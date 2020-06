Lähes sata kääpälajia ja harvinaiset linnut saivat itselleen rauhoitetun alueen – Haltialanmetsästä Helsingin uusi luonnonsuojelualue

Tervakääpä on saanut nimensä yläpinnan tervamaisista vöistä. Tervakääpää esiintyy runsaasti Paloheinän ja Haltialan metsissä, mutta on harvinainen hoidetuissa talousmetsissä.

Helsingissä on nyt 62 luonnonsuojelualuetta. Haltialanmetsä on yksi suurimmista.

Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitseva Haltialanmetsä on Helsingin uusi luonnonsuojelualue.

Päätöksen asiasta teki Uudenmaan Ely-keskus Helsingin kaupunginhallituksen hakemuksesta.

Haltialanmetsän luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan 137 hehtaaria. Se on suurin Helsingin metsäisistä luonnonsuojelualueista.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan metsällä on valtakunnallista suojeluarvoa sen pinta-alan, luontotyyppien monimuotoisuuden ja eliöstölajiston perusteella.

Haltialanmetsästä onkin löydetty 98 kääpälajia, kuten uhanalaiset sitkaskääpä ja kalvaskääpä. Lisäksi alueella viihtyvät puukiipijän, idänuunilinnun ja pikkusiepon kaltaiset vanhan metsän lintulajit.

Kaupungin mukaan Haltialanmetsän virkistyskäyttö jatkuu normaalisti myös alueen rauhoittamisen jälkeen. Suurten tapahtumien järjestäminen on kuitenkin kiellettyä touko-kesäkuussa tietyllä aikavälillä, ja pyöräily sallitaan vain merkityillä poluilla.

Jotta maaston kulumista pystytään hillitsemään, Helsinki aikoo kunnostaa alueen reittejä ja parantaa opastusta.

Helsingissä on tällä hetkellä 62 luonnonsuojelualuetta. Yhteensä näiden pinta-ala on 1 090 hehtaaria, mikä on 1,5 prosenttia Helsingin kaupungin kokonaispinta-alasta.

Suurimmat suojelualueet ovat Viikki-Vanhankaupunginlahti, Kallahden matalikko ja nyt perustettu Haltialanmetsä.

