten kansallisuudesta riippumatta, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Voit keskustella aiheesta 18.6. kello 20. asti.