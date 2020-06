Helsingin hotellit täyttyvät nyt turistien sijasta paikallisista asukkaista – huoneen voi saada jopa 30 prosentin alennuksella

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vahvistanut selvästi muutama vuosi sitten alkanutta niin sanottua staycation-ilmiötä.

Se tarkoittaa sitä, että ihmiset ottavat irtioton arjesta yöpymällä kotiaan lähellä olevassa hotellissa.

Koronaviruksen jälkimainingeissa staycation-asiakkaita on virrannut erityisesti Helsingin keskustassa ja sen ympäristössä sijaitseviin vanhoihin tunnettuihin sekä uusiin hotelleihin.

Kämp Collection hotelleiden toimitusjohtaja Laura Tarkka kertoo tilanteeseen nähden yllättävistä käyttöasteista.

– Hotel Kämpin käyttöaste oli viime ja edellisenä viikonloppuna lähellä 80 prosenttia. Onhan se merkittävä muutos, kun me lähdettiin liikkeelle maaliskuun puolessa välissä siitä, että se oli yhtä, kahta prosenttia.

Viikonloppujen kysyntä alkoi lisääntyä Kämpissä toimitusjohtaja Tarkan mukaan huhtikuun puolivälissä.

– Se alkoi meillä pääsiäisenä. Olemme muuttuneet viikonloppuhotelliksi. Erityisesti brändituote Hotel Kämp ja tällä viikolla avattu Lilla Robert ovat myyneet tosi hyvin staycation juhannustakin.

Kesäkuun alussa koronatauon jälkeen avatuissa Clarion hotelleissa on ollut asiakkaina satoja lähialueen asukkaita, kertoo Nordic Choice Hotelsista markkinointipäällikkö Outi Hartman.

– Staycation on nostanut avauksen jälkeen päätänsä aika reilustikin erityisesti meidän Jätkäsaaren hotellissa, joka on valmistunut 2016. Uutuusarvon ja näköalojen lisäksi asiakkaita kiinnostavat ylimmän kerroksen saunaosasto ja uima-allas.

Suuri osa hotellin asiakkaista saapuu Hartmanin mukaan pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista sekä Tampereelta ja Turusta.

– Meillä on ollut kamppanjakin, jossa ollaan tavoiteltu ihmisiä, joille on alkanut tulla sellainen olo, että kodin seinät ovat tulleet liiankin tutuiksi ja olisi hetki irtiotolle. Olemme kutsuneet sitä getawayksi.

Myös S-ryhmän hotelleissa on huomattu lähimatkailijoiden lisääntyminen asiakaskunnassa.

– Kynnys mennä omalla paikkakunnalla hotelliin on madaltunut aika paljon, arvioi tuottojohtaja Nina Nieminen.

Eniten staycation-kysyntää on kohdistunut S-ryhmän hotelleista Helsingin keskustassa sijaitsevaan Original Sokos Hotel Presidenttiin ja Ruoholahden Radisson Blue Seaside hotelliin.

– Presidentti on juuri uudistettu. Siitä on helppoa lähteä joka suuntaan. Myös Radissonissa ilmiötä on jonkun verran. Siellä on vähän isommat huoneet, jos esimerkiksi tyttöporukka tulee.

Kyseisten hotellien asiakkaista on Niemisen mukaan ollut lähialueiden asukkaita kesäkuussa reilu viidennes.

Käyttöasteessa S-ryhmän suosituimmat hotellit jäävät kauaksi Kämpin viikonlopuista, mutta asiakkaita on ollut jälleen liikkeellä aiempaa enemmän.

– Esimerkiksi viime lauantaina Presidentin käyttöaste oli jo 40 prosenttia. Se ei missään nimessä ole normitilanne, mutta siihen nähden mitä se oli vielä jokin aika sitten se on kasvanut selvästi.

Tarjouksesta huoneen voi saada jopa 30 prosentin alennuksella

Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa jossain määrin hotellihuoneiden hintoihin. Hotel Kämp ei myy huoneita toimitusjohtaja Tarkan mukaan alennuksella, mutta S-ryhmän hotelleista yösijan voi saada 20–30 prosenttia normaalia halvemmalla.

Myös Clarion kertoo myyneensä kampanjoissa huoneita 20–30 prosenttia edullisemmin kuin yleensä, mutta pääsääntöisesti hotelleissa satsataan lisäpalveluihin.

Kotimaan matkailijoiden lisäksi lähialueen asukkaat ovat tänä kesänä poikkeuksellisen tärkeitä hotelleille, mutta ne eivät paikkaa ulkomaalaisten turistien poissaoloa, arvioi Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MARA) toimitusjohtaja Timo Lappi.

– Ei siitä varmaan pelastajaksi ole, mutta jokainen rikka rokassa on nyt tosi tärkeä, erityisesti Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla, missä ulkomaisten matkailijoiden osuus hotelliyöpymisistä on normaalisti noin 50 prosenttia.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että staycation-asiakkaille on hotelleissa runsaasti tilaa koko kesän ajan.

– Tilanne näyttää erityisesti hankalalta sen takia, että koronavirustilanne on Suomea vakavammassa vaiheessa suuressa osassa meidän tärkeimpiä lähtömaita eli Venäjällä, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Kiinassa, kertoo Lappi.

Clarionissa odotetaan jo kuumeisesti matkailijoita lähialueiden lisäksi ympäri Suomea.

– Staycation ajoittunee meillä enemmän kesäkuulle. Kun lomasesonki alkaa toivomme, että näemme täällä paljon perheitä, jotka ovat lähteneet kotimaan matkalle, sanoo markkinointipäällikkö Hartman.

Kämp Collection hotelleiden toimitusjohtaja Laura Tarkka arvioi, että staycation-menestyksestä huolimatta tappiota ovat valtavat, koska kansainvälinen liikematkustus ja tapahtumat puuttuvat.

– Teimme viime vuonna 10 miljoonaa euroa tulosta. Jos tänä vuonna kaikki menee hyvin, teemme 20 miljoonaa tappiota.

