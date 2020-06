Professori Kimmo Nuotio: Nyt murtui kansanedustajan puheiden täydellinen koskemattomuus – saa Mäenpää syytteen tai ei

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoo, että perustuslakivaliokunnan suostumus mahdollisuuteen asettaa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) syytteeseen eduskuntapuheestaan on historiallinen päätös.

– Perustuslakivaliokunnan päätös lähtee siitä, että kansanedustajan koskemattomuus ei salli, että parlamentaarikon olisi luvallista puhua salissa ja eduskunnassa mitä tahansa.

Nuotio sanoo, että päätös on tavattoman kiinnostava ja merkittävä, koska siinä joudutaan ottamaan kantaa vapaan poliittisen keskustelun suojaamiseen ja sananvapauteen.

– Toisaalta taas ihmisoikeusvelvoitteita ja ihmisarvoa loukkaava puhe ei voi saada poliittista oikeutusta.

Professori Nuotio sanoo, että perustuslakivaliokunnan päätös mursi kansanedustajan puheiden absoluuttisen suojan. Sillä tullee olemaan eduskuntapuheita siistivä vaikutus.

– Käy tässä asiassa lopulta miten tahansa, on aivan selvää, että perustuslakivaliokunnan kannanotto vahvistaa periaatteen, ettei kansanedustajalla ole ehdotonta koskemattomuutta, vaan hänen syytesuojansa voidaan poistaa. On myös enemmistön kanta, että vakavissa tapauksissa näin tulisi myös tehdä.

Professori Nuotio tarkastelee perustuslakivaliokunnan päätöstä rikosoikeudellisesta näkökulmasta.

– Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rikos, jossa oletusarvona on, että hyökätään yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa vastaan. Perustuslakivaliokunnan enemmistö on katsonut, että tämä rikos on sen luonteinen, että eduskunnan tulisi antaa suostumus viedä asia normaaliin tapaan oikeuteen.

Kansanedustajan nauttima parlamentaarinen turva ei anna vihapuheen esittämiselle suojaa, Nuotio sanoo.

Historiallinen päätös luotaa sananvapauden rajoja

Kahden kokoomusedustajan ja kolmen perussuomalaisen esittämä eriävä mielipide perustuslakivalikunnan mietintöön on Kimmo Nuotion arvion mukaan hyvin laadittu.

Vastalauseen jättivät valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Olli Immonen, Sakari Puisto ja Jukka Mäkynen sekä kokoomuksen Wille Rydman ja Heikki Vestman.

Eriävässä mielipiteessä tulkitaan vain faktoja eri lailla kuin enemmistön lausumassa.

– Eriävässä mielipiteessä ei kiistetä enemmistön kantaa, vaan tuodaan esille, että kansanedustaja Juha Mäenpään tapauksessa ei olisi kyse kaikkein vakavimmasta vihapuheesta. Siinä myös korostetaan, että kyse on ollut poliittisessa yhteydessä esitetystä toiminnasta ja siihen on jo puututtu eduskunnan sisäisin kurinpitotoimin.

Päätös on historiallinen ja eroaa vuosikymmenten takaisista merkittävästi. Aiemmat vastaavat syytesuojaa koskevat päätökset eduskunnan historiassa ovat 30-, 40- ja 70-luvuilta.

– Nyt on kyse siitä, että pyynnön syytteeseen asettamisesta esittää nimenomaan valtakunnansyyttäjä, joka on hyvin merkittävä toimija. Tässä käydään läpi sitä, missä kulkevat sananvapauden rajat. Ja mikäli nyt annettaisiin lupa syytteeseen asettamiseen, saisimme tuomioistuimen arvion vihapuheesta. Eli jos asia menisi tuomioistuimeen, niin vasta siellä käsitellään koko tämä juttu.

Asia tullee eduskunnan päätettäväksi ensi viikolla.

